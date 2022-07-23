انخفاض سعر القمح في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياته، وفي إيران مقتل 15 شخصا على الأقل نتيجة الأمطار والسيول

اكتشفت إصابات بجدري القرود في الولايات المتحدة لأول مرة بين الأطفال.

ظهرت الأعراض على طفل صغير في كاليفورنيا وطفل آخر رضيع.

وقال مركز الأمراض والوقاية منها في بيان له إن الحالتين غير مرتبطتين. وأضاف أن الطفلين يتقبلان العلاج وفي حالة جيدة.

وصل عدد الإصابات المعلنة بجدري القرود حتى الآن هذا العام، إلى أكثر من 15 ألف إصابة في أكثر من 72 دولة وخمس وفيات في إفريقيا.

وينتظر أن يعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اليوم السبت إن كان يتوجب على المنظمة إطلاق أعلى مستوى من التأهب لديها في مواجهة تفشي مرض جدري القرود.

وكانت لجنة الخبراء في المنظمة قد أوصت بألا تعلن منظمة الصحة حال طوارئ صحية تخوفا من إثارة قلق عالمي، إذ يعتبر هذا أعلى مستوى من التنبيه لدى المنظمة، ويتم بناء على توصيات لجنة الطوارئ.

اكتشف جدري القرود لدى البشر في عام 1970، وهو أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي قضي عليه في عام 1980.

وتعمل وكالة الصحة الأممية بالتوازي مع الدول الأعضاء والخبراء لتعزيز البحوث الخاصة بتطور الفيروس.

وأعلنت شركة "بافاريان نورديك" الدنماركية، وهي المختبر الوحيد الذي ينتج لقاحا مجازا لمكافحة جدري القرود في الأسبوع الماضي أنها تلقت طلبا من دولة أوروبية لم تسمها بتسليم 1.5 مليون جرعة، معظمها في عام 2023، كما طلبت الولايات المتحدة 2.5 مليون جرعة إضافية.