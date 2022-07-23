انخفاض سعر القمح في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياته، وفي إيران مقتل 15 شخصا على الأقل نتيجة الأمطار والسيول

جدري القرود: اكتشاف إصابتين بين الأطفال لأول مرة في الولايات المتحدة
اكتشفت إصابات بجدري القرود في الولايات المتحدة لأول مرة بين الأطفال.
ظهرت الأعراض على طفل صغير في كاليفورنيا وطفل آخر رضيع.
وقال مركز الأمراض والوقاية منها في بيان له إن الحالتين غير مرتبطتين. وأضاف أن الطفلين يتقبلان العلاج وفي حالة جيدة.
وصل عدد الإصابات المعلنة بجدري القرود حتى الآن هذا العام، إلى أكثر من 15 ألف إصابة في أكثر من 72 دولة وخمس وفيات في إفريقيا.
وينتظر أن يعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اليوم السبت إن كان يتوجب على المنظمة إطلاق أعلى مستوى من التأهب لديها في مواجهة تفشي مرض جدري القرود.
وكانت لجنة الخبراء في المنظمة قد أوصت بألا تعلن منظمة الصحة حال طوارئ صحية تخوفا من إثارة قلق عالمي، إذ يعتبر هذا أعلى مستوى من التنبيه لدى المنظمة، ويتم بناء على توصيات لجنة الطوارئ.
اكتشف جدري القرود لدى البشر في عام 1970، وهو أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي قضي عليه في عام 1980.
وتعمل وكالة الصحة الأممية بالتوازي مع الدول الأعضاء والخبراء لتعزيز البحوث الخاصة بتطور الفيروس.
وأعلنت شركة "بافاريان نورديك" الدنماركية، وهي المختبر الوحيد الذي ينتج لقاحا مجازا لمكافحة جدري القرود في الأسبوع الماضي أنها تلقت طلبا من دولة أوروبية لم تسمها بتسليم 1.5 مليون جرعة، معظمها في عام 2023، كما طلبت الولايات المتحدة 2.5 مليون جرعة إضافية.
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روسيا وأوكرانيا: انخفاض أسعار القمح إلى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب
انخفض سعر القمح في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياته منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط من هذا العام.
وجاء الانخفاض عقب توصل روسيا وأكرانيا إلى اتفاق برعاية أممية ووساطة تركية لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود الذي يقع تحت السيطرة الروسية.
وقال الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، إن شحن 20 مليون طن من المنتجات يمكن أن يساعد في منع ما وصفه بكارثة غذائية عالمية. ووصف أمين عام الأمم المتحدة الاتفاق بأنه منارة للأمل.
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مقتل 15 شخصا على الأقل في إيران نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول
قتل 15 شخصا على الأقل ولا يزال ثمانية في عداد المفقودين اليوم السبت بسبب سيول شهدتها مناطق في جنوب إيران الجمعة، بحسب وسائل إعلام رسمية.
وأدت أمطار غزيرة الى وقوع سيول في عدد من مناطق وبلدات محافظة فارس في جنوب البلاد، في مجرى نهر رودبال في مدينة استهبان قرب سلطان شهباز.
وتعمل فرق الإغاثة والإنقاذ والقوات العسكرية على مساعدة المنكوبين، وأنقذت حتى الآن 55 شخصا، وتم انتشال عدد من السيارات التي غمرتها المياه.
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جدري القرود: اكتشاف إصابتين بين الأطفال لأول مرة في الولايات المتحدة
اكتشفت إصابات بجدري القرود في الولايات المتحدة لأول مرة بين الأطفال.
ظهرت الأعراض على طفل صغير في كاليفورنيا وطفل آخر رضيع.
وقال مركز الأمراض والوقاية منها في بيان له إن الحالتين غير مرتبطتين. وأضاف أن الطفلين يتقبلان العلاج وفي حالة جيدة.
وصل عدد الإصابات المعلنة بجدري القرود حتى الآن هذا العام، إلى أكثر من 15 ألف إصابة في أكثر من 72 دولة وخمس وفيات في إفريقيا.
وينتظر أن يعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اليوم السبت إن كان يتوجب على المنظمة إطلاق أعلى مستوى من التأهب لديها في مواجهة تفشي مرض جدري القرود.
وكانت لجنة الخبراء في المنظمة قد أوصت بألا تعلن منظمة الصحة حال طوارئ صحية تخوفا من إثارة قلق عالمي، إذ يعتبر هذا أعلى مستوى من التنبيه لدى المنظمة، ويتم بناء على توصيات لجنة الطوارئ.
اكتشف جدري القرود لدى البشر في عام 1970، وهو أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي قضي عليه في عام 1980.
وتعمل وكالة الصحة الأممية بالتوازي مع الدول الأعضاء والخبراء لتعزيز البحوث الخاصة بتطور الفيروس.
وأعلنت شركة "بافاريان نورديك" الدنماركية، وهي المختبر الوحيد الذي ينتج لقاحا مجازا لمكافحة جدري القرود في الأسبوع الماضي أنها تلقت طلبا من دولة أوروبية لم تسمها بتسليم 1.5 مليون جرعة، معظمها في عام 2023، كما طلبت الولايات المتحدة 2.5 مليون جرعة إضافية.
روسيا وأوكرانيا: انخفاض أسعار القمح إلى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب
انخفض سعر القمح في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياته منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط من هذا العام.
وجاء الانخفاض عقب توصل روسيا وأكرانيا إلى اتفاق برعاية أممية ووساطة تركية لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود الذي يقع تحت السيطرة الروسية.
وقال الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، إن شحن 20 مليون طن من المنتجات يمكن أن يساعد في منع ما وصفه بكارثة غذائية عالمية. ووصف أمين عام الأمم المتحدة الاتفاق بأنه منارة للأمل.
مقتل 15 شخصا على الأقل في إيران نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول
قتل 15 شخصا على الأقل ولا يزال ثمانية في عداد المفقودين اليوم السبت بسبب سيول شهدتها مناطق في جنوب إيران الجمعة، بحسب وسائل إعلام رسمية.
وأدت أمطار غزيرة الى وقوع سيول في عدد من مناطق وبلدات محافظة فارس في جنوب البلاد، في مجرى نهر رودبال في مدينة استهبان قرب سلطان شهباز.
وتعمل فرق الإغاثة والإنقاذ والقوات العسكرية على مساعدة المنكوبين، وأنقذت حتى الآن 55 شخصا، وتم انتشال عدد من السيارات التي غمرتها المياه.