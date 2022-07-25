التونسيون يصوتون اليوم على دستور يوسع صلاحيات الرئيس، وتراجع في أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي

روسيا تؤكد قصفها سفينة حربية أوكرانية في ميناء أوديسا
أكدت روسيا استخدام صواريخ كاليبر في قصف البنية التحتية العسكرية لميناء أوديسا الأوكراني.
وأدى القصف، بحسب وزارة الدفاع، إلى تدمير زورق عسكري ومستودع لصواريخ هاربون المضادة للسفن التي زودت الولايات المتحدة كييف بها.
وقالت أوكرانيا: قصفت روسيا ميناء أوديسا، حيث تتم معالجة الحبوب قبل تصديرها. وأصيب بعض الأشخاص، لكنها لم تحدد بعد حجم الأضرار ولم تعط تفاصيل عن الضحايا أو خطورة الإصابات.
وأوديسا ميناء مهم لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية ـ إذ تعد من أكبر الموانئ على ساحل البحر الأسود.
عدد قياسي لمرضى كورونا في مستشفيات أستراليا
بلغ عدد الأستراليين المصابين بكورونا في المستشفيات، بحسب بيانات رسمية، مستويات قياسيية إذ فاق اليوم الاثنين الـ5000 حالة.
وعزت الهيئات الصحية الارتفاع إلى انتشار سلالة فرعية جديدة من أوميكرون.
ورفع هذا مستوى الضغط الذي تواجهه الرعاية الصحية على مستوى البلاد.
وتزايدت الحالات منذ أواخر يونيو/حزيران، إذ هيمنت سلالة BA.4 و BA.5 وتمكنت من تجنب الحماية المناعية، سواء كانت من التطعيم أم من إصابة سابقة بالفيروس.
ويعتقد الخبراء أن سلالة BA.5، تشبه في طريقة العدوى مرض الحصبة.
ويعتبر عدد مرضى كوفيد في المستشفيات الأسترالية الآن هو الأعلى منذ تفشي أوميكرون، كما ارتفعت أعداد الوفيات اليومية وتجاوزت للمرة الأولى الـ100 حالة يوم السبت.
وقالت الحكومة إن أكثر من 1000 دار للمسنين تعاني من تفشي المرض، مما أدى إلى تمديد الاستعانة بالطاقم الطبي العسكري في وزارة الدفاع في أستراليا.
أسعار النفط تواصل تراجعها في الأسواق العالمية
واصلت أسعار النفط التراجع وسط مخاوف من أن زيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة ستضعف الطلب على الطاقة.
وتراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، لليوم الرابع على التوالي، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر/أيلول بنسبة 1.2 في المئة ليصل سعر البرميل إلى 102 دولار للبرميل تقريبا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر بـ1.4 في المئة لتصل إلى 93.37 دولار للبرميل.
ReutersCopyright: Reuters
الاستفتاء في تونس على دستور يقول سعيد إنه لمحاربة الفساد وتصفه المعارضه بـ"رخصة" للاستبداد
بدأ التونسيون اليوم، بدعوة من الرئيس قيس سعيد، التصويت في استفتاء على دستور جديد.
أثار مشروع الدستور جدلا كبيرا في تونس، إذ يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة سعى سعيد إلى الحصول عليها منذ قرار تعطيل البرلمان قبل عام.
وحكم سعيد البلاد منذ ذلك الحين بمراسيم رئاسية.
يعطي الدستور المقترح شرعية لخطوات سعيد الأخيرة، ويخضع البرلمان للرئيس، ويزيل معظم الضوابط على سلطته.
ويقول سعيد وأنصاره إن التغييرات ضرورية لإنهاء الانقسام السياسي والفساد.
لكن منتقدين يقولون إن الإصلاحات ستنهي إنجازات الديمقراطية المحدودة التي تحققت بعد الانتفاضة الشعبية في 2011 وأطاحت بالاستبداد الذي ميز سلطة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
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روسيا تؤكد قصفها سفينة حربية أوكرانية في ميناء أوديسا
أكدت روسيا استخدام صواريخ كاليبر في قصف البنية التحتية العسكرية لميناء أوديسا الأوكراني.
وأدى القصف، بحسب وزارة الدفاع، إلى تدمير زورق عسكري ومستودع لصواريخ هاربون المضادة للسفن التي زودت الولايات المتحدة كييف بها.
وقالت أوكرانيا: قصفت روسيا ميناء أوديسا، حيث تتم معالجة الحبوب قبل تصديرها. وأصيب بعض الأشخاص، لكنها لم تحدد بعد حجم الأضرار ولم تعط تفاصيل عن الضحايا أو خطورة الإصابات.
وأوديسا ميناء مهم لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية ـ إذ تعد من أكبر الموانئ على ساحل البحر الأسود.
عدد قياسي لمرضى كورونا في مستشفيات أستراليا
بلغ عدد الأستراليين المصابين بكورونا في المستشفيات، بحسب بيانات رسمية، مستويات قياسيية إذ فاق اليوم الاثنين الـ5000 حالة.
وعزت الهيئات الصحية الارتفاع إلى انتشار سلالة فرعية جديدة من أوميكرون. ورفع هذا مستوى الضغط الذي تواجهه الرعاية الصحية على مستوى البلاد.
وتزايدت الحالات منذ أواخر يونيو/حزيران، إذ هيمنت سلالة BA.4 و BA.5 وتمكنت من تجنب الحماية المناعية، سواء كانت من التطعيم أم من إصابة سابقة بالفيروس.
ويعتقد الخبراء أن سلالة BA.5، تشبه في طريقة العدوى مرض الحصبة. ويعتبر عدد مرضى كوفيد في المستشفيات الأسترالية الآن هو الأعلى منذ تفشي أوميكرون، كما ارتفعت أعداد الوفيات اليومية وتجاوزت للمرة الأولى الـ100 حالة يوم السبت.
وقالت الحكومة إن أكثر من 1000 دار للمسنين تعاني من تفشي المرض، مما أدى إلى تمديد الاستعانة بالطاقم الطبي العسكري في وزارة الدفاع في أستراليا.
أسعار النفط تواصل تراجعها في الأسواق العالمية
واصلت أسعار النفط التراجع وسط مخاوف من أن زيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة ستضعف الطلب على الطاقة.
وتراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، لليوم الرابع على التوالي، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر/أيلول بنسبة 1.2 في المئة ليصل سعر البرميل إلى 102 دولار للبرميل تقريبا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر بـ1.4 في المئة لتصل إلى 93.37 دولار للبرميل.
الاستفتاء في تونس على دستور يقول سعيد إنه لمحاربة الفساد وتصفه المعارضه بـ"رخصة" للاستبداد
بدأ التونسيون اليوم، بدعوة من الرئيس قيس سعيد، التصويت في استفتاء على دستور جديد.
أثار مشروع الدستور جدلا كبيرا في تونس، إذ يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة سعى سعيد إلى الحصول عليها منذ قرار تعطيل البرلمان قبل عام.
وحكم سعيد البلاد منذ ذلك الحين بمراسيم رئاسية.
يعطي الدستور المقترح شرعية لخطوات سعيد الأخيرة، ويخضع البرلمان للرئيس، ويزيل معظم الضوابط على سلطته.
ويقول سعيد وأنصاره إن التغييرات ضرورية لإنهاء الانقسام السياسي والفساد.
لكن منتقدين يقولون إن الإصلاحات ستنهي إنجازات الديمقراطية المحدودة التي تحققت بعد الانتفاضة الشعبية في 2011 وأطاحت بالاستبداد الذي ميز سلطة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.