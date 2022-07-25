التونسيون يصوتون اليوم على دستور يوسع صلاحيات الرئيس، وتراجع في أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي

بلغ عدد الأستراليين المصابين بكورونا في المستشفيات، بحسب بيانات رسمية، مستويات قياسيية إذ فاق اليوم الاثنين الـ5000 حالة.

وعزت الهيئات الصحية الارتفاع إلى انتشار سلالة فرعية جديدة من أوميكرون. ورفع هذا مستوى الضغط الذي تواجهه الرعاية الصحية على مستوى البلاد.

وتزايدت الحالات منذ أواخر يونيو/حزيران، إذ هيمنت سلالة BA.4 و BA.5 وتمكنت من تجنب الحماية المناعية، سواء كانت من التطعيم أم من إصابة سابقة بالفيروس.

ويعتقد الخبراء أن سلالة BA.5، تشبه في طريقة العدوى مرض الحصبة. ويعتبر عدد مرضى كوفيد في المستشفيات الأسترالية الآن هو الأعلى منذ تفشي أوميكرون، كما ارتفعت أعداد الوفيات اليومية وتجاوزت للمرة الأولى الـ100 حالة يوم السبت.

وقالت الحكومة إن أكثر من 1000 دار للمسنين تعاني من تفشي المرض، مما أدى إلى تمديد الاستعانة بالطاقم الطبي العسكري في وزارة الدفاع في أستراليا.