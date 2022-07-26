قلق في أوروبا من احتمال قطع الغاز الروسي عنها، ومحمد بن سلمان في أول جولة أوروبية بعد مقتل خاشقجي

دعوات في السودان إلى الخروج في موكب الوطن الواحد اليوم
دعا تحالف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين وأحزاب سياسية أخرى إلى مسيرة احتجاجية ضد خطاب الكراهية والعنصرية والنزاع القبلي.
وتقول الجهات المنظمة إن التظاهرة تهدف إلى "إعلاء قيم دولة المواطنة والمساواة"، وطالبت المحتجين بالتوجه إلى إحدى الميادين العامة في منطقة باشدار جنوب الخرطوم.
وشهدت عدة مناطق في البلاد نزاعات ذات طابع قبلي، كان آخرها في ولاية النيل الأزرق في جنوب شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل 109 أشخاص وعشرات المصابين، وتشريد الآلاف. كما امتدت تلك الاضطرابات لتشمل مناطق واسعة من البلاد.
وتتخذ الآن التدابير العاجلة لإصلاح الأضرار التي نجمت عن الاقتتال في إقليم النيل الأزرق. وكشفت الأمم المتحدة، عن نزوح أكثر من 31 ألف شخص، جراء الاشتباكات القبلية الأخيرة.
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الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين لأسر معتقلين اتهما بإطلاق نار على مستوطنة أريئيل
فجرت القوات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "منزل الأسير يحيى مرعي في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت".
وأفاد شهود عيان، بأن قوة كبيرة من الجيش ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت البلدة وحاصرت المنزل، وأجبرت المواطنين القاطنين قرب المنزل على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدمه.
واندلعت مواجهات في محيط منزل مرعي، أطلقت خلالها عناصر الجيش الغاز المسيل للدموع.
كما هدمت، الليلة الماضية، بحسب وكالة وفا "منزل المواطن سميح عاصي في البلدة والد الأسير يوسف عاصي".
وكانت إسرائيل قد اعتقلت الشابين يحيى مرعي البالغ من العمر 19 عاما، ويوسف عاصي البالغ من العمر 20 عاما، من قراوة بني حسان غرب سلفيت في أواخر شهر نيسان الماضي. واتهم الشابان بإطلاق نار على مدخل مستوطنة أريئيل وأسفر عن مقتل حارس المستوطنة.
كما ذكرت وفا أن القوات الإسرائيلية هدمت أيضا مقهى على مفترق بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بحجة عدم الترخيص.
وذكر صاحب المقهى أن الهدم تم دون إخطار مسبق.
ونوه إلى أن جرافات الجيش قامت بعمليات هدم المقهى للمرة الرابعة على التوالي .
محمد بن سلمان في جولة أوروبية هي الأولى بعد مقتل خاشقجي
يبدأ اليوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أول زيارة له إلى الاتحاد الأوروبي بعد مقتل خاشقجي.
وتشمل جولته اليونان وفرنسا. وتأتي الزيارة في وقت يهيمن فيه ملف الطاقة على الاهتمام الأوروبي.
تستمر زيارة بن سلمان في اليونان التي تبدأ اليوم، حتى يوم غد، ويناقش خلالها التعاون العسكري وملف الطاقة.
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روسيا وأوكرانيا: مخاوف أوروبية عقب إعلان روسي للحد من تدفق الغاز
أعلنت روسيا عن عزمها على قطع إمدادات الغاز عن أوروبا اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
ومن المتوقع أن توافق دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على اقتراح طارئ لتقليص الطلب على الغاز، في محاولة للتخلي عن الطاقة الروسية والاستعداد لوقف محتمل للإمداد.
وقالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إن تدفق الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 سينخفض إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الأربعاء. وهذا نصف التدفق الحالي.
ويقول الكرملين إن تعطل الغاز يعود إلى عمليات الصيانة والعقوبات الغربية، بينما يشكك الاتحاد الأوروبي في التبرير الروسي ويتهم موسكو بالابتزاز.
ويخشى السياسيون في أوروبا من قطع روسيا للإمداد في الشتاء، وهي خطوة قد تضر كثيرا بالاقتصاد الأوروبي خاصة الألماني. فالمستثمرون في ألمانيا تضرروا كثيرا من التضخم وهناك خشية من الدخول في حقبة طويلة من الركود.
لكن موسكو دأبت على طمأنة الغرب بأنها لن توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا بشكل كامل.
إلا أن تصريحات أوكرانيا فيما يخص أنابيب الغاز التي تمر في أراضيها فاقمت القلق.
فقد أعلنت شركة تشغيل خطوط الأنابيب الحكومية الأوكرانية أن الضغط في خط أنابيب شركة غازبروم الذي يمر عبر أوكرانيا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا قد ارتفع بشكل حاد، وقد يستدعي صيانة طارئة.
لكن غازبروم لم تعلق بعد على تلك المعلومات.
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دعوات في السودان إلى الخروج في موكب الوطن الواحد اليوم
دعا تحالف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين وأحزاب سياسية أخرى إلى مسيرة احتجاجية ضد خطاب الكراهية والعنصرية والنزاع القبلي.
وتقول الجهات المنظمة إن التظاهرة تهدف إلى "إعلاء قيم دولة المواطنة والمساواة"، وطالبت المحتجين بالتوجه إلى إحدى الميادين العامة في منطقة باشدار جنوب الخرطوم.
وشهدت عدة مناطق في البلاد نزاعات ذات طابع قبلي، كان آخرها في ولاية النيل الأزرق في جنوب شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل 109 أشخاص وعشرات المصابين، وتشريد الآلاف. كما امتدت تلك الاضطرابات لتشمل مناطق واسعة من البلاد.
وتتخذ الآن التدابير العاجلة لإصلاح الأضرار التي نجمت عن الاقتتال في إقليم النيل الأزرق. وكشفت الأمم المتحدة، عن نزوح أكثر من 31 ألف شخص، جراء الاشتباكات القبلية الأخيرة.
الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين لأسر معتقلين اتهما بإطلاق نار على مستوطنة أريئيل
فجرت القوات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "منزل الأسير يحيى مرعي في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت". وأفاد شهود عيان، بأن قوة كبيرة من الجيش ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت البلدة وحاصرت المنزل، وأجبرت المواطنين القاطنين قرب المنزل على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدمه.
واندلعت مواجهات في محيط منزل مرعي، أطلقت خلالها عناصر الجيش الغاز المسيل للدموع.
كما هدمت، الليلة الماضية، بحسب وكالة وفا "منزل المواطن سميح عاصي في البلدة والد الأسير يوسف عاصي". وكانت إسرائيل قد اعتقلت الشابين يحيى مرعي البالغ من العمر 19 عاما، ويوسف عاصي البالغ من العمر 20 عاما، من قراوة بني حسان غرب سلفيت في أواخر شهر نيسان الماضي. واتهم الشابان بإطلاق نار على مدخل مستوطنة أريئيل وأسفر عن مقتل حارس المستوطنة.
كما ذكرت وفا أن القوات الإسرائيلية هدمت أيضا مقهى على مفترق بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بحجة عدم الترخيص. وذكر صاحب المقهى أن الهدم تم دون إخطار مسبق. ونوه إلى أن جرافات الجيش قامت بعمليات هدم المقهى للمرة الرابعة على التوالي .
محمد بن سلمان في جولة أوروبية هي الأولى بعد مقتل خاشقجي
يبدأ اليوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أول زيارة له إلى الاتحاد الأوروبي بعد مقتل خاشقجي.
وتشمل جولته اليونان وفرنسا. وتأتي الزيارة في وقت يهيمن فيه ملف الطاقة على الاهتمام الأوروبي.
تستمر زيارة بن سلمان في اليونان التي تبدأ اليوم، حتى يوم غد، ويناقش خلالها التعاون العسكري وملف الطاقة.
روسيا وأوكرانيا: مخاوف أوروبية عقب إعلان روسي للحد من تدفق الغاز
أعلنت روسيا عن عزمها على قطع إمدادات الغاز عن أوروبا اعتبارا من يوم غد الأربعاء. ومن المتوقع أن توافق دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على اقتراح طارئ لتقليص الطلب على الغاز، في محاولة للتخلي عن الطاقة الروسية والاستعداد لوقف محتمل للإمداد.
وقالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إن تدفق الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 سينخفض إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من الأربعاء. وهذا نصف التدفق الحالي.
ويقول الكرملين إن تعطل الغاز يعود إلى عمليات الصيانة والعقوبات الغربية، بينما يشكك الاتحاد الأوروبي في التبرير الروسي ويتهم موسكو بالابتزاز.
ويخشى السياسيون في أوروبا من قطع روسيا للإمداد في الشتاء، وهي خطوة قد تضر كثيرا بالاقتصاد الأوروبي خاصة الألماني. فالمستثمرون في ألمانيا تضرروا كثيرا من التضخم وهناك خشية من الدخول في حقبة طويلة من الركود.
لكن موسكو دأبت على طمأنة الغرب بأنها لن توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا بشكل كامل.
إلا أن تصريحات أوكرانيا فيما يخص أنابيب الغاز التي تمر في أراضيها فاقمت القلق.
فقد أعلنت شركة تشغيل خطوط الأنابيب الحكومية الأوكرانية أن الضغط في خط أنابيب شركة غازبروم الذي يمر عبر أوكرانيا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا قد ارتفع بشكل حاد، وقد يستدعي صيانة طارئة. لكن غازبروم لم تعلق بعد على تلك المعلومات.