قلق في أوروبا من احتمال قطع الغاز الروسي عنها، ومحمد بن سلمان في أول جولة أوروبية بعد مقتل خاشقجي

دعا تحالف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين وأحزاب سياسية أخرى إلى مسيرة احتجاجية ضد خطاب الكراهية والعنصرية والنزاع القبلي.

وتقول الجهات المنظمة إن التظاهرة تهدف إلى "إعلاء قيم دولة المواطنة والمساواة"، وطالبت المحتجين بالتوجه إلى إحدى الميادين العامة في منطقة باشدار جنوب الخرطوم.

وشهدت عدة مناطق في البلاد نزاعات ذات طابع قبلي، كان آخرها في ولاية النيل الأزرق في جنوب شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل 109 أشخاص وعشرات المصابين، وتشريد الآلاف. كما امتدت تلك الاضطرابات لتشمل مناطق واسعة من البلاد.

وتتخذ الآن التدابير العاجلة لإصلاح الأضرار التي نجمت عن الاقتتال في إقليم النيل الأزرق. وكشفت الأمم المتحدة، عن نزوح أكثر من 31 ألف شخص، جراء الاشتباكات القبلية الأخيرة.