الاشتباه في أن تكون حرائق الغابات في شمال المغرب متعمدة، ونيكاراغوا تمنع سفير الولايات المتحدة من دخول أراضيها

أطلقت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تحذيرا لمدة 48 ساعة، بسبب الأمطار، إذ ستكون مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للغبار، وستؤدي إلى انخفاض درجة الرؤية وارتفاع الأمواج البحرية، موضحة أن درجة الخطورة عالية جدا.

وأعلنت السلطات حالة التأهبت واتخذت أقصى درجات الاستعداد للتعامل مع الحالة الطارئة.

وحذر خبراء الأرصاد من أمطار صيفية غير مسبوقة يتوقع هطولها على معظم مناطق البلاد، ستبدأ بعد ظهر الجمعة وتستمر حتى مساء السبت.

وشددوا على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات الاحترازية وتجنب المخاطر، لا سيما يوم غذ السبت الذي سيشهد ذروة سقوط الأمطار.