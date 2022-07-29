الاشتباه في أن تكون حرائق الغابات في شمال المغرب متعمدة، ونيكاراغوا تمنع سفير الولايات المتحدة من دخول أراضيها

أطلقت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تحذيرا لمدة 48 ساعة، بسبب الأمطار، إذ ستكون مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للغبار، وستؤدي إلى انخفاض درجة الرؤية وارتفاع الأمواج البحرية، موضحة أن درجة الخطورة عالية جدا.
وأعلنت السلطات حالة التأهبت واتخذت أقصى درجات الاستعداد للتعامل مع الحالة الطارئة.
وحذر خبراء الأرصاد من أمطار صيفية غير مسبوقة يتوقع هطولها على معظم مناطق البلاد، ستبدأ بعد ظهر الجمعة وتستمر حتى مساء السبت.
وشددوا على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات الاحترازية وتجنب المخاطر، لا سيما يوم غذ السبت الذي سيشهد ذروة سقوط الأمطار.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مصر تصدر بيانا بشأن تعرض طبيب مصري للاعتداء في السعودية
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع تطورات قضية تعرض طبيب مصري في السعودية لإطلاق نار واعتداء بسكين مع وزارتي الخارجية والداخلية السعوديتين وإمارة منطقة القصيم.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن القنصل المصري زار الطبيب المصاب، ويدعى أيمن عبد السلام، للاطمئنان على صحته.
وكانت وزارة الهجرة قد أعلنت، السبت الماضي، إصابة عبد السلام، الذي يعمل طبيبا شرعيا في وزارة الصحة السعودية، بثلاثة أعيرة نارية في صدره وتعرضه للضرب بساطور في ذراعه.
ووقع الحادث على خلفية وفاة شقيق المعتدي بشبهة جنائية، حيث أجرى عبد السلام تشريح الجثمان وإعداد التقارير.
وأضافت وزارة الهجرة أن السلطات السعودية ألقت القبض على الجاني.
شيرين أبو عاقلة: أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون بإجراء تحقيق خاص في مقتلها
قدّم برلمانيون أمريكيون مشروع قانون يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق خاص في مقتل الصحافيّة الفلسطينيّة - الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وهي خطوة لم يعط بايدن أي وعود بشأنها حتى الآن.
التقت عائلة الصحافيّة، التي قتلت على أبواب مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة قبيل تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية، وزير الخارجية الأمريكية في واشنطن والتقت بعدها مسؤولين في الحزب الديموقراطي بهدف تقديم مشروع قانون يخول السلطات الأمريكية إجراء تحقيق خاصّ لتحديد مصدر إطلاق النار الذي أودى بحياة شيرين.
وقال العضو الديموقراطي أندريه كارسن للصحافة، بحضور أفراد من عائلة شيرين "هذه مسألة تتعلق بحرية الصّحافة ويجب تنحية السياسة الإسرائيلية والفلسطينية جانبا والنظر إلى هذا الأمر على حقيقته وهو "هجوم على الصحافة المستقلة ومقتل واحدة من مواطنينا".
ويعتزم كارسن تقديم نص يهدف إلى فرض إلزامية إجراء تحقيق أمريكي بشأن أي صحفي أمريكي يقتل في الخارج.
كما انتقدت عضوة الكونغرس ماري نيومان بشدة موقف الخارجية الأمريكية، وقالت "أشعر بالحرج والغضب لعدم وجود تحقيق، وأعتزم توجيه أصابع الاتّهام إلى وزارة الخارجيّة التي تتقاعس عن العمل".
وقالت النائبة رشيدة طليب وهي من أصول فلسطينيّة "ربما... بعض زملائي قد يدعمون النص إذا احتاجوا إلى حذف فلسطينيّة من جنسيتها المزدوجة (أميركية فلسطينية) حتى تكون حياة شيرين مهمّة.
التغير المناخي: فيضانات غير مسبوقة في كنتاكي الأمريكية تسفر عن قتلى ومفقودين
أدت السيول والفيضانات في ولاية كنتاكي الأمريكية إلى مقتل ثمانية أشخاص، بينهم امرأة تبلغ من العمر 81 عاما.
ووصف حاكم الولاية الفيضانات، التي ضربت مناطق في جبال الأبلاش، بأنها الأسوأ في تاريخ الولاية ولاتزال تتفاقم، وعبر عن خشيته من تزايد عدد الضحايا إذ لايزال بعض السكان في عداد المفقودين.
وهرع السكان إلى أسطح المنازل هربا من ارتفاع منسوب المياه، واستخدمت الطائرات لإغاثة المنكوبين ونقلهم إلى بر الأمان.
وتشهد المنطقة فيضانات وانهيارات طينية وشمل هذا أجزاء من فيرجينيا ووست فرجينيا المجاورتين، مما صعب مهمة فرق الإغاثة، وأعاق وصول عناصرها إلى بعض السكان المحاصرين.
وقضت حوالي 25 ألف أسرة ليلتها بدون كهرباء وبعضهم بدون ماء.
وتستعد الولاية اليوم للأسوأ إذ يتوقع أن يتزايد منسوب الأمطار بطريقة مدمرة وغير مسبوقة.
وتعزى الأسباب إلى التغير المناخي المرتبط بالأنشطة البشرية المدمرة للكوكب، إذ صعب تزايدها احتواء كميات البخار الناتجة عن سخونة الأرض.
BBCCopyright: BBC
حرائق الغابات في المغرب يشتبه في أن تكون متعمدة
بدأ القضاء المغربي ملاحقة شخص يشتبه أنه متورط في إضرام النار التي أدت إلى اندلاع حرائق الغابات في شمال البلاد خلال الأيام الأخيرة.
وقررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في مدينة العرائش، ملاحقة رجل يقطن بإحدى القرى المجاورة.
وذكرت أن التحقيق الأولي معه أظهر "غياب أي قصد جنائي" للحادث.
وذكرت صحيفة الأحداث المغربية أن الرجل أوضح عند توقيفه أنه "أحرق بعض النفايات، ما أدى إلى انتشار نيران تعذر إخمادها".
وتواصل فرق الإطفاء جهودها لاحتواء حريق في غابات إقليم تطوان، ونفذت طائرات الإطفاء 35 طلعة، لكن الرياح القوية وانعدام الرؤية بسبب دخان الحرائق أعاق المهمة.
وارتفعت مساحة المناطق المتضررة إلى حوالى 400 هكتار. وأجلت السلطات في إقليم العرائش 935 عائلة
وتمكنت حتى الآن من السيطرة على حريق غابوي.
وكانت حرائق الغابات قد تسببت في مقتل أربعة أشخاص منذ منتصف تموز/يوليو. وبلغت المساحة الإجمالية المتضررة في مناطق عدة في شمال المغرب أكثر من 10 آلاف هكتار. وهذا أكثر بكثير مما سببته حرائق العام الماضي التي دمرت 2782 هكتارا من الغابات.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
نيكاراغوا تمنع سفير الولايات المتحدة من دخول أراضيها
منعت حكومة نيكاراغوا سفير الولايات المتحدة الجديد هوغو رودريغيز من دخول البلاد، بعدما اتهمته بـ"التدخل، وعدم الاحترام" على إثر تصريحات أدلى بها أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "حكومة نيكاراغوا، وفي إطار سلطاتها وممارستها لسيادتها الوطنية، تسحب على الفور التصريح الممنوح لهوغو رودريغيز".
وعين الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو/أيار الماضي رودريغيز سفيرا في ماناغوا.
وكان السفير رودريغيز قد قال أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكية إن نيكاراغوا "تتحول بشكل متزايد إلى دولة منبوذة في المنطقة"، ووصف حكم البلاد بـ "الديكتاتوري" الذي عاشته عائلته في جمهورية الدومينيكان في خمسينيات القرن الماضي.
وتشهد العلاقات بين نيكاراغوا والولايات المتحدة توترا منذ تظاهرات المعارضة احتجاجا على حكومة دانيال أورتيغا في 2018، التي قتل فيها 355 شخصا حسب لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.
وتصاعد التوتر منذ إعادة انتخاب الرئيس أورتيغا في العام الماضي لولاية رابعة على التوالي في اقتراع اعتبرته واشنطن مزورا.
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إعلان حالة التأهب في الكويت بسبب أمطار غير مسبوقة
أطلقت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تحذيرا لمدة 48 ساعة، بسبب الأمطار، إذ ستكون مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للغبار، وستؤدي إلى انخفاض درجة الرؤية وارتفاع الأمواج البحرية، موضحة أن درجة الخطورة عالية جدا.
وأعلنت السلطات حالة التأهبت واتخذت أقصى درجات الاستعداد للتعامل مع الحالة الطارئة.
وحذر خبراء الأرصاد من أمطار صيفية غير مسبوقة يتوقع هطولها على معظم مناطق البلاد، ستبدأ بعد ظهر الجمعة وتستمر حتى مساء السبت.
وشددوا على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات الاحترازية وتجنب المخاطر، لا سيما يوم غذ السبت الذي سيشهد ذروة سقوط الأمطار.
مصر تصدر بيانا بشأن تعرض طبيب مصري للاعتداء في السعودية
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع تطورات قضية تعرض طبيب مصري في السعودية لإطلاق نار واعتداء بسكين مع وزارتي الخارجية والداخلية السعوديتين وإمارة منطقة القصيم.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن القنصل المصري زار الطبيب المصاب، ويدعى أيمن عبد السلام، للاطمئنان على صحته.
وكانت وزارة الهجرة قد أعلنت، السبت الماضي، إصابة عبد السلام، الذي يعمل طبيبا شرعيا في وزارة الصحة السعودية، بثلاثة أعيرة نارية في صدره وتعرضه للضرب بساطور في ذراعه.
ووقع الحادث على خلفية وفاة شقيق المعتدي بشبهة جنائية، حيث أجرى عبد السلام تشريح الجثمان وإعداد التقارير.
وأضافت وزارة الهجرة أن السلطات السعودية ألقت القبض على الجاني.
شيرين أبو عاقلة: أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون بإجراء تحقيق خاص في مقتلها
قدّم برلمانيون أمريكيون مشروع قانون يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق خاص في مقتل الصحافيّة الفلسطينيّة - الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وهي خطوة لم يعط بايدن أي وعود بشأنها حتى الآن.
التقت عائلة الصحافيّة، التي قتلت على أبواب مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة قبيل تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية، وزير الخارجية الأمريكية في واشنطن والتقت بعدها مسؤولين في الحزب الديموقراطي بهدف تقديم مشروع قانون يخول السلطات الأمريكية إجراء تحقيق خاصّ لتحديد مصدر إطلاق النار الذي أودى بحياة شيرين.
وقال العضو الديموقراطي أندريه كارسن للصحافة، بحضور أفراد من عائلة شيرين "هذه مسألة تتعلق بحرية الصّحافة ويجب تنحية السياسة الإسرائيلية والفلسطينية جانبا والنظر إلى هذا الأمر على حقيقته وهو "هجوم على الصحافة المستقلة ومقتل واحدة من مواطنينا".
ويعتزم كارسن تقديم نص يهدف إلى فرض إلزامية إجراء تحقيق أمريكي بشأن أي صحفي أمريكي يقتل في الخارج.
كما انتقدت عضوة الكونغرس ماري نيومان بشدة موقف الخارجية الأمريكية، وقالت "أشعر بالحرج والغضب لعدم وجود تحقيق، وأعتزم توجيه أصابع الاتّهام إلى وزارة الخارجيّة التي تتقاعس عن العمل".
وقالت النائبة رشيدة طليب وهي من أصول فلسطينيّة "ربما... بعض زملائي قد يدعمون النص إذا احتاجوا إلى حذف فلسطينيّة من جنسيتها المزدوجة (أميركية فلسطينية) حتى تكون حياة شيرين مهمّة.
التغير المناخي: فيضانات غير مسبوقة في كنتاكي الأمريكية تسفر عن قتلى ومفقودين
أدت السيول والفيضانات في ولاية كنتاكي الأمريكية إلى مقتل ثمانية أشخاص، بينهم امرأة تبلغ من العمر 81 عاما.
ووصف حاكم الولاية الفيضانات، التي ضربت مناطق في جبال الأبلاش، بأنها الأسوأ في تاريخ الولاية ولاتزال تتفاقم، وعبر عن خشيته من تزايد عدد الضحايا إذ لايزال بعض السكان في عداد المفقودين.
وهرع السكان إلى أسطح المنازل هربا من ارتفاع منسوب المياه، واستخدمت الطائرات لإغاثة المنكوبين ونقلهم إلى بر الأمان.
وتشهد المنطقة فيضانات وانهيارات طينية وشمل هذا أجزاء من فيرجينيا ووست فرجينيا المجاورتين، مما صعب مهمة فرق الإغاثة، وأعاق وصول عناصرها إلى بعض السكان المحاصرين.
وقضت حوالي 25 ألف أسرة ليلتها بدون كهرباء وبعضهم بدون ماء.
وتستعد الولاية اليوم للأسوأ إذ يتوقع أن يتزايد منسوب الأمطار بطريقة مدمرة وغير مسبوقة.
وتعزى الأسباب إلى التغير المناخي المرتبط بالأنشطة البشرية المدمرة للكوكب، إذ صعب تزايدها احتواء كميات البخار الناتجة عن سخونة الأرض.
حرائق الغابات في المغرب يشتبه في أن تكون متعمدة
بدأ القضاء المغربي ملاحقة شخص يشتبه أنه متورط في إضرام النار التي أدت إلى اندلاع حرائق الغابات في شمال البلاد خلال الأيام الأخيرة.
وقررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في مدينة العرائش، ملاحقة رجل يقطن بإحدى القرى المجاورة.
وذكرت أن التحقيق الأولي معه أظهر "غياب أي قصد جنائي" للحادث. وذكرت صحيفة الأحداث المغربية أن الرجل أوضح عند توقيفه أنه "أحرق بعض النفايات، ما أدى إلى انتشار نيران تعذر إخمادها".
وتواصل فرق الإطفاء جهودها لاحتواء حريق في غابات إقليم تطوان، ونفذت طائرات الإطفاء 35 طلعة، لكن الرياح القوية وانعدام الرؤية بسبب دخان الحرائق أعاق المهمة.
وارتفعت مساحة المناطق المتضررة إلى حوالى 400 هكتار. وأجلت السلطات في إقليم العرائش 935 عائلة وتمكنت حتى الآن من السيطرة على حريق غابوي.
وكانت حرائق الغابات قد تسببت في مقتل أربعة أشخاص منذ منتصف تموز/يوليو. وبلغت المساحة الإجمالية المتضررة في مناطق عدة في شمال المغرب أكثر من 10 آلاف هكتار. وهذا أكثر بكثير مما سببته حرائق العام الماضي التي دمرت 2782 هكتارا من الغابات.
نيكاراغوا تمنع سفير الولايات المتحدة من دخول أراضيها
منعت حكومة نيكاراغوا سفير الولايات المتحدة الجديد هوغو رودريغيز من دخول البلاد، بعدما اتهمته بـ"التدخل، وعدم الاحترام" على إثر تصريحات أدلى بها أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "حكومة نيكاراغوا، وفي إطار سلطاتها وممارستها لسيادتها الوطنية، تسحب على الفور التصريح الممنوح لهوغو رودريغيز".
وعين الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو/أيار الماضي رودريغيز سفيرا في ماناغوا.
وكان السفير رودريغيز قد قال أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكية إن نيكاراغوا "تتحول بشكل متزايد إلى دولة منبوذة في المنطقة"، ووصف حكم البلاد بـ "الديكتاتوري" الذي عاشته عائلته في جمهورية الدومينيكان في خمسينيات القرن الماضي.
وتشهد العلاقات بين نيكاراغوا والولايات المتحدة توترا منذ تظاهرات المعارضة احتجاجا على حكومة دانيال أورتيغا في 2018، التي قتل فيها 355 شخصا حسب لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.
وتصاعد التوتر منذ إعادة انتخاب الرئيس أورتيغا في العام الماضي لولاية رابعة على التوالي في اقتراع اعتبرته واشنطن مزورا.