إجراءات أمنية مكثفة في محيط المنطقة الخضراء في بغداد واقتراب مظاهرة التيار الصدري منها، وتسجيل أول وفاة بجدري القرود في أوروبا

أعلنت إسبانيا والبرازيل عن أول حالة وفاة لديهما بسبب جدري القرود.
ويبلغ الآن عدد الوفيات عالميا سبعة مصابين، لكن الحالتين الأخيرتين هما أول وفاة خارج القارة الأفريقية التي تعتبر منطقة المنشأ.
وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن شخصا في منطقة فالنسيا توفي متأثرا بالمرض، وأضافت أن عدد المصابين المسجلين بلغ أكثر من أربعة آلاف حالة حتى الآن على مستوى البلاد.
وأعلنت البرازيل وفاة رجل يبلغ من العمر 41 عاما بعد إصابته بجدري القرود وكان يعاني من نقص المناعة.
وأكد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن إحدى الطرق الرئيسية للحد من انتشار جدري القرود هي عدم مخالطة المرضى، وناشد الرجال المثليين عدم مخالطة أكثر من شخص جنسيا في المرحلة الحالية.
وكان قد أعلن وقت سابق من هذا الأسبوع حالة الطوارئ بسبب التفشي السريع لمرض جدري القرود خارج إفريقيا.
المنطقة الخضراء: نجاح بعض متظاهري التيار الصدري في إسقاط الحواجز رغم الإجراءات الأمنية المشددة
يشهد وسط العاصمة العراقية بغداد وعدد من الأحياء المحيطة في المنطقة الخضراء منذ يوم أمس الجمعة انتشارا أمنيا مكثفا.
وتأتي تلك الإجراءات بعد إعلان التيار الصدري عن مسيرة حاشدة صباح اليوم السبت.
وبدأ أنصار مقتدى الصدر التوافد على ساحة التحرير وسط بغداد، احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة خاصة اليوم السبت لتسمية رئيس الجمهورية الذي يتبعه وبحسب الدستور، تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة. إلا أن اللجنة القانونية في المجلس أعلنت في وقت سابق إلغاء الجلسة.
ونجح بعض المتظاهرين في إسقاط الحواجز الاسمنتية التي وضعتها القوات الأمنية لإغلاق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد
وذكرت الأنباء الواردة من المنطقة أن المتظاهرين اجتازوا جسر الجمهورية قادمين من ساحة التحرير ووصلوا إلى مدخل المنطقة الخضراء القريب من وزارة الخارجية ومبنى مجلس النواب العراقي.
وقال نشطاء إن القوات الأمنية عند مشارف المنطقة الخضراء بالقرب من تقاطع وزارة الخارجية بدأت تناشد المتظاهرين عبر مكبرات الصوت التزام الهدوء وتقدم لهم المساعدة الطبية كما ظهر في مقطع فيديو.
كما أظهر مقطع آخر للمتظاهرين وهم يعتلون الحواجز الاسمنتية المؤدية إلى مجلس النواب العراقي في محاولة لاجتيازها. ووردت أنباء عن إطلاق القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع والمياه الساخنة باتجاههم في محاولة لتفريقهم.
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جدري القرود: الإعلان عن أول وفيات خارج إفريقيا
أعلنت إسبانيا والبرازيل عن أول حالة وفاة لديهما بسبب جدري القرود.
ويبلغ الآن عدد الوفيات عالميا سبعة مصابين، لكن الحالتين الأخيرتين هما أول وفاة خارج القارة الأفريقية التي تعتبر منطقة المنشأ.
وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن شخصا في منطقة فالنسيا توفي متأثرا بالمرض، وأضافت أن عدد المصابين المسجلين بلغ أكثر من أربعة آلاف حالة حتى الآن على مستوى البلاد.
وأعلنت البرازيل وفاة رجل يبلغ من العمر 41 عاما بعد إصابته بجدري القرود وكان يعاني من نقص المناعة.
وأكد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن إحدى الطرق الرئيسية للحد من انتشار جدري القرود هي عدم مخالطة المرضى، وناشد الرجال المثليين عدم مخالطة أكثر من شخص جنسيا في المرحلة الحالية. وكان قد أعلن وقت سابق من هذا الأسبوع حالة الطوارئ بسبب التفشي السريع لمرض جدري القرود خارج إفريقيا.
المنطقة الخضراء: نجاح بعض متظاهري التيار الصدري في إسقاط الحواجز رغم الإجراءات الأمنية المشددة
يشهد وسط العاصمة العراقية بغداد وعدد من الأحياء المحيطة في المنطقة الخضراء منذ يوم أمس الجمعة انتشارا أمنيا مكثفا.
وتأتي تلك الإجراءات بعد إعلان التيار الصدري عن مسيرة حاشدة صباح اليوم السبت.
وبدأ أنصار مقتدى الصدر التوافد على ساحة التحرير وسط بغداد، احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة خاصة اليوم السبت لتسمية رئيس الجمهورية الذي يتبعه وبحسب الدستور، تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة. إلا أن اللجنة القانونية في المجلس أعلنت في وقت سابق إلغاء الجلسة.
ونجح بعض المتظاهرين في إسقاط الحواجز الاسمنتية التي وضعتها القوات الأمنية لإغلاق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد وذكرت الأنباء الواردة من المنطقة أن المتظاهرين اجتازوا جسر الجمهورية قادمين من ساحة التحرير ووصلوا إلى مدخل المنطقة الخضراء القريب من وزارة الخارجية ومبنى مجلس النواب العراقي.
وقال نشطاء إن القوات الأمنية عند مشارف المنطقة الخضراء بالقرب من تقاطع وزارة الخارجية بدأت تناشد المتظاهرين عبر مكبرات الصوت التزام الهدوء وتقدم لهم المساعدة الطبية كما ظهر في مقطع فيديو.
كما أظهر مقطع آخر للمتظاهرين وهم يعتلون الحواجز الاسمنتية المؤدية إلى مجلس النواب العراقي في محاولة لاجتيازها. ووردت أنباء عن إطلاق القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع والمياه الساخنة باتجاههم في محاولة لتفريقهم.