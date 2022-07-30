إجراءات أمنية مكثفة في محيط المنطقة الخضراء في بغداد واقتراب مظاهرة التيار الصدري منها، وتسجيل أول وفاة بجدري القرود في أوروبا

أعلنت إسبانيا والبرازيل عن أول حالة وفاة لديهما بسبب جدري القرود.

ويبلغ الآن عدد الوفيات عالميا سبعة مصابين، لكن الحالتين الأخيرتين هما أول وفاة خارج القارة الأفريقية التي تعتبر منطقة المنشأ.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن شخصا في منطقة فالنسيا توفي متأثرا بالمرض، وأضافت أن عدد المصابين المسجلين بلغ أكثر من أربعة آلاف حالة حتى الآن على مستوى البلاد.

وأعلنت البرازيل وفاة رجل يبلغ من العمر 41 عاما بعد إصابته بجدري القرود وكان يعاني من نقص المناعة.

وأكد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن إحدى الطرق الرئيسية للحد من انتشار جدري القرود هي عدم مخالطة المرضى، وناشد الرجال المثليين عدم مخالطة أكثر من شخص جنسيا في المرحلة الحالية. وكان قد أعلن وقت سابق من هذا الأسبوع حالة الطوارئ بسبب التفشي السريع لمرض جدري القرود خارج إفريقيا.