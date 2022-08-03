واشنطن توافق على صفقة سلاح بـ5 مليارات دولار للسعودية والإمارات، ومناورات عسكرية صينية قرب تايوان بالتزامن مع تعهد بيلوسي بالتضامن

واشنطن تستأنف إمداد السعودية والإمارات بأنظمة الدفاع الصاروخي
وافقت واشنطن على صفقتي سلاح محتملتين لبيع أنظمة دفاع صاروخي للسعودية والإمارات بقيمة تزيد على خمسة مليارات دولار.
ويأتي هذا الإعلان بعد نحو أسبوعين من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن زعيمي البلدين في السعودية، الذي اعتبر محوريا لتعزيز علاقات واشنطن مع دول المنطقة، وفي مقدمتها الرياض.
وقالت الخارجية الأمريكية إن السعودية ستشتري 300 منظومة صواريخ باتريوت ميم - 104، (300 MIM-104E) التي تستخدم لاعتراض صواريخ بالستية بعيدة المدى إضافة إلى الطائرات المهاجمة.
وتصل قيمة الصواريخ مع المعدات المرافقة لها وبرامج التدريب وقطع الغيار إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
وواجهت السعودية في الفترة الأخيرة تهديدات صاروخية من عناصر الحوثيين في اليمن، الذين لديهم معدات تقنية قد تشكل خطرا على السعودية.
وقالت الخارجية"هذه الصواريخ ستستخدم للدفاع عن حدود السعودية في مواجهة الأنظمة الجوية بدون طيار العابرة للحدود والهجمات الصاروخية البالستية على المواقع المدنية والبنى التحتية الحيوية في السعودية.
كما وافقت الولايات المتحدة على أنظمة صواريخ "ثاد" أرض - جو للإمارات، بقيمة 2.25 مليار دولار.
وسبق أن تعرضت الإمارات أيضا لهجمات صاروخية من قبل الحوثيين تم صدها جزئيا بواسطة أنظمة دفاعية تديرها القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد.
وقالت الخارجية الأمريكية إن هذه"الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الإمارات على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية للصواريخ البالستية في المنطقة، وتقلل الاعتماد على القوات الأمريكية.
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تايوان تحذر من المناورات العسكرية الصينية في مياه الجزيرة وتقول إنها تعرض النظام الدولي للخطر
أعلنت وزارة الدفاع في تايوان الأربعاء أن التدريبات العسكرية الصينية تنتهك المياه الإقليمية للجزيرة.
وتتزامن تلك التدريبات مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية: إن جزءا من المناورات الصينية البحرية يتداخل مع المياه الإقليمية لتايوان، وهذا عمل غير عقلاني يهدف الى تحدي النظام الدولي.
وتعهدت وزارة الدفاع التايوانية بتعزيز دفاعاتها والرد بحزم.
وعبرت الصين عن غضبها من زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، ووعدت بإعادة توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر.
وأعلنت بكين عن سلسلة من التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية حول الجزيرة ردا على الزيارة.
وقالت إنها ستجري مناورات بحرية وجوية مشتركة في الأجواء البحرية والجوية الشمالية والجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية. وستشمل هذه التدريبات إطلاق نار بعيد المدى بالذخيرة الحية في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي للصين.
وستجري العمليات الصينية، بحسب الإحداثيات التي نشرها جيش التحرير الشعبي الصيني، في بعض الأماكن على بعد 20 كيلومترا فقط من الساحل التايواني.
وذكرت سلطات تايوان ليل الثلاثاء الأربعاء أن 21 طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة - وهي منطقة أكبر بكثير من مجالها الجوي.
كما أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض عقوبات اقتصادية، قائلة إنها ستعلق تصدير الرمال الطبيعية إلى تايوان - وهي مكون رئيسي في تصنيع أشباه الموصلات، أحد أكبر صادرات الجزيرة.
وأعربت اليابان الأربعاء عن قلقها من التحركات العسكرية الصينية، موضحة أن بعضها سيجري داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية اليابانية.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية: إن السلام والاستقرار في مضيق تايوان مهم ليس فقط لأمن بلادنا ولكن أيضا لاستقرار المجتمع الدولي. وشدد على موقف اليابان الثابت الذي يدعم حل القضايا المتعلقة بتايوان بشكل سلمي.
وأكدت بيلوسي أن وفدها جاء إلى تايوان بدافع"السلام للمنطقة".
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واشنطن تستأنف إمداد السعودية والإمارات بأنظمة الدفاع الصاروخي
وافقت واشنطن على صفقتي سلاح محتملتين لبيع أنظمة دفاع صاروخي للسعودية والإمارات بقيمة تزيد على خمسة مليارات دولار.
ويأتي هذا الإعلان بعد نحو أسبوعين من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن زعيمي البلدين في السعودية، الذي اعتبر محوريا لتعزيز علاقات واشنطن مع دول المنطقة، وفي مقدمتها الرياض.
وقالت الخارجية الأمريكية إن السعودية ستشتري 300 منظومة صواريخ باتريوت ميم - 104، (300 MIM-104E) التي تستخدم لاعتراض صواريخ بالستية بعيدة المدى إضافة إلى الطائرات المهاجمة.
وتصل قيمة الصواريخ مع المعدات المرافقة لها وبرامج التدريب وقطع الغيار إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
وواجهت السعودية في الفترة الأخيرة تهديدات صاروخية من عناصر الحوثيين في اليمن، الذين لديهم معدات تقنية قد تشكل خطرا على السعودية.
وقالت الخارجية"هذه الصواريخ ستستخدم للدفاع عن حدود السعودية في مواجهة الأنظمة الجوية بدون طيار العابرة للحدود والهجمات الصاروخية البالستية على المواقع المدنية والبنى التحتية الحيوية في السعودية.
كما وافقت الولايات المتحدة على أنظمة صواريخ "ثاد" أرض - جو للإمارات، بقيمة 2.25 مليار دولار.
وسبق أن تعرضت الإمارات أيضا لهجمات صاروخية من قبل الحوثيين تم صدها جزئيا بواسطة أنظمة دفاعية تديرها القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد.
وقالت الخارجية الأمريكية إن هذه"الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الإمارات على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية للصواريخ البالستية في المنطقة، وتقلل الاعتماد على القوات الأمريكية.
تايوان تحذر من المناورات العسكرية الصينية في مياه الجزيرة وتقول إنها تعرض النظام الدولي للخطر
أعلنت وزارة الدفاع في تايوان الأربعاء أن التدريبات العسكرية الصينية تنتهك المياه الإقليمية للجزيرة.
وتتزامن تلك التدريبات مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية: إن جزءا من المناورات الصينية البحرية يتداخل مع المياه الإقليمية لتايوان، وهذا عمل غير عقلاني يهدف الى تحدي النظام الدولي.
وتعهدت وزارة الدفاع التايوانية بتعزيز دفاعاتها والرد بحزم.
وعبرت الصين عن غضبها من زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، ووعدت بإعادة توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر.
وأعلنت بكين عن سلسلة من التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية حول الجزيرة ردا على الزيارة.
وقالت إنها ستجري مناورات بحرية وجوية مشتركة في الأجواء البحرية والجوية الشمالية والجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية. وستشمل هذه التدريبات إطلاق نار بعيد المدى بالذخيرة الحية في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي للصين.
وستجري العمليات الصينية، بحسب الإحداثيات التي نشرها جيش التحرير الشعبي الصيني، في بعض الأماكن على بعد 20 كيلومترا فقط من الساحل التايواني.
وذكرت سلطات تايوان ليل الثلاثاء الأربعاء أن 21 طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة - وهي منطقة أكبر بكثير من مجالها الجوي.
كما أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض عقوبات اقتصادية، قائلة إنها ستعلق تصدير الرمال الطبيعية إلى تايوان - وهي مكون رئيسي في تصنيع أشباه الموصلات، أحد أكبر صادرات الجزيرة.
وأعربت اليابان الأربعاء عن قلقها من التحركات العسكرية الصينية، موضحة أن بعضها سيجري داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية اليابانية.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية: إن السلام والاستقرار في مضيق تايوان مهم ليس فقط لأمن بلادنا ولكن أيضا لاستقرار المجتمع الدولي. وشدد على موقف اليابان الثابت الذي يدعم حل القضايا المتعلقة بتايوان بشكل سلمي.
وأكدت بيلوسي أن وفدها جاء إلى تايوان بدافع"السلام للمنطقة".