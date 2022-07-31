نواب فرنسيون يستنكرون سياسة أردوغان تجاه أكراد سوريا، وأنباء عن هجوم على مقر قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود

نشرت صحيفة فرنسية مقالا يحمل توقيع نحو100 نائب في برلمان البلاد يستنكرون فيه السياسة التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق الأكراد في شمال سوريا.

وقال الموقعون على المقال المنشور على موقع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، "بينما تضاعف روسيا بقيادة فلاديمير بوتين جرائم الحرب في أوكرانيا، يخطط رجب طيب أردوغان في ظل الانفعال العالمي، لشن هجوم دامٍ آخر على الأكراد في شمال سوريا".

ورأى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من الشيوعيين، ومن حزب "لا فرانس انسوميز" (يسار راديكالي)، ومن الاشتراكيين، والبيئيين، ومن الجمهوريين (يمين)، ومن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، أنّ الرئيس التركي "يستغل مكانته المحورية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي في سياق الصراع في أوكرانيا، للحصول على موافقة الحلف الأطلسي على تكثيف هجماته في شمال سوريا".