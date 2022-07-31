نواب فرنسيون يستنكرون سياسة أردوغان تجاه أكراد سوريا، وأنباء عن هجوم على مقر قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود

نحو 100 نائب فرنسي يستنكرون "سياسة الحرب" التي ينتهجها أردوغان ضد الأكراد في شمال سوريا
نشرت صحيفة فرنسية مقالا يحمل توقيع نحو100 نائب في برلمان البلاد يستنكرون
فيه السياسة التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق الأكراد في شمال سوريا.
وقال الموقعون على المقال المنشور على موقع صحيفة "لو جورنال دو
ديمانش"، "بينما تضاعف روسيا بقيادة فلاديمير بوتين جرائم الحرب في
أوكرانيا، يخطط رجب طيب أردوغان في ظل الانفعال العالمي، لشن هجوم دامٍ آخر على
الأكراد في شمال سوريا".
ورأى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من
الشيوعيين، ومن حزب "لا فرانس انسوميز" (يسار راديكالي)، ومن
الاشتراكيين، والبيئيين، ومن الجمهوريين (يمين)، ومن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون،
أنّ الرئيس التركي "يستغل مكانته المحورية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي في سياق
الصراع في أوكرانيا، للحصول على موافقة الحلف الأطلسي على تكثيف هجماته في شمال
سوريا".
ReutersCopyright: Reuters
روسيا وأوكرانيا: موسكو تفيد بوقوع هجوم بطائرة مسيرة على مقر قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود
تفيد التقارير الواردة من شبه جزيرة
القرم الخاضعة للسيطرة الروسية بأن مقر قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود تعرض
لهجوم بطائرة مسيرة.
وقال حاكم مدينة مدينة سيباستوبول التي يقع بها مقر الأسطول
الروسي إن الهجوم يقف وراءه القوميين الأوكرانيون وإنه أسفر عن إصابة 5 أشخاص.
وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات الروسية عن هجوم من هذا
النوع منذ بدء غزوها لأوكرانيا في 24شباط/فبراير.
و في الأيام الأولى من غزو جارتها، احتلت روسيا جزءا من جنوب أوكرانيا ولا
سيما منطقة خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.
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نحو 100 نائب فرنسي يستنكرون "سياسة الحرب" التي ينتهجها أردوغان ضد الأكراد في شمال سوريا
نشرت صحيفة فرنسية مقالا يحمل توقيع نحو100 نائب في برلمان البلاد يستنكرون فيه السياسة التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق الأكراد في شمال سوريا.
وقال الموقعون على المقال المنشور على موقع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، "بينما تضاعف روسيا بقيادة فلاديمير بوتين جرائم الحرب في أوكرانيا، يخطط رجب طيب أردوغان في ظل الانفعال العالمي، لشن هجوم دامٍ آخر على الأكراد في شمال سوريا".
ورأى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من الشيوعيين، ومن حزب "لا فرانس انسوميز" (يسار راديكالي)، ومن الاشتراكيين، والبيئيين، ومن الجمهوريين (يمين)، ومن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، أنّ الرئيس التركي "يستغل مكانته المحورية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي في سياق الصراع في أوكرانيا، للحصول على موافقة الحلف الأطلسي على تكثيف هجماته في شمال سوريا".
روسيا وأوكرانيا: موسكو تفيد بوقوع هجوم بطائرة مسيرة على مقر قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود
تفيد التقارير الواردة من شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية بأن مقر قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود تعرض لهجوم بطائرة مسيرة.
وقال حاكم مدينة مدينة سيباستوبول التي يقع بها مقر الأسطول الروسي إن الهجوم يقف وراءه القوميين الأوكرانيون وإنه أسفر عن إصابة 5 أشخاص.
وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات الروسية عن هجوم من هذا النوع منذ بدء غزوها لأوكرانيا في 24شباط/فبراير.
و في الأيام الأولى من غزو جارتها، احتلت روسيا جزءا من جنوب أوكرانيا ولا سيما منطقة خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.