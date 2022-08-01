شحنة حبوب أوكرانية تغادر ميناء أوديسا للمرة الأولى منذ بدء الحرب، وإسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 26 شخصا أربعة أيام احتياطيّا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بالتجمهر وتعطيل سير وسائل النقل البرية والتعدي على موظفين عموميين في محافظة أسوان بجنوب صعيد مصر؛ للمطالبة برد أموالهم بعد تعرضهم لعملية نصب.

وذكرت النيابة العامة، في بيان الأحد، أنها رصدت مقاطع مصورة على الإنترنت لتجمهر عدد من الأشخاص بمحافظة أسوان أمام معرض سيارات للمطالبة بأموالهم من متهم مُحال للمحاكمة الجنائية بتهمة تلقي أموال بغرض استثمارها بغير ترخيص.

وتلقت أيضا النيابة محضر شرطة يفيد بقطعهم للطريق العام وتعطيل حركة القطارات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، جاء تجمهر الأهالي بعد انتشار شائعة تفيد بخروج المتهم الذي جمع أموالا، قدرت بنحو مليار جنيه مصري، من السجن وبصدد إرجاع الأموال.

وتنتشر في مصر ظاهرة "المستريح"، وهو الشخص الذي يحتال عن طريق تحصيل أموال بطريقة عشوائية، بدعوى توظيفها في مشاريع مختلفة بأرباح خيالية تفوق فوائد البنوك.