شحنة حبوب أوكرانية تغادر ميناء أوديسا للمرة الأولى منذ بدء الحرب، وإسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية

مستريح أسوان: النيابة المصرية تأمر بحبس 26 شخصا من ضحايا الاحتيال لاتهامهم بالتجمهر
أمرت النيابة العامة
المصرية بحبس 26 شخصا أربعة أيام احتياطيّا على ذمة التحقيقات، وذلك
لاتهامهم بالتجمهر وتعطيل سير وسائل النقل البرية والتعدي على موظفين عموميين في
محافظة أسوان بجنوب صعيد مصر؛ للمطالبة برد أموالهم بعد تعرضهم لعملية نصب.
وذكرت
النيابة العامة، في بيان الأحد، أنها رصدت مقاطع مصورة على الإنترنت لتجمهر عدد من
الأشخاص بمحافظة أسوان أمام معرض سيارات للمطالبة بأموالهم من متهم مُحال للمحاكمة
الجنائية بتهمة تلقي أموال بغرض استثمارها بغير ترخيص.
وتلقت أيضا النيابة محضر
شرطة يفيد بقطعهم للطريق العام وتعطيل حركة القطارات.
وبحسب وسائل إعلام محلية، جاء تجمهر الأهالي بعد انتشار شائعة تفيد
بخروج المتهم الذي جمع أموالا، قدرت بنحو مليار جنيه مصري، من السجن
وبصدد إرجاع
الأموال.
وتنتشر في مصر ظاهرة "المستريح"، وهو الشخص الذي يحتال عن
طريق تحصيل أموال بطريقة عشوائية، بدعوى توظيفها في مشاريع مختلفة بأرباح خيالية
تفوق فوائد البنوك.
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مشروع بحثي جديد للوقوف على تاريخ تشكل النجوم في مجرة درب التبانة
بدأ الباحثون مشروعا طموحا لاكتشاف مصدر
النجوم في المجرة التي يقع بها كوكب الأرض، مجرة درب التبانة، باستخدام أداة جديدة تسمى Weave،
مثبتة على تلسكوب ويليام هيرشل في جزيرة لابالما، إحدى جزر الكناري في المحيط
الأطلسي.
وتحتوي مجرة درب التبانة على ما يصل إلى
أربعمائة مليار نجم، كانت ذات يوم أصغر بكثير مما هي عليه الآن لكنها نمت عبر
عمليات اندماج متعاقبة مع مجرات صغيرة أخرى.
وستعمل الأداة الجديدة على تحليل الضوء المنبعث
من عدة آلاف من النجوم لتقييم سرعتها وعمرها وتكوينها، وإعادة بناء تاريخ تشكل
مجرة درب التبانة.
ESOCopyright: ESO
إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية بسبب تصريحات "معادية للسامية"
نددت إسرائيل بتصريحات "معادية للسامية"
صدرت عن عضو في لجنة دولية تحقق في المواجهات التي جرت بين إسرائيل والفصائل
الفلسطينية العام الماضي، داعية إلى حل اللجنة التابعة للأمم المتحدة.
وقالت وكالة رويترز للأنباء إن رئيس الوزراء
الإسرائيلي، يائير لابيد، وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يندد فيها بتصريحات العضو بلجنة
تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميلون كوثاري في مقابلة.
وكان كوثاري قد قال في المقابلة "نشعر بخيبة أمل
كبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها إلى حد كبير، سواء كان اللوبي
اليهودي أو منظمات غير حكومية معينة. يتم إنفاق الكثير من الأموال في محاولة
لتشويه سمعتنا".
وقال لابيد في الرسالة "لا يمكن أن تكون الحرب
ضد معاداة السامية بالكلمات وحدها، إنها تتطلب أيضا العمل. هذا وقت العمل. لقد حان
الوقت لحل اللجنة... هذه اللجنة لا تؤيد فقط معاداة السامية بل تغذيها".
إلا أن رئيسة اللجنة قالت إن
تعليقات كوثاري "انتزعت عمدا من سياقها".
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روسيا وأوكرانيا: أول شحنة حبوب أوكرانية تغادر ميناء أوديسا منذ بدء الحرب
غادرت سفينة تحمل شحنة حبوب أوكرانية
ميناء أوديسا الأوكراني للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير
شباط الماضي.
وأكدت وزارة الدفاع التركية ووزير
أوكراني نبأ مغادرة السفينة رازونيالتي ترفع علم سيراليون ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان.
وكانت أوكرانيا
وروسيا قد أبرمتا اتفاق دولي في إسطنبول يسمح باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية من
البحر الأسود في
مسعى لتخفيف وطأة الأزمة الغذائية العالمية.
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مستريح أسوان: النيابة المصرية تأمر بحبس 26 شخصا من ضحايا الاحتيال لاتهامهم بالتجمهر
أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 26 شخصا أربعة أيام احتياطيّا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بالتجمهر وتعطيل سير وسائل النقل البرية والتعدي على موظفين عموميين في محافظة أسوان بجنوب صعيد مصر؛ للمطالبة برد أموالهم بعد تعرضهم لعملية نصب.
وذكرت النيابة العامة، في بيان الأحد، أنها رصدت مقاطع مصورة على الإنترنت لتجمهر عدد من الأشخاص بمحافظة أسوان أمام معرض سيارات للمطالبة بأموالهم من متهم مُحال للمحاكمة الجنائية بتهمة تلقي أموال بغرض استثمارها بغير ترخيص.
وتلقت أيضا النيابة محضر شرطة يفيد بقطعهم للطريق العام وتعطيل حركة القطارات.
وبحسب وسائل إعلام محلية، جاء تجمهر الأهالي بعد انتشار شائعة تفيد بخروج المتهم الذي جمع أموالا، قدرت بنحو مليار جنيه مصري، من السجن وبصدد إرجاع الأموال.
وتنتشر في مصر ظاهرة "المستريح"، وهو الشخص الذي يحتال عن طريق تحصيل أموال بطريقة عشوائية، بدعوى توظيفها في مشاريع مختلفة بأرباح خيالية تفوق فوائد البنوك.
مشروع بحثي جديد للوقوف على تاريخ تشكل النجوم في مجرة درب التبانة
بدأ الباحثون مشروعا طموحا لاكتشاف مصدر النجوم في المجرة التي يقع بها كوكب الأرض، مجرة درب التبانة، باستخدام أداة جديدة تسمى Weave، مثبتة على تلسكوب ويليام هيرشل في جزيرة لابالما، إحدى جزر الكناري في المحيط الأطلسي.
وتحتوي مجرة درب التبانة على ما يصل إلى أربعمائة مليار نجم، كانت ذات يوم أصغر بكثير مما هي عليه الآن لكنها نمت عبر عمليات اندماج متعاقبة مع مجرات صغيرة أخرى.
وستعمل الأداة الجديدة على تحليل الضوء المنبعث من عدة آلاف من النجوم لتقييم سرعتها وعمرها وتكوينها، وإعادة بناء تاريخ تشكل مجرة درب التبانة.
إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق أممية بسبب تصريحات "معادية للسامية"
نددت إسرائيل بتصريحات "معادية للسامية" صدرت عن عضو في لجنة دولية تحقق في المواجهات التي جرت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية العام الماضي، داعية إلى حل اللجنة التابعة للأمم المتحدة.
وقالت وكالة رويترز للأنباء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يندد فيها بتصريحات العضو بلجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميلون كوثاري في مقابلة.
وكان كوثاري قد قال في المقابلة "نشعر بخيبة أمل كبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها إلى حد كبير، سواء كان اللوبي اليهودي أو منظمات غير حكومية معينة. يتم إنفاق الكثير من الأموال في محاولة لتشويه سمعتنا".
وقال لابيد في الرسالة "لا يمكن أن تكون الحرب ضد معاداة السامية بالكلمات وحدها، إنها تتطلب أيضا العمل. هذا وقت العمل. لقد حان الوقت لحل اللجنة... هذه اللجنة لا تؤيد فقط معاداة السامية بل تغذيها".
إلا أن رئيسة اللجنة قالت إن تعليقات كوثاري "انتزعت عمدا من سياقها".
روسيا وأوكرانيا: أول شحنة حبوب أوكرانية تغادر ميناء أوديسا منذ بدء الحرب
غادرت سفينة تحمل شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا الأوكراني للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط الماضي.
وأكدت وزارة الدفاع التركية ووزير أوكراني نبأ مغادرة السفينة رازونيالتي ترفع علم سيراليون ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان.
وكانت أوكرانيا وروسيا قد أبرمتا اتفاق دولي في إسطنبول يسمح باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود في مسعى لتخفيف وطأة الأزمة الغذائية العالمية.