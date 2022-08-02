السعودية ترحب بمقتل أيمن الظواهري، وإسرائيل تعتقل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام الساعدي

نانسي بيلوسي وتايوان: الصين ترسل طائرات حربية إلى الحدود مع الجزيرة قبيل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي
أرسلت الصين طائرات حربية إلى الخط الفاصل بين البر
الرئيسي للصين وتايوان ، قبيل زيارة مثيرة للجدل يُنتظر أن تقوم بها رئيسة مجلس
النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة
التي تتمتع بالحكم الذاتي.
ولم يتم الكشف عن الموعد المرتقب لوصول بيلوسي إلى تايوان
بسبب مخاوف أمنية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إنها كانت على
اتصال مع الولايات المتحدة بشأن الزيارة رفيعة المستوى، معربة عن أملها في أن تكون
واشنطن على دراية بخطورة وحساسية هذه المسألة.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن لديها سيطرة
كاملة على الأنشطة العسكرية بالقرب من الجزيرة وإنها عازمة على الدفاع عن نفسها ضد
أي تهديدات صينية.
ويضع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إعادة توحيد تايوان مع
الصين القارية على رأس قائمة أولوياته، ما دفعه لتحذير الرئيس الأمريكي،
جو بايدن، خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، من "اللعب بالنار " عبر دعم
أي محاولة تايوانية للحصول على الاستقلال الرسمي.
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بسام الساعدي: تقارير عن مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية أثناء اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي
أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن
فلسطينيا قد قتل على يد القوات الإسرائيلية أثناء حملة لاعتقال قيادي في حركة
الجهاد الإسلامي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري
لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت بالأمس ما وصفته بالاستنفار ورفع الجاهزية لدى
مقاتليها والوحدات القتالية العاملة وذلك للرد على القيادي بسام السعدي.
وفي ذات السياق قال خضر عدنان القيادي
في حركة الجهاد الاسلامي في تصريح له إنه عثر على دماء كثيرة في منزل الشيخ السعدي
وهذا ما يؤكد إصابته قبل عملية اختطافه من قبل القوات الاسرائيلية ،
على حد تعبيره.
أيمن الظواهري: السعودية ترحب بالإعلان عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة
ووصف بيان الخارجية السعودية الظواهري
بأنه من "قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة
في الولايات المتحدة والسعودية وعدد من دول العالم الأخرى"، مشيرا الى أن هذه
العمليات أدت الى مقتل "الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بمن
فيهم مواطنون سعوديون".
وتولى الظواهري، وهو طبيب مصري، قيادة القاعدة في أعقاب مقتل أسامة بن
لادن على أيدي قوات أمريكية في الثاني من مايو/ أيار 2011.
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نانسي بيلوسي وتايوان: الصين ترسل طائرات حربية إلى الحدود مع الجزيرة قبيل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي
أرسلت الصين طائرات حربية إلى الخط الفاصل بين البر الرئيسي للصين وتايوان ، قبيل زيارة مثيرة للجدل يُنتظر أن تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.
ولم يتم الكشف عن الموعد المرتقب لوصول بيلوسي إلى تايوان بسبب مخاوف أمنية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إنها كانت على اتصال مع الولايات المتحدة بشأن الزيارة رفيعة المستوى، معربة عن أملها في أن تكون واشنطن على دراية بخطورة وحساسية هذه المسألة.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن لديها سيطرة كاملة على الأنشطة العسكرية بالقرب من الجزيرة وإنها عازمة على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات صينية.
ويضع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إعادة توحيد تايوان مع الصين القارية على رأس قائمة أولوياته، ما دفعه لتحذير الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، من "اللعب بالنار " عبر دعم أي محاولة تايوانية للحصول على الاستقلال الرسمي.
بسام الساعدي: تقارير عن مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية أثناء اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي
أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن فلسطينيا قد قتل على يد القوات الإسرائيلية أثناء حملة لاعتقال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت بالأمس ما وصفته بالاستنفار ورفع الجاهزية لدى مقاتليها والوحدات القتالية العاملة وذلك للرد على القيادي بسام السعدي.
وفي ذات السياق قال خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في تصريح له إنه عثر على دماء كثيرة في منزل الشيخ السعدي وهذا ما يؤكد إصابته قبل عملية اختطافه من قبل القوات الاسرائيلية ، على حد تعبيره.
أيمن الظواهري: السعودية ترحب بالإعلان عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة
نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانا عن وزارة الخارجية ترحب فيه الرياض بإعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل زعيم التنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية في العاصمة الأمريكية كابل.
ووصف بيان الخارجية السعودية الظواهري بأنه من "قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة والسعودية وعدد من دول العالم الأخرى"، مشيرا الى أن هذه العمليات أدت الى مقتل "الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بمن فيهم مواطنون سعوديون".
وتولى الظواهري، وهو طبيب مصري، قيادة القاعدة في أعقاب مقتل أسامة بن لادن على أيدي قوات أمريكية في الثاني من مايو/ أيار 2011.