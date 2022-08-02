السعودية ترحب بمقتل أيمن الظواهري، وإسرائيل تعتقل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام الساعدي

أرسلت الصين طائرات حربية إلى الخط الفاصل بين البر الرئيسي للصين وتايوان ، قبيل زيارة مثيرة للجدل يُنتظر أن تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

ولم يتم الكشف عن الموعد المرتقب لوصول بيلوسي إلى تايوان بسبب مخاوف أمنية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إنها كانت على اتصال مع الولايات المتحدة بشأن الزيارة رفيعة المستوى، معربة عن أملها في أن تكون واشنطن على دراية بخطورة وحساسية هذه المسألة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن لديها سيطرة كاملة على الأنشطة العسكرية بالقرب من الجزيرة وإنها عازمة على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات صينية.

ويضع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إعادة توحيد تايوان مع الصين القارية على رأس قائمة أولوياته، ما دفعه لتحذير الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، من "اللعب بالنار " عبر دعم أي محاولة تايوانية للحصول على الاستقلال الرسمي.