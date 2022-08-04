استئناف مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران في فيينا اليوم، والاتحاد الأوروبي يحذر من آثار جانبية للقاح "نوفاكس" لكوفيد على القلب

بعد تعطيل دام خمسة أشهر، تبدأ في فيينا اليوم محاولات أخيرة لإحياء اتفاق 2015 بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا.

ومن المحتمل أن تبدأ بعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا وبعدها استئناف مسيرة التفاوض.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إن فريق التفاوض الايراني سيتوجه إلى فيينا لاستئناف المفاوضات ورفع العقوبات عن إيران، إذ تصر طهران على إلغاء الحظر بشكل مؤثر عن البلاد، من اجل الوصول الى الاتفاق المنشود عبر تلك المباحثات.

وسيتوجه الفريق المفاوض برئاسة علي باقري كبير مفاوضي إيران، إلى فيينا في غضون الساعات المقبلة.

وستعقد هذه الجولة من المفاوضات، مع منسق الاتحاد الأوروبي، وسيجري التباحث بخصوص الأفكار التي قدمتها الأطراف، بما في ذلك الأفكار التي قدمتها إيران.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عزم إيران على التوصل إلى اتفاق.

وتزامنا مع استئناف هذه المفاوضات، كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أكملت تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز (آي.آر.6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.