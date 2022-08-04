استئناف مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران في فيينا اليوم، والاتحاد الأوروبي يحذر من آثار جانبية للقاح "نوفاكس" لكوفيد على القلب

الاتفاق النووي: استئناف المفاوضات في فيينا اليوم بعد توقف 5 أشهر
بعد تعطيل دام خمسة أشهر، تبدأ في فيينا اليوم محاولات أخيرة لإحياء اتفاق 2015 بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا.
ومن المحتمل أن تبدأ بعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا وبعدها استئناف مسيرة التفاوض.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إن فريق التفاوض الايراني سيتوجه إلى فيينا لاستئناف المفاوضات ورفع العقوبات عن إيران، إذ تصر طهران على إلغاء الحظر بشكل مؤثر عن البلاد، من اجل الوصول الى الاتفاق المنشود عبر تلك المباحثات.
وسيتوجه الفريق المفاوض برئاسة علي باقري كبير مفاوضي إيران، إلى فيينا في غضون الساعات المقبلة.
وستعقد هذه الجولة من المفاوضات، مع منسق الاتحاد الأوروبي، وسيجري التباحث بخصوص الأفكار التي قدمتها الأطراف، بما في ذلك الأفكار التي قدمتها إيران.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عزم إيران على التوصل إلى اتفاق.
وتزامنا مع استئناف هذه المفاوضات، كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أكملت تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز (آي.آر.6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
لقاح كورونا نوفاكس قد يحمل مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب
حذرت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) من الآثار الجانبية التي قد يسببها لقاح كوفيد 19 نوفاكس على القلب وأوصت بإضافة تلك التحذيرات إلى النشرة المرافقة للدواء.
وقالت الوكالة إن هناك احتمالا لحدوث نوعين من التهاب القلب. إذ تم الإبلاغ عن عدد من الحالات التي لاتزال قليلة لكنها موجودة.
وقالت شركة نوفاكس إن التجارب الأولية لم تدل على وجود أي مخاوف من التهابات القلب، وأضافت أنها تحتاج إلى مزيد من البيانات، وأوضحت أن السبب الأكثر شيوعا لالتهاب عضلة القلب هو الالتهابات الفيروسية.
وأكدت أنها ستعمل مع اللجان الخاصة لضمان توافق المنتج مع تفسير الشركة للبيانات التي تم الحصول عليها حتى الآن من جميع الجهات.
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الاتفاق النووي: استئناف المفاوضات في فيينا اليوم بعد توقف 5 أشهر
بعد تعطيل دام خمسة أشهر، تبدأ في فيينا اليوم محاولات أخيرة لإحياء اتفاق 2015 بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا.
ومن المحتمل أن تبدأ بعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا وبعدها استئناف مسيرة التفاوض.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إن فريق التفاوض الايراني سيتوجه إلى فيينا لاستئناف المفاوضات ورفع العقوبات عن إيران، إذ تصر طهران على إلغاء الحظر بشكل مؤثر عن البلاد، من اجل الوصول الى الاتفاق المنشود عبر تلك المباحثات.
وسيتوجه الفريق المفاوض برئاسة علي باقري كبير مفاوضي إيران، إلى فيينا في غضون الساعات المقبلة.
وستعقد هذه الجولة من المفاوضات، مع منسق الاتحاد الأوروبي، وسيجري التباحث بخصوص الأفكار التي قدمتها الأطراف، بما في ذلك الأفكار التي قدمتها إيران.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عزم إيران على التوصل إلى اتفاق.
وتزامنا مع استئناف هذه المفاوضات، كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أكملت تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز (آي.آر.6) في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
لقاح كورونا نوفاكس قد يحمل مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب
حذرت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) من الآثار الجانبية التي قد يسببها لقاح كوفيد 19 نوفاكس على القلب وأوصت بإضافة تلك التحذيرات إلى النشرة المرافقة للدواء.
وقالت الوكالة إن هناك احتمالا لحدوث نوعين من التهاب القلب. إذ تم الإبلاغ عن عدد من الحالات التي لاتزال قليلة لكنها موجودة.
وقالت شركة نوفاكس إن التجارب الأولية لم تدل على وجود أي مخاوف من التهابات القلب، وأضافت أنها تحتاج إلى مزيد من البيانات، وأوضحت أن السبب الأكثر شيوعا لالتهاب عضلة القلب هو الالتهابات الفيروسية.
وأكدت أنها ستعمل مع اللجان الخاصة لضمان توافق المنتج مع تفسير الشركة للبيانات التي تم الحصول عليها حتى الآن من جميع الجهات.