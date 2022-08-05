3 سفن محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا، وحريق في ملهى ليلي بتايلاند يودي بحياة 13 شخصا

غادرت ثلاث سفن محملة بالحبوب الغذائية موانئ أوكرانيا استمرارا لعملية استئناف تصدير القمح الذي توقف بفعل الغزو الروسي قبل نحو 6 أشهر.

وأبحرت سفينة من ميناء أوديسا متجه إلى إيرلندا بينما أبحرت سفينتان من ميناء كورنوموسك صوب بريطانيا وتركيا.

ويبلغ إجمالي حمولة السفن الثلاث أكثر من 50 ألف طن.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد اتفقتا في إسطنبول الشهر الماضي على استئناف حركة نقل المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود بعد أشهر من التوقف بسبب الحرب.

وكانت أول شحنة حبوب قد مرت عبر ميناء البوسفور في تركيا يوم الاثنين الماضي.