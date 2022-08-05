أوكرانيا
مباشر

3 سفن محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا، وحريق في ملهى ليلي بتايلاند يودي بحياة 13 شخصا

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. 13 قتيلا و40 مصابا في حريق بملهى ليلي قرب مدينة باتايا السياحية في تايلاند

    أدى حريق في ملهى ليلي في تايلاند بحياة 13 شخصا على الأقل وإصابة نحو 40 أخرين.

    وشب الحريق قرب مدينة باتايا السياحية بجنوب شرق بانكوك.

    ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة يظهر مبنى مشتعلًا بينما كان يحاول الكثير من الأشخاص الفرار منه وسط دخان أسود كثيف.

    وتعتبر تايلاند، وجهة سياحية شهيرة بالنسبة إلى السياح الغربيين والآسيويين.

    تايلاند
    Copyright: EPA

  2. روسيا أوكرانيا: ثلاث شحنات حبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

    غادرت ثلاث سفن محملة بالحبوب الغذائية موانئ أوكرانيا استمرارا لعملية استئناف تصدير القمح الذي توقف بفعل الغزو الروسي قبل نحو 6 أشهر.

    وأبحرت سفينة من ميناء أوديسا متجه إلى إيرلندا بينما أبحرت سفينتان من ميناء كورنوموسك صوب بريطانيا وتركيا.

    ويبلغ إجمالي حمولة السفن الثلاث أكثر من 50 ألف طن.

    وكانت روسيا وأوكرانيا قد اتفقتا في إسطنبول الشهر الماضي على استئناف حركة نقل المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود بعد أشهر من التوقف بسبب الحرب.

    وكانت أول شحنة حبوب قد مرت عبر ميناء البوسفور في تركيا يوم الاثنين الماضي.

    أوكرانيا
    Copyright: Reuters
العودة إلى أعلى