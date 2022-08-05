3 سفن محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا، وحريق في ملهى ليلي بتايلاند يودي بحياة 13 شخصا

أدى حريق في ملهى ليلي في تايلاند بحياة\n13 شخصا على الأقل وإصابة نحو 40 أخرين. وشب الحريق قرب مدينة باتايا السياحية\nبجنوب شرق بانكوك. ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي\nمقاطع مصورة يظهر مبنى مشتعلًا بينما كان\nيحاول الكثير من الأشخاص الفرار منه وسط دخان أسود كثيف. وتعتبر تايلاند، وجهة سياحية شهيرة\nبالنسبة إلى السياح الغربيين والآسيويين.
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13 قتيلا و40 مصابا في حريق بملهى ليلي قرب مدينة باتايا السياحية في تايلاند
أدى حريق في ملهى ليلي في تايلاند بحياة 13 شخصا على الأقل وإصابة نحو 40 أخرين.
وشب الحريق قرب مدينة باتايا السياحية بجنوب شرق بانكوك.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة يظهر مبنى مشتعلًا بينما كان يحاول الكثير من الأشخاص الفرار منه وسط دخان أسود كثيف.
وتعتبر تايلاند، وجهة سياحية شهيرة بالنسبة إلى السياح الغربيين والآسيويين.
روسيا أوكرانيا: ثلاث شحنات حبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
غادرت ثلاث سفن محملة بالحبوب الغذائية موانئ أوكرانيا استمرارا لعملية استئناف تصدير القمح الذي توقف بفعل الغزو الروسي قبل نحو 6 أشهر.
وأبحرت سفينة من ميناء أوديسا متجه إلى إيرلندا بينما أبحرت سفينتان من ميناء كورنوموسك صوب بريطانيا وتركيا.
ويبلغ إجمالي حمولة السفن الثلاث أكثر من 50 ألف طن.
وكانت روسيا وأوكرانيا قد اتفقتا في إسطنبول الشهر الماضي على استئناف حركة نقل المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود بعد أشهر من التوقف بسبب الحرب.
وكانت أول شحنة حبوب قد مرت عبر ميناء البوسفور في تركيا يوم الاثنين الماضي.