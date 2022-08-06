صفارات الإنذار تدوي في عسقلان ومحيطها وإغلاق عدد من الشواطئ في إسرائيل، والصين تقطع معظ علاقات التعاون مع واشنطن بسبب تايوان

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة ليل الجمعة - السبت في العاصمة الليبية طرابلس بحسب مصادر محلية، واستخدمت في المعارك أسلحة ثقيلة وخفيفة، وتمركزت في جنوب المدينة.

واندلعت الاشتباكات بحسب وكالة الأنباء الفرنسية بين مجموعات مسلحة موالية لعبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة التي يوجد مقرها في طرابلس ومجموعات مقربة من رئيس الحكومة المعين فتحي باشاغا الذي يستقر في سرت.

وانتهت المواجهات بعد وساطة من اللواء "444". ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا.

ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس تولت السلطة بحسب اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد دبيبة الذي يرفض تسليم السلطة لحكومة غير منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها برلمان طبرق في فبراير/شباط الماضي، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرا موقتا لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.

وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.