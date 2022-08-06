صفارات الإنذار تدوي في عسقلان ومحيطها وإغلاق عدد من الشواطئ في إسرائيل، والصين تقطع معظ علاقات التعاون مع واشنطن بسبب تايوان

اشتباكات عنيفة في طرابلس بين أنصار الدبيبة وباشاغا
اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة ليل الجمعة - السبت في العاصمة الليبية طرابلس بحسب مصادر محلية، واستخدمت في المعارك أسلحة ثقيلة وخفيفة، وتمركزت في جنوب المدينة.
واندلعت الاشتباكات بحسب وكالة الأنباء الفرنسية بين مجموعات مسلحة موالية لعبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة التي يوجد مقرها في طرابلس ومجموعات مقربة من رئيس الحكومة المعين فتحي باشاغا الذي يستقر في سرت.
وانتهت المواجهات بعد وساطة من اللواء "444".
ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا.
ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس تولت السلطة بحسب اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد دبيبة الذي يرفض تسليم السلطة لحكومة غير منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها برلمان طبرق في فبراير/شباط الماضي، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرا موقتا لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.
وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
هجرة النبي محمد في معرض فني في الظهران في السعودية
افتتحت السعودية معرضا في متحف "إثراء" في مدينة الظهران، بعنوان "على خطى الرسول" يصور هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة. وتقتفي الأعمال المعروضة رحلة النبي التي استغرقت ثمانية أيام وقطع فيها 400 كم في الصحراء، قبل 1444 عاماً.
استخدم في المعرض التصوير التمثيليّ وبعض الأعمال الفنيّة المعاصرة.
سيبقى المعرض لمدة تسعة أشهر قبل انتقاله في جولة داخل البلاد ثم في الخارج.
ويقول الباحث السعودي عبد الله حسين القاضي، بحسب موقع الشرق الأوسط، إن المعرض يشرح رحلة الهجرة بالتفصيل وبشكل شامل من خلال مقتنيات ووسائط، وقطع أثرية تعود إلى قرون مضت بالإضافة إلى لقطات حديثة التقطتها طائرات مسيّرة.
ومن المعروضات في المتحف نسخة بالحجم الطبيعي من ناقة النبي، وصور معاصرة من طريق الهجرة، ومنسوجات من المسجد النبوي في المدينة المنورة.
من المشاركين في المعرض الفنانة السعوديّة زهرة الغامدي التي سبق أن عرضت أعمالها في بينالي البندقية والمتحف البريطاني.
استغرق التحضير للمعرض ثلاث سنوات، وهو يضم أعمالاً لأكاديميين وفنانين من 20 دولة.
قطاع غزة: الهجوم العسكري على غزة يتواصل لليوم الثاني
ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن طائرات إسرائيلية بدون طيار شاركت في العملية العسكرية على غزة، وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي أن استهداف القياديين سيتواصل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت اعتقال 20 عنصرا من حركة الجهاد في الضفة الغربية.
وسمع صباح اليوم دوي صفارات الإنذار في محيط مدينة عسقلان وعدد من المناطق المحيطة بقطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة الجهاد الفلسطينية أطلقت نحو 160 قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل، سقط منها 30 داخل القطاع، واعترضت بطاريات القبة الحديدية 60 منها، وأصيب أربعة اشخاص بجروح طفيفة عندما كانوا يهرعون إلى الملاجئ عند سماع صفارات الإنذار، كما أصيب آخر بحالة من الهلع.
وتتوقع إسرائيل أن تستمر العملية أسبوعا واحدا على الأقل، وأعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم إغلاق عدد من الشواطئ.
وذكر موقع مكان المحلي أن هناك دعوات للتظاهر في حيفا وأم الفحم والطيبة وسخنين اليوم وغدا الأحد تنديدا بالعملية العسكرية.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية التي تجددت فجر اليوم السبت قتلت فلسطينيا وأصابت عددا آخر من الفلسطينيين.
ولا حديث عن التهدئة أو عن وساطات حتى الآن بحسب حركة الجهاد الإسلامي، وقد تتجه الأوضاع نحو التصعيد.
لكن الخارجية المصرية أكدت أن مصر تجري اتصالات مكثفة على مدار الساعة بغية احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ونددت جهات عربية وإسلامية بالهجوم على غزة، وحمل البرلمان العربي في بيان له "سلطة الاحتلال تبعات التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصف أهداف مدنية بقطاع غزة، في تحد صارخ للقانون الدولي وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وتجاوز لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".
تايوان تتهم الصين بتنفيذ تدريبات عسكرية تحاكي احتلال الجزيرة
أعلن الجيش في تايوان أنه رصد طائرات وسفنا صينية في مضيق تايوان اليوم السبت، وقال إنها تحاكي هجوما على تايوان. ويتزامن هذا مع وقف بكين اتفاقيات التعاون والحوار مع واشنطن.
ورصد عدد من الطائرات والسفن الصينية تجول المنطقة القريبة من مضيق تايوان، وعبر بعضها خط الوسط، وهو حاجز غير رسمي يفصل بين الجانبين.
ومن المقرر أن تستمر التدريبات الصينية حتى منتصف نهار الأحد.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية صباح السبت، إن القوات الصينية نفذت مهمات في مضيق تايوان، وهي بحسب السلطة في تايوان جزء من تدريب على الهجوم على البلاد، ونشر الجيش قوات استطلاع جوية وسفن مراقبة ووضعت القوات الدفاعية في حالة تأهب.
ودعا البيت الأبيض الجمعة الصين إلى وقف المناورات العسكريّة التي باشرتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، بغية خفض التصعيد في المنطقة.
وأكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها العسكرية "على أعلى مستوى" مع الصين رغم إعلان بكين تعليق اتّفاقات تعاون عدّة.
وأعلنت الصين بعد وقت قصير من مغادرة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكية تايوان أنها أوقفت الحوار مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات بما في ذلك الحوار بين القادة العسكريين وبين الجهات المعنية بتغير المناخ.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها علقت أيضا تبادل المعلومات في ملف مكافحة الجريمة عبر الحدود وتهريب المخدرات.
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اشتباكات عنيفة في طرابلس بين أنصار الدبيبة وباشاغا
اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة ليل الجمعة - السبت في العاصمة الليبية طرابلس بحسب مصادر محلية، واستخدمت في المعارك أسلحة ثقيلة وخفيفة، وتمركزت في جنوب المدينة.
واندلعت الاشتباكات بحسب وكالة الأنباء الفرنسية بين مجموعات مسلحة موالية لعبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة التي يوجد مقرها في طرابلس ومجموعات مقربة من رئيس الحكومة المعين فتحي باشاغا الذي يستقر في سرت.
وانتهت المواجهات بعد وساطة من اللواء "444". ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا.
ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس تولت السلطة بحسب اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد دبيبة الذي يرفض تسليم السلطة لحكومة غير منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها برلمان طبرق في فبراير/شباط الماضي، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرا موقتا لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.
وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
هجرة النبي محمد في معرض فني في الظهران في السعودية
افتتحت السعودية معرضا في متحف "إثراء" في مدينة الظهران، بعنوان "على خطى الرسول" يصور هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة. وتقتفي الأعمال المعروضة رحلة النبي التي استغرقت ثمانية أيام وقطع فيها 400 كم في الصحراء، قبل 1444 عاماً.
استخدم في المعرض التصوير التمثيليّ وبعض الأعمال الفنيّة المعاصرة.
سيبقى المعرض لمدة تسعة أشهر قبل انتقاله في جولة داخل البلاد ثم في الخارج.
ويقول الباحث السعودي عبد الله حسين القاضي، بحسب موقع الشرق الأوسط، إن المعرض يشرح رحلة الهجرة بالتفصيل وبشكل شامل من خلال مقتنيات ووسائط، وقطع أثرية تعود إلى قرون مضت بالإضافة إلى لقطات حديثة التقطتها طائرات مسيّرة.
ومن المعروضات في المتحف نسخة بالحجم الطبيعي من ناقة النبي، وصور معاصرة من طريق الهجرة، ومنسوجات من المسجد النبوي في المدينة المنورة.
من المشاركين في المعرض الفنانة السعوديّة زهرة الغامدي التي سبق أن عرضت أعمالها في بينالي البندقية والمتحف البريطاني.
استغرق التحضير للمعرض ثلاث سنوات، وهو يضم أعمالاً لأكاديميين وفنانين من 20 دولة.
قطاع غزة: الهجوم العسكري على غزة يتواصل لليوم الثاني
ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن طائرات إسرائيلية بدون طيار شاركت في العملية العسكرية على غزة، وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي أن استهداف القياديين سيتواصل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت اعتقال 20 عنصرا من حركة الجهاد في الضفة الغربية.
وسمع صباح اليوم دوي صفارات الإنذار في محيط مدينة عسقلان وعدد من المناطق المحيطة بقطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة الجهاد الفلسطينية أطلقت نحو 160 قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل، سقط منها 30 داخل القطاع، واعترضت بطاريات القبة الحديدية 60 منها، وأصيب أربعة اشخاص بجروح طفيفة عندما كانوا يهرعون إلى الملاجئ عند سماع صفارات الإنذار، كما أصيب آخر بحالة من الهلع.
وتتوقع إسرائيل أن تستمر العملية أسبوعا واحدا على الأقل، وأعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم إغلاق عدد من الشواطئ.
وذكر موقع مكان المحلي أن هناك دعوات للتظاهر في حيفا وأم الفحم والطيبة وسخنين اليوم وغدا الأحد تنديدا بالعملية العسكرية.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية التي تجددت فجر اليوم السبت قتلت فلسطينيا وأصابت عددا آخر من الفلسطينيين.
ولا حديث عن التهدئة أو عن وساطات حتى الآن بحسب حركة الجهاد الإسلامي، وقد تتجه الأوضاع نحو التصعيد.
لكن الخارجية المصرية أكدت أن مصر تجري اتصالات مكثفة على مدار الساعة بغية احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ونددت جهات عربية وإسلامية بالهجوم على غزة، وحمل البرلمان العربي في بيان له "سلطة الاحتلال تبعات التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصف أهداف مدنية بقطاع غزة، في تحد صارخ للقانون الدولي وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وتجاوز لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".
تايوان تتهم الصين بتنفيذ تدريبات عسكرية تحاكي احتلال الجزيرة
أعلن الجيش في تايوان أنه رصد طائرات وسفنا صينية في مضيق تايوان اليوم السبت، وقال إنها تحاكي هجوما على تايوان. ويتزامن هذا مع وقف بكين اتفاقيات التعاون والحوار مع واشنطن.
ورصد عدد من الطائرات والسفن الصينية تجول المنطقة القريبة من مضيق تايوان، وعبر بعضها خط الوسط، وهو حاجز غير رسمي يفصل بين الجانبين.
ومن المقرر أن تستمر التدريبات الصينية حتى منتصف نهار الأحد.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية صباح السبت، إن القوات الصينية نفذت مهمات في مضيق تايوان، وهي بحسب السلطة في تايوان جزء من تدريب على الهجوم على البلاد، ونشر الجيش قوات استطلاع جوية وسفن مراقبة ووضعت القوات الدفاعية في حالة تأهب.
ودعا البيت الأبيض الجمعة الصين إلى وقف المناورات العسكريّة التي باشرتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، بغية خفض التصعيد في المنطقة.
وأكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها العسكرية "على أعلى مستوى" مع الصين رغم إعلان بكين تعليق اتّفاقات تعاون عدّة.
وأعلنت الصين بعد وقت قصير من مغادرة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكية تايوان أنها أوقفت الحوار مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات بما في ذلك الحوار بين القادة العسكريين وبين الجهات المعنية بتغير المناخ.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها علقت أيضا تبادل المعلومات في ملف مكافحة الجريمة عبر الحدود وتهريب المخدرات.
ووصفت الولايات المتحدة القرار بأنه "غير مسؤول".