صواريخ حركة الجهاد الإسلامي تصل إلى غرب القدس، والشرطة الأمريكية تحقق في جرائم قتل "تستهدف" مسلمين في نيومكسيكو

اتهمت تايوان بكين بأن الجيش الصيني يجري تدريبات على غزو الجزيرة في خضم ردة الفعل الصينية الغاضبة من الزيارة التي أجرتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الثلاثاء إلى الجزيرة. وفي غضون ساعات من مغادرة بيلوسي، كانت بكين امرت بتدريبات عسكرية لأربعة أيام من المقرر أن تنتهي اليوم الأحد رداَ على تلك الزيارة التي أشعلت غضبها. وأشارت تقارير إلى أن المناورات العسكرية التي بدأت الخميس، تعد الأكبر من نوعها التي تجريها الصين في مضيق تايوان وأكبر استعراض صيني لقوتها العسكرية منذ تسعينيات القرن الماضي. وفي سياق متصل، قالت وزارة النقل في تايوان إن الرحلات عبر مجالها الجوي استؤنفت تدريجيا اليوم الاحد، مع وصول أغلب الإشعارات بشأن التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة للنهاية. وتعتبر الصين الجزيرة جزءا من\nأراضيها وحذرت من أن أي محاولة لفصل تايوان دولة\nمستقلة ستشعل فتيل عمل عسكري .
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تايوان تقول إن الجيش الصيني يجري تدريبات على غزو الجزيرة
اتهمت تايوان بكين بأن الجيش الصيني يجري تدريبات على غزو الجزيرة في خضم ردة الفعل الصينية الغاضبة من الزيارة التي أجرتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الثلاثاء إلى الجزيرة.
وفي غضون ساعات من مغادرة بيلوسي، كانت بكين امرت بتدريبات عسكرية لأربعة أيام من المقرر أن تنتهي اليوم الأحد رداَ على تلك الزيارة التي أشعلت غضبها.
وأشارت تقارير إلى أن المناورات العسكرية التي بدأت الخميس، تعد الأكبر من نوعها التي تجريها الصين في مضيق تايوان وأكبر استعراض صيني لقوتها العسكرية منذ تسعينيات القرن الماضي.
وفي سياق متصل، قالت وزارة النقل في تايوان إن الرحلات عبر مجالها الجوي استؤنفت تدريجيا اليوم الاحد، مع وصول أغلب الإشعارات بشأن التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة للنهاية.
وتعتبر الصين الجزيرة جزءا من أراضيها وحذرت من أن أي محاولة لفصل تايوان دولة مستقلة ستشعل فتيل عمل عسكري.
الحكومة السورية ترفع سعر الوقود المدعوم بنسبة 130 في المئة
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن الحكومة رفعت أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 130 في المئة.
وأمسى سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم 2500 ليرة بعد أن كان 1000 ليرة.
كما رفعت وزارة التجارة السورية سعر البنزين غير المدعوم من 3500 ليرة إلى 4000 ليرة مقابل الليتر الواحد، وسعر البنزين عالي الاوكتان من 4000 إلى 4500 ليرة.
وأرجعت الوزارة قرار رفع سعر الوقود إلى الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.
وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم.
عاجلإطلاق صواريخ من غزة على عسقلان
الشرطة الأمريكية تحقق في جرائم قتل "تستهدف" مسلمين في نيومكسيكو
أعلنت السلطات في ولاية نيومكسيكو الأمريكية أنها تبحث فيما إذا كانت جرائم قتل 4 مسلمين في الولاية مرتبطة ببعضها.
وكانت الشرطة قد أعلنت يوم أمس أن شابا قد قتل وأن المحققين يعتقدون أن جريمة القتل هذه "قد تكون مرتبطة بثلاث عمليات قتل مؤخرا لرجال مسلمين من جنوب آسيا أيضا".
وأعربت حاكمة نيومكسيكو ميشيل لوهان غريشام عن غضبها من هذه الهجمات. وأكدت تضامنها مع الجالية المسلمة في الولاية الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة.
وكتبت لوهان غريشام على تويتر أن "عمليات القتل التي تستهدف مسلمين من سكان ألبوكيركي تثير غضبًا عميقًا ولا يمكن التسامح معها إطلاقا".
وقال لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية إن "هذه المأساة لا تؤثر فقط على الجالية المسلمة بل على جميع الأميركيين".
حركة الجهاد الإسلامي تقول إنها أطلقت من غزة صواريخ باتجاه القدس
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي إنها أطلقت من غزة صواريخ باتجاه القدس، في اليوم الثالث للمواجهة بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل.
وقالت سرايا القدس في بيان "أطلقنا منذ وقت ليس ببعيد صواريخ باتجاه القدس".
وقد دوت صفارات الإنذار وسُمع دوي انفجارات في الضواحي الغربية للقدس
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ على القدس منذ بدء التصعيد المستمر مع إسرائيل في قطاع غزة.
وشهدت المواجهة حتى الآن مقتل نحو 30 فلسطينيا من بينهم اثنان من قادة الحركة.