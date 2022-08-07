صواريخ حركة الجهاد الإسلامي تصل إلى غرب القدس، والشرطة الأمريكية تحقق في جرائم قتل "تستهدف" مسلمين في نيومكسيكو

Ann Wang / Reuters Copyright: Ann Wang / Reuters بكين تستعد لإنهاء تدريباتها العسكرية حول الجزيرة وجو من التشكيك بشأن الخطوة التالية Image caption: بكين تستعد لإنهاء تدريباتها العسكرية حول الجزيرة وجو من التشكيك بشأن الخطوة التالية

اتهمت تايوان بكين بأن الجيش الصيني يجري تدريبات على غزو الجزيرة في خضم ردة الفعل الصينية الغاضبة من الزيارة التي أجرتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الثلاثاء إلى الجزيرة.

وفي غضون ساعات من مغادرة بيلوسي، كانت بكين امرت بتدريبات عسكرية لأربعة أيام من المقرر أن تنتهي اليوم الأحد رداَ على تلك الزيارة التي أشعلت غضبها.

وأشارت تقارير إلى أن المناورات العسكرية التي بدأت الخميس، تعد الأكبر من نوعها التي تجريها الصين في مضيق تايوان وأكبر استعراض صيني لقوتها العسكرية منذ تسعينيات القرن الماضي.

وفي سياق متصل، قالت وزارة النقل في تايوان إن الرحلات عبر مجالها الجوي استؤنفت تدريجيا اليوم الاحد، مع وصول أغلب الإشعارات بشأن التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة للنهاية.

وتعتبر الصين الجزيرة جزءا من أراضيها وحذرت من أن أي محاولة لفصل تايوان دولة مستقلة ستشعل فتيل عمل عسكري.