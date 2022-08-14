الفيضانات تودي بحياة العشرات في السودان، وأرامكو السعودية تعلن تحقيق أرباح قياسية

أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو" أنها حققت في الربع الثاني من العام الجاري أرباحا قياسية بقيمة 48.4 مليار دولار ما يمثل ارتفاعا بنسبة 90.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إن الزيادة ترجع إلى "ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير".

وارتفعت أسعار النفط العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو 6 أشهر ما أثر إيجابا على الاقتصاد السعودي.

وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الجاري قيمتها 39,5 مليار دولار.