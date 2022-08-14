الفيضانات تودي بحياة العشرات في السودان، وأرامكو السعودية تعلن تحقيق أرباح قياسية

أفادت وسائل إعلام سودانية رسمية بأن\nالفيضانات تسببت في مقتل 52 شخصا على الأقل وانهيار آلاف المنازل من بدء موسم المطر\nفي مايو/أيار الماضي. ونقلت وكالة الأعلام الرسمية عن عبد\nالجليل عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني القول إن\nولايات "نهر النيل، شمال وجنوب كردفان وجنوب دارفور كانت الأكثر تضررا". ويشهد السودان في الفترة ما بين شهري\nمايو/أيار وأكتوبر /تشرين الأول فيضانات خطرة تلحق أضرارا بالمساكن والبنية\nالتحتية والمحاصيل.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الفيضانات في السودان تودي بحياة 52 شخصا منذ مايو/أيار الماضي
أفادت وسائل إعلام سودانية رسمية بأن الفيضانات تسببت في مقتل 52 شخصا على الأقل وانهيار آلاف المنازل من بدء موسم المطر في مايو/أيار الماضي.
ونقلت وكالة الأعلام الرسمية عن عبد الجليل عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني القول إن ولايات "نهر النيل، شمال وجنوب كردفان وجنوب دارفور كانت الأكثر تضررا".
ويشهد السودان في الفترة ما بين شهري مايو/أيار وأكتوبر /تشرين الأول فيضانات خطرة تلحق أضرارا بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل.
أرامكو: شركة النفط السعودية تعلن تحقيق أرباح قياسية في الربع الثاني من العام الجاري
أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو" أنها حققت في الربع الثاني من العام الجاري أرباحا قياسية بقيمة 48.4 مليار دولار ما يمثل ارتفاعا بنسبة 90.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان إن الزيادة ترجع إلى "ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير".
وارتفعت أسعار النفط العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو 6 أشهر ما أثر إيجابا على الاقتصاد السعودي.
وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الجاري قيمتها 39,5 مليار دولار.
الشرطة الإسرائيلية تلقي القبض على فلسطيني عقب هجوم القدس
أعلنت الشرطة الإسرائيلية إيقاف فلسطيني سلم نفسه إلى السلطات الأمنية عقب هجوم استهدف موقعين في القدس.
ولم تؤكد الشرطة ما إذا كان الشاب المقدسي البالغ من الهمر 27 هو منفذ الهجوم الذي استهدف حافلة وموقفا للسيارات وأسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقرب من الحائط الغربي/حائط البراق.
وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة المدججة بالسلاح في مكان الحادث وذكرت وسائل إعلام محلية أن المصلين مُنعوا لفترة وجيزة من مغادرة المنطقة التي يقع بها حائط البراق/المبكى.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قائمة المصابين ضمت امرأة حامل.