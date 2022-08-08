شاحنات وقود تدخل قطاع غزة، وأفغانستان تشهد زيادة كبيرة في وفيات حديثي الولادة

أفغانستان تحت حكم طالبان: تحقيق لبي بي سي يرصد زيادة كبيرة في وفيات حديثي الولادة وحالات الإجهاض
خلص
تحقيق أجرته بي بي سي إلى أن عدد وفيات الرضع وحديثي الولادة وحالات الإجهاض قد
تضاعف في أجزاء من أفغانستان، منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة قبل عام.
ورصدت
بي بي سي زيادة حادة في حالات الولادة المبكرة في إقليم بدخشان الجبلي، شمال شرق
البلاد.
ويعزو
الأطباء ذلك إلى الإجهاد والجوع؛ حيث قالت معظم النساء اللائي دخلن أقسام الولادة
في المستشفيات العامة إنهن لا يحصلن على أكثر من وجبة واحدة في اليوم.
وكانت الأموال الأجنبية تمول نظام
الرعاية الصحية العامة في أفغانستان، غير أن تجميدها، منذ استيلاء طالبان على
السلطة، أنهى عقدين من التقدم في خدمات صحة الأم والطفل، بسبب تفشي الجوع والفقر
والمرض.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أسعار البنزين في سوريا: ما هي تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود؟
عساف عبود
مراسل بي بي سي عربي في سوريا
لم
تتأخر تداعيات رفع أسعار البنزين في سوريا بالظهور وانعكاسها على الحياة المعيشية
السورية بكافة جوانبها. فبعد صدور قرار وزارة التجارة الداخلية برفع سعر ليتر
البنزين المدعوم من 1100 ليرة إلى 2500 ليرة دفعة واحدة أي بزيادة 130 في المائة
يمكن ملاحظة هذه التداعيات في الحركة اليومية للسوريين.
- تراجع حركة المركبات
الخاصة في شوارع العاصمة بعد القرار توفيرا للوقود.
- مضاعفة سيارات التاكسي
لأجورها بسبب ارتفاع أسعار البنزين وتراجع الطلب عليها لارتفاع الأجرة.
- التنقل سيرًا في
المسافات القصيرة والاعتماد على الحافلات الصغيرة للتنقل كونها أقل تكلفة. ويحتشد
العديد من الناس في انتظار تلك الحافلات في شوارع المدن السورية.
ويرى
اقتصاديون سوريون أن الانعكاس الاسوأ لرفع سعر البنزين سيكون عَلى السلع الغذائية
مع ارتفاع تكاليف النقل. ورفع العديد من المتاجر أسعار السلع بذريعة ارتفاع تكاليف
النقل والإنتاج.
ويبلغ
الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي ما يقارب مائة ألف ليرة. وهو ما يعادل شراء
أربعين ليترا من البنزين المدعوم شهريا فقط.
وأشارت وزارة التجارة الداخلية إلى أن هذا القرار جاء “بهدف التقليل من
الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها”.
وفي أيار مايو الماضي، أعلنت الوزارة رفع سعر البنزين غير المدعوم،
والمازوت الصناعي والتجاري بنسبة 25 في المائة. وكانت منظمات دولية أشارت إلى
أن 12 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات كونهم يعيشون تحت خط الفقر.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
المجلس العسكري في تشاد يبرم اتفاق سلام مع المتمردين خلال مباحثات جرت في الدوحة
وقعت السلطات العسكرية الانتقالية في تشاد اتفاق سلام مع
العشرات من جماعات التمرد بعد محادثات استمرت لأشهر في العاصمة القطرية الدوحة.
ويمهد الاتفاق الذي أبرم في قطر لبدء حوار وطني بين
المعارضة المجلس العسكرية الحاكم في تشاد برئاسة محمد إدريس ديبي الذي تولى الحكم
بعد مقتل والده رئيس البلاد إدريس ديبي في هجوم في العام الماضي.
ورفضت "جبهة التغيير والوفاق في تشاد" (فاكت)، إحدى المجموعات
المتمردة الرئيسية، توقيع الاتفاق رغم الجهود التي بذلها الوسطاء في الدوحة حتى
اللحظة الأخيرة لإقناعها بالانضمام إليه.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
شاحنات وقود تدخل قطاع غزة غداة التوصل إلى هدنة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي
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أفغانستان تحت حكم طالبان: تحقيق لبي بي سي يرصد زيادة كبيرة في وفيات حديثي الولادة وحالات الإجهاض
خلص تحقيق أجرته بي بي سي إلى أن عدد وفيات الرضع وحديثي الولادة وحالات الإجهاض قد تضاعف في أجزاء من أفغانستان، منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة قبل عام.
ورصدت بي بي سي زيادة حادة في حالات الولادة المبكرة في إقليم بدخشان الجبلي، شمال شرق البلاد.
ويعزو الأطباء ذلك إلى الإجهاد والجوع؛ حيث قالت معظم النساء اللائي دخلن أقسام الولادة في المستشفيات العامة إنهن لا يحصلن على أكثر من وجبة واحدة في اليوم.
وكانت الأموال الأجنبية تمول نظام الرعاية الصحية العامة في أفغانستان، غير أن تجميدها، منذ استيلاء طالبان على السلطة، أنهى عقدين من التقدم في خدمات صحة الأم والطفل، بسبب تفشي الجوع والفقر والمرض.
أسعار البنزين في سوريا: ما هي تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود؟
عساف عبود
مراسل بي بي سي عربي في سوريا
لم تتأخر تداعيات رفع أسعار البنزين في سوريا بالظهور وانعكاسها على الحياة المعيشية السورية بكافة جوانبها. فبعد صدور قرار وزارة التجارة الداخلية برفع سعر ليتر البنزين المدعوم من 1100 ليرة إلى 2500 ليرة دفعة واحدة أي بزيادة 130 في المائة يمكن ملاحظة هذه التداعيات في الحركة اليومية للسوريين.
- تراجع حركة المركبات الخاصة في شوارع العاصمة بعد القرار توفيرا للوقود.
- مضاعفة سيارات التاكسي لأجورها بسبب ارتفاع أسعار البنزين وتراجع الطلب عليها لارتفاع الأجرة.
- التنقل سيرًا في المسافات القصيرة والاعتماد على الحافلات الصغيرة للتنقل كونها أقل تكلفة. ويحتشد العديد من الناس في انتظار تلك الحافلات في شوارع المدن السورية.
ويرى اقتصاديون سوريون أن الانعكاس الاسوأ لرفع سعر البنزين سيكون عَلى السلع الغذائية مع ارتفاع تكاليف النقل. ورفع العديد من المتاجر أسعار السلع بذريعة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي ما يقارب مائة ألف ليرة. وهو ما يعادل شراء أربعين ليترا من البنزين المدعوم شهريا فقط.
وأشارت وزارة التجارة الداخلية إلى أن هذا القرار جاء “بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها”.
وفي أيار مايو الماضي، أعلنت الوزارة رفع سعر البنزين غير المدعوم، والمازوت الصناعي والتجاري بنسبة 25 في المائة. وكانت منظمات دولية أشارت إلى أن 12 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات كونهم يعيشون تحت خط الفقر.
المجلس العسكري في تشاد يبرم اتفاق سلام مع المتمردين خلال مباحثات جرت في الدوحة
وقعت السلطات العسكرية الانتقالية في تشاد اتفاق سلام مع العشرات من جماعات التمرد بعد محادثات استمرت لأشهر في العاصمة القطرية الدوحة.
ويمهد الاتفاق الذي أبرم في قطر لبدء حوار وطني بين المعارضة المجلس العسكرية الحاكم في تشاد برئاسة محمد إدريس ديبي الذي تولى الحكم بعد مقتل والده رئيس البلاد إدريس ديبي في هجوم في العام الماضي.
ورفضت "جبهة التغيير والوفاق في تشاد" (فاكت)، إحدى المجموعات المتمردة الرئيسية، توقيع الاتفاق رغم الجهود التي بذلها الوسطاء في الدوحة حتى اللحظة الأخيرة لإقناعها بالانضمام إليه.
شاحنات وقود تدخل قطاع غزة غداة التوصل إلى هدنة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي
تفيد التقارير الواردة من غزة بأن شاحنات وقود دخلت القطاع عبر معبر كرم أبو سالم غداة بدء العمل بوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.
هذا واكد منير الغلبان مدير معبر كرم ابو سالم في غزة أن الجانب الاسرائيلي سيدخل اليوم وفق ما هو مقرر 30 شاحنة وقود لصالح محطة توليد الكهرباء غزة .
وأشار إلى أنه سيدخل كذلك شاحنات محملة بأعلاف وحبوب ومساعدات إنسانية.
وكان القطاع قد شهد خلال الأيام الماضية مواجهات بين إسرائيل والحركة الفلسطينية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا.
وكانت إسرائيل قد أغلقت معابر القطاع قبل أسبوع عقب اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية بسام السعدي.