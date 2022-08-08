شاحنات وقود تدخل قطاع غزة، وأفغانستان تشهد زيادة كبيرة في وفيات حديثي الولادة

خلص تحقيق أجرته بي بي سي إلى أن عدد وفيات الرضع وحديثي الولادة وحالات الإجهاض قد تضاعف في أجزاء من أفغانستان، منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة قبل عام.

ورصدت بي بي سي زيادة حادة في حالات الولادة المبكرة في إقليم بدخشان الجبلي، شمال شرق البلاد.

ويعزو الأطباء ذلك إلى الإجهاد والجوع؛ حيث قالت معظم النساء اللائي دخلن أقسام الولادة في المستشفيات العامة إنهن لا يحصلن على أكثر من وجبة واحدة في اليوم.

وكانت الأموال الأجنبية تمول نظام الرعاية الصحية العامة في أفغانستان، غير أن تجميدها، منذ استيلاء طالبان على السلطة، أنهى عقدين من التقدم في خدمات صحة الأم والطفل، بسبب تفشي الجوع والفقر والمرض.