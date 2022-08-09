اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في نابلس، وكييف تكشف السبب وراء عدم وصول شحنة القمح الأوكراني إلى لبنان

هندوراس تبحث إعادة نقل سفارتها في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب
قالت وزارة
الخارجية في هندوراس إنها تبحث إعادة سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب، بعد عام من
نقلها إلى القدس.
ونقل
رئيس هندوراس السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، وهو محافظ اعتبر نفسه حليفا وثيقا
لواشنطن، سفارة هندوراس في إسرائيل إلى القدس، عام 2021.
وكان الرئيس
الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد نقل سفارة بلاده إلى القدس، عام 2018، متراجعا
بذلك عن السياسة الأمريكية السائدة منذ عقود.
وسُلّم هيرنانديز
إلى الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام، بتهمة تهريب المخدرات.
وتولت
اليسارية شيومارا كاسترو المنصب خلفا له في يناير/كانون الثاني.
وقال
وزير خارجية هندوراس، إنريكي رينا، في بيان إن "مسألة نقل السفارة إلى تل
أبيب نوقشت بالفعل مع الرئيسة (كاسترو) وهو موضوع يهمها وكذلك الحفاظ على علاقة
متوازنة مع الدول العربية الأخرى وإسرائيل".
وتعتبر
إسرائيل، التي ضمت الجزء الشرقي من القدس بعد احتلال المدينة في حرب عام 1967،
القدس كاملة عاصمة لها، في حين تعتبر معظم الدول القدس الشرقية أرضا محتلة.
وبحث وزير الخارجية
الهندوراسي المسألة في اجتماع مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، أمس الأحد، في
بوجوتا حيث كانا يحضران حفل تنصيب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو.
وقال
رينا، في بيان، إن قرار إعادة السفارة إلى تل أبيب يمكن أن يُتخذ "بهدف إعادة
الاحترام لقواعد القانون الدولي التي تطالب بها الأمم المتحدة".
gettCopyright: gett
سفارة كييف في بيروت تكشف السبب وراء عدم وصول شحنة القمح الأوكراني إلى لبنان
نشرت
السفارة الأوكرانية في لبنان منشورا على صفحتها على موقع فيسبوك قالت فيه إن سفينة الشحن رازوني، التي كانت أول
سفينة حبوب تبحر من أوكرانيا بعد الغزو الروسي بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم
المتحدة، تبحث عن ميناء آخر تفرغ فيه شحنتها من الحبوب بعد أن رفض المشتري الأولي
اللبناني الشحنة.
وأضافت
السفارة "بحسب المعلومات التي قدمها شاحن الحبوب الأوكرانية على متن السفينة
رازوني، رفض المشتري في لبنان قبول الشحنة نظرا للتأخر في التسليم.
وغادرت
رازوني ميناء أوديسا الأسبوع الماضي حاملة 26527 طنا من الذرة. وكان من المقرر أن
تصل السفينة إلى لبنان يوم الأحد لكنها غيرت وجهتها إلى ميناء مرسين التركي وهي
ترسو حاليا قبالة الساحل الجنوبي لتركيا، بحسب بيانات تتبع السفن على ريفينيتيف.
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نابلس: اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين بالضفة الغربية
اندلعت اشتباكات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية
المحتلة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده كانوا يحاصرون منزلا للقبض على مطلوب عندما
وقع تبادل إطلاق النار.
وأفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية بمقتل قائد كتائب شهداء
الأقصى التابعة لحركة فتح في نابلسإبراهيم النابلسي
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 40 شخصا.
وكانت
إسرائيل قد اعتقلت في الأسبوع الماضي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي
في جنين ما أعقبه مواجهات بين الحركة الفلسطينية في غزة والجيش الإسرائيلي.
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هندوراس تبحث إعادة نقل سفارتها في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب
قالت وزارة الخارجية في هندوراس إنها تبحث إعادة سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب، بعد عام من نقلها إلى القدس.
ونقل رئيس هندوراس السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، وهو محافظ اعتبر نفسه حليفا وثيقا لواشنطن، سفارة هندوراس في إسرائيل إلى القدس، عام 2021.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد نقل سفارة بلاده إلى القدس، عام 2018، متراجعا بذلك عن السياسة الأمريكية السائدة منذ عقود.
وسُلّم هيرنانديز إلى الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام، بتهمة تهريب المخدرات.
وتولت اليسارية شيومارا كاسترو المنصب خلفا له في يناير/كانون الثاني.
وقال وزير خارجية هندوراس، إنريكي رينا، في بيان إن "مسألة نقل السفارة إلى تل أبيب نوقشت بالفعل مع الرئيسة (كاسترو) وهو موضوع يهمها وكذلك الحفاظ على علاقة متوازنة مع الدول العربية الأخرى وإسرائيل".
وتعتبر إسرائيل، التي ضمت الجزء الشرقي من القدس بعد احتلال المدينة في حرب عام 1967، القدس كاملة عاصمة لها، في حين تعتبر معظم الدول القدس الشرقية أرضا محتلة.
وبحث وزير الخارجية الهندوراسي المسألة في اجتماع مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، أمس الأحد، في بوجوتا حيث كانا يحضران حفل تنصيب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو.
وقال رينا، في بيان، إن قرار إعادة السفارة إلى تل أبيب يمكن أن يُتخذ "بهدف إعادة الاحترام لقواعد القانون الدولي التي تطالب بها الأمم المتحدة".
سفارة كييف في بيروت تكشف السبب وراء عدم وصول شحنة القمح الأوكراني إلى لبنان
نشرت السفارة الأوكرانية في لبنان منشورا على صفحتها على موقع فيسبوك قالت فيه إن سفينة الشحن رازوني، التي كانت أول سفينة حبوب تبحر من أوكرانيا بعد الغزو الروسي بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، تبحث عن ميناء آخر تفرغ فيه شحنتها من الحبوب بعد أن رفض المشتري الأولي اللبناني الشحنة.
وأضافت السفارة "بحسب المعلومات التي قدمها شاحن الحبوب الأوكرانية على متن السفينة رازوني، رفض المشتري في لبنان قبول الشحنة نظرا للتأخر في التسليم.
وغادرت رازوني ميناء أوديسا الأسبوع الماضي حاملة 26527 طنا من الذرة. وكان من المقرر أن تصل السفينة إلى لبنان يوم الأحد لكنها غيرت وجهتها إلى ميناء مرسين التركي وهي ترسو حاليا قبالة الساحل الجنوبي لتركيا، بحسب بيانات تتبع السفن على ريفينيتيف.
نابلس: اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين بالضفة الغربية
اندلعت اشتباكات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده كانوا يحاصرون منزلا للقبض على مطلوب عندما وقع تبادل إطلاق النار.
وأفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية بمقتل قائد كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في نابلسإبراهيم النابلسي
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 40 شخصا.
وكانت إسرائيل قد اعتقلت في الأسبوع الماضي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في جنين ما أعقبه مواجهات بين الحركة الفلسطينية في غزة والجيش الإسرائيلي.