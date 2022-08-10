محكمة فدرالية أمريكية تدين موظفا في تويتر بتهمة التجسس لصالح السعودية، وتقارير تؤكد إنشاء فيلق جديد لدعم روسيا في أوكرانيا

عاجلقيس سعيد: قضت المحكمة الإدارية في تونس بإيقاف تنفيذ قرارات إقالة عشرات القضاة. وأوضح المتحدث باسم المحكمة، أن جميع القضاة الذين أقالهم الرئيس التونسي في بداية يونيو/ تموز الماضي، تقدموا بمطالب للمحكمة الإدارية لإيقاف التنفيذ، مضيفا أن كل ملف عولج على حدة. وتعرف المحكمة الإدارية في تونس باستقلاليتها لكن معظم قراراتها لا تنفذ
الحرب في أوكرانيا: تقارير تؤكد أن روسيا أنشأت فيلقا جديدا لدعم قواتها البرية في دونباس
بات من شبه المؤكد أن روسيا أسست تشكيلا كبيرا جديدا للقوات البرية لدعم عملياتها في أوكرانيا، بحسب تقارير استخبارية بريطانية.
وذكرت التقارير أن وحدة جديدة أطلق عليها الفيلق الثالث في مدينة مولينو شرقي العاصمة الروسية موسكو ستقدم الدعم للقوات الموجودة في الشرق الأوكراني وستعزز العمليات الهجومية في منطقة دونباس الشرقية، كما ستعمل على تعزيز الدفاع ضد الهجمات الأوكرانية في الجنوب.
وتركز القوات الروسية عملياتها في الشرق والجنوب، حيث يسيطر الانفصاليون الموالون لموسكو الآن على جزء كبير من تلك المناطق.
وقصفت روسيا منطقة دنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا الليلة الماضية. كما سمعت سلسلة من الانفجارات في مطار عسكري في جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.
وقالت روسيا إن الانفجارات كانت في ذخيرة مخزنة، وليست نتيجة هجوم، وقتل شخص واحد بحسب مسؤول المنطقة في الجزيرة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ذخائر انفجرت في أحد المخازن ونفت تعرض المطار لأي هجوم.
ويقول مسؤولو الصحة المحليون إن خمسة أشخاص، بينهم طفل، قد أصيبوا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
تويتر: محكمة فدرالية أمريكية تدين موظفا سابقا في المنصة بتهمة التجسس لصالح السعودية
دانت محكمة فدرالية أمريكية موظفا سابقا في تويتر بالتجسس لصالح مسؤولين سعوديين سعوا لكشف بيانات سرية عائدة لحسابات مستخدمين من المعارضة السعودية.
ومن بين التهم التي أدانت بها المحكمة أحمد أبو عمو غسل الأموال والاحتيال والعمل بشكل غير قانوني لصالح حكومة أجنبية.
وقال ممثلو الادعاء إن أحمد أبو عمو أعطى معلومات تتعلق بأحد مستخدمي تويتر مقابل أموال وهدايا باهظة الثمن.
لكن فريق الدفاع أكد أنه لم يفعل شيئا أكثر من مجرد قبول هدايا من سعوديين لإدارته أعمالهم.
وقال المدعي العام الأمريكي إن "الأدلة تظهر أن المتهم قدم معلومات مقابل المال إلى شخص مقرب من ولي العهد" السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وردت محامية الدفاع أنجيلا شوانغ بالقول: إنه على الرغم من وجود مؤامرة بالتأكيد على ما يبدو للحصول على معلومات عن معارضين سعوديين على منصة تويتر، فقد أخفق الادعاء في إثبات أن أبو عمو كان جزءا منها.
واستقال أبو عمو من تويتر في عام 2015 وانتقل إلى شركة أمازون في سياتل، حيث يعيش كما ورد في وثائق المحكمة. وبعد المداولات توصلت هيئة المحلفين إلى إدانة أبو عمو بـ6 تهم من أصل 11.
وأقرت شوانغ بأن أبو عمو انتهك قواعد العمل في تويتر إذ فشل في إبلاغ الشركة أنه تلقى 100 ألف دولار نقدا وساعة تزيد قيمتها على 40 ألف دولار من شخص مقرب من ولي العهد السعودي، لكنها قللت من أهمية الهدية مؤكدة أن المبلغ ضئيل في الثقافة السعودية.
وأوقف أبو عمو في سياتل في نوفمبر/تشرين الثاني في عام 2019. واتهم وزميله في تويتر وهو علي آل زبارة بأن مسؤولين سعوديين جندوهما في 2014 - 2015 للحصول على معلومات خاصة عن الحسابات التي تنشر مواد تنتقد النظام.
وقال فريق الادعاء إن العاملين في تويتر كان يمكنهم آنذاك استخدام بيانات اعتمادهم لجمع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وغيرها من البيانات الخاصة لتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء حسابات مجهولة.
ويجري البحث عن آل زبارة وهو سعودي، بتهمة عدم التسجيل في الولايات المتحدة كوكيل لحكومة أجنبية كما ينص قانون الولايات المتحدة، بحسب بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي.
وقالت شوانغ إن فريق الادعاء يحاول معاقبة أبو عمو على أفعال ارتكبها غيره وتقصد آل زبارة، الذي يبدو أنه فر من البلاد رغم أنه كان تحت المراقبة.
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عاجلقيس سعيد: قضت المحكمة الإدارية في تونس بإيقاف تنفيذ قرارات إقالة عشرات القضاة. وأوضح المتحدث باسم المحكمة، أن جميع القضاة الذين أقالهم الرئيس التونسي في بداية يونيو/ تموز الماضي، تقدموا بمطالب للمحكمة الإدارية لإيقاف التنفيذ، مضيفا أن كل ملف عولج على حدة. وتعرف المحكمة الإدارية في تونس باستقلاليتها لكن معظم قراراتها لا تنفذ
الحرب في أوكرانيا: تقارير تؤكد أن روسيا أنشأت فيلقا جديدا لدعم قواتها البرية في دونباس
بات من شبه المؤكد أن روسيا أسست تشكيلا كبيرا جديدا للقوات البرية لدعم عملياتها في أوكرانيا، بحسب تقارير استخبارية بريطانية.
وذكرت التقارير أن وحدة جديدة أطلق عليها الفيلق الثالث في مدينة مولينو شرقي العاصمة الروسية موسكو ستقدم الدعم للقوات الموجودة في الشرق الأوكراني وستعزز العمليات الهجومية في منطقة دونباس الشرقية، كما ستعمل على تعزيز الدفاع ضد الهجمات الأوكرانية في الجنوب.
وتركز القوات الروسية عملياتها في الشرق والجنوب، حيث يسيطر الانفصاليون الموالون لموسكو الآن على جزء كبير من تلك المناطق.
وقصفت روسيا منطقة دنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا الليلة الماضية. كما سمعت سلسلة من الانفجارات في مطار عسكري في جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.
وقالت روسيا إن الانفجارات كانت في ذخيرة مخزنة، وليست نتيجة هجوم، وقتل شخص واحد بحسب مسؤول المنطقة في الجزيرة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ذخائر انفجرت في أحد المخازن ونفت تعرض المطار لأي هجوم. ويقول مسؤولو الصحة المحليون إن خمسة أشخاص، بينهم طفل، قد أصيبوا.
تويتر: محكمة فدرالية أمريكية تدين موظفا سابقا في المنصة بتهمة التجسس لصالح السعودية
دانت محكمة فدرالية أمريكية موظفا سابقا في تويتر بالتجسس لصالح مسؤولين سعوديين سعوا لكشف بيانات سرية عائدة لحسابات مستخدمين من المعارضة السعودية.
ومن بين التهم التي أدانت بها المحكمة أحمد أبو عمو غسل الأموال والاحتيال والعمل بشكل غير قانوني لصالح حكومة أجنبية. وقال ممثلو الادعاء إن أحمد أبو عمو أعطى معلومات تتعلق بأحد مستخدمي تويتر مقابل أموال وهدايا باهظة الثمن.
لكن فريق الدفاع أكد أنه لم يفعل شيئا أكثر من مجرد قبول هدايا من سعوديين لإدارته أعمالهم.
وقال المدعي العام الأمريكي إن "الأدلة تظهر أن المتهم قدم معلومات مقابل المال إلى شخص مقرب من ولي العهد" السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وردت محامية الدفاع أنجيلا شوانغ بالقول: إنه على الرغم من وجود مؤامرة بالتأكيد على ما يبدو للحصول على معلومات عن معارضين سعوديين على منصة تويتر، فقد أخفق الادعاء في إثبات أن أبو عمو كان جزءا منها.
واستقال أبو عمو من تويتر في عام 2015 وانتقل إلى شركة أمازون في سياتل، حيث يعيش كما ورد في وثائق المحكمة. وبعد المداولات توصلت هيئة المحلفين إلى إدانة أبو عمو بـ6 تهم من أصل 11.
وأقرت شوانغ بأن أبو عمو انتهك قواعد العمل في تويتر إذ فشل في إبلاغ الشركة أنه تلقى 100 ألف دولار نقدا وساعة تزيد قيمتها على 40 ألف دولار من شخص مقرب من ولي العهد السعودي، لكنها قللت من أهمية الهدية مؤكدة أن المبلغ ضئيل في الثقافة السعودية.
وأوقف أبو عمو في سياتل في نوفمبر/تشرين الثاني في عام 2019. واتهم وزميله في تويتر وهو علي آل زبارة بأن مسؤولين سعوديين جندوهما في 2014 - 2015 للحصول على معلومات خاصة عن الحسابات التي تنشر مواد تنتقد النظام.
وقال فريق الادعاء إن العاملين في تويتر كان يمكنهم آنذاك استخدام بيانات اعتمادهم لجمع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وغيرها من البيانات الخاصة لتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء حسابات مجهولة.
ويجري البحث عن آل زبارة وهو سعودي، بتهمة عدم التسجيل في الولايات المتحدة كوكيل لحكومة أجنبية كما ينص قانون الولايات المتحدة، بحسب بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي.
وقالت شوانغ إن فريق الادعاء يحاول معاقبة أبو عمو على أفعال ارتكبها غيره وتقصد آل زبارة، الذي يبدو أنه فر من البلاد رغم أنه كان تحت المراقبة.