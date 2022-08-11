السعودية تستثمر 1.3 مليار دولار في أربع شركات مصرية، وأوكرانيا تطلب من سويسرا تمثيلها في روسيا

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قرر النائب العام المصري حبس طالب جامعي 4 أيام على ذمة التحقيق. بتهمة قتل زميلته مع سبق الإصرار والترصد في مدخل أحد العقارات في مدينة الزقازيق في دلتا مصر.

ووفقا لبيان النائب العام اعترف المتهم بالتخطيط للجريمة بعد أن تقدم لخطبة سلمى بهجت أكثر من مرة، لكنها رفضته بسبب سوء سلوكه وتعاطيه للمخدرات.

واعترف المتهم بشراء سكين وعزمه على قتلها خلال حضورها آخر امتحانات السنة الجامعية، لكنه فشل بسبب حضورها بصحبة والدها وأسرتها لحمايتها منه.

ونقل البيان عن شهود ومقربين من المجني عليها، إفادتهم بتكرار تهديد المتهم لها ولأسرتها بإيذائها إذا استمر رفضهم لزواجه منها. وأخيرا تتبع المتهم المجني عليها يوم الحادث، خلال حضورها لمقر جريدة كانت تتدرب فيها، وطعنها عدة طعنات في مدخل مبنى الجريدة، وصورها بعد الجريمة معترفا بقتلها.

ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذر النائب العام من تداول أي مواد مصورة للواقعة.