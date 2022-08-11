السعودية تستثمر 1.3 مليار دولار في أربع شركات مصرية، وأوكرانيا تطلب من سويسرا تمثيلها في روسيا

قاتل سلمى بهجت يسجن في مصر 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد
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قرر النائب العام المصري حبس طالب جامعي 4 أيام على ذمة التحقيق. بتهمة قتل زميلته مع سبق الإصرار والترصد في مدخل أحد العقارات في مدينة الزقازيق في دلتا مصر.
ووفقا لبيان النائب العام اعترف المتهم بالتخطيط للجريمة بعد أن تقدم لخطبة سلمى بهجت أكثر من مرة، لكنها رفضته بسبب سوء سلوكه وتعاطيه للمخدرات.
واعترف المتهم بشراء سكين وعزمه على قتلها خلال حضورها آخر امتحانات السنة الجامعية، لكنه فشل بسبب حضورها بصحبة والدها وأسرتها لحمايتها منه.
ونقل البيان عن شهود ومقربين من المجني عليها، إفادتهم بتكرار تهديد المتهم لها ولأسرتها بإيذائها إذا استمر رفضهم لزواجه منها.
وأخيرا تتبع المتهم المجني عليها يوم الحادث، خلال حضورها لمقر جريدة كانت تتدرب فيها، وطعنها عدة طعنات في مدخل مبنى الجريدة، وصورها بعد الجريمة معترفا بقتلها.
ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذر النائب العام من تداول أي مواد مصورة للواقعة.
تنظيم الدولة: سوريا تعلن مقتل الزعيم العسكري في درعا
قال بيان حكومي في سوريا إن الجيش تمكن من القضاء على الزعيم العسكري لتنظيم الدولة الاسلامية “أبو سالم العراقي” في بلدة عدوان في ريف درعا الغربي.
وذكر مصدر أمني أن عناصر الأمن حاصرت مقره وأصابته بعدة طلقات قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف.
وجاء مقتله بحسب المصدر بعد فراره من مدينة طفس وملاحقة عناصر الأمن له والاشتباك معه قبل أن يفجر نفسه.
وأسفرت العملية عن مقتل عنصر من القوات الأمنية إضافة إلى إصابة مدني بجروح كان يتخذه أبو سالم العراقي رهينة بحسب المصدر السوري.
وقالت مواقع معارضة ان اشتباكات عنيفة منذ صباح أمس جرت في محيط مدينة طفس غرب درعا بين القوات الحكومية ومسلحين.
وبحسب نشطاء، بدأت القوات الحكومية حملة قصف مكثفة بالرشاشات وقذائف الدبابات والهاون على المدينة وأطرافها الجنوبية، ومن ثم حاولت التقدم لتدور على إثرها اشتباكات عنيفة.
ولاتزال القوات الحكومية تحاول التقدم الى مقر القيادي "خلدون الزعبي" بعد أن تمكنت من السيطرة على عدة نقاط بينها بناء الحفارات، بحسب تجمع أحرار حوران.
وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين بالإضافة إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.
أوكرانيا تطلب من سويسرا رعاية مصالحها الدبلوماسية في روسيا
طلبت أوكرانيا من سويسرا تمثيلها دبلوماسيا في روسيا، وفق ما أكدت برن الأربعاء، لكن هذا يتطلب موافقة موسكو كي يدخل حيز التنفيذ، وهذا قد يكون أمرا شائكا لأنه سبق لبرن أن أغضبت موسكو بتماشيها مع قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا.
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، أبدت سويسرا - المعروفة بحيادها - استعدادها لتقديم مساعدة دبلوماسية والقيام بدور وسيط.
وأفادت الخارجية الأوكرانية أن كييف طلبت تفويض سويسرا مهمة حماية مصالحها في روسيا بطريقة تبقي على العلاقات بين البلدين وتوفر الخدمات القنصلية لرعايا الدولة المعنية.
وأكدت متحدثة باسم الوزارة استكمال المفاوضات بهذا الشأن، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
ولدى سويسرا تاريخ طويل في هذا الشأن يعود إلى عام 1870، وتمثل حاليا المصالح الدبلوماسية لبلدان عدة، مثل مصالح الولايات المتحدة في إيران ومصالح إيران في كندا والسعودية ومصر والعكس، وأيضا المصالح الروسية في جورجيا والعكس.
السعودية تستثمر 1.3 مليار دولار في أربع شركات مصرية
اشترت الشركة السعودية المصرية للاستثمار من الحكومة المصرية حصصا في أربع شركات مصرية مقابل 1.3 مليار دولار، مدرجة في البورصة المصرية، بحسب وزارة التخطيط.
وأعلنت الحكومة المصرية في أبريل/نيسان أنها تسعى لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة في إطار برنامج زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتسعى مصر إلى تمويل عجز ميزانيتها وسط ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وقلق المستثمرين الكبير من الأسواق الناشئة، خاصة بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وانخفاض عوائد السياحة في مصر بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأبدت كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت رغبة في زيادة استثماراتها في مصر.
وأدرجت البورصة المصرية، دون ذكر المشتري، 1.3 مليار دولار قيمة الحصص التي شملتها الصفقة.
والأسهم المباعة تشمل أربع شركات ريادية هي: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.
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قاتل سلمى بهجت يسجن في مصر 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد
قرر النائب العام المصري حبس طالب جامعي 4 أيام على ذمة التحقيق. بتهمة قتل زميلته مع سبق الإصرار والترصد في مدخل أحد العقارات في مدينة الزقازيق في دلتا مصر.
ووفقا لبيان النائب العام اعترف المتهم بالتخطيط للجريمة بعد أن تقدم لخطبة سلمى بهجت أكثر من مرة، لكنها رفضته بسبب سوء سلوكه وتعاطيه للمخدرات.
واعترف المتهم بشراء سكين وعزمه على قتلها خلال حضورها آخر امتحانات السنة الجامعية، لكنه فشل بسبب حضورها بصحبة والدها وأسرتها لحمايتها منه.
ونقل البيان عن شهود ومقربين من المجني عليها، إفادتهم بتكرار تهديد المتهم لها ولأسرتها بإيذائها إذا استمر رفضهم لزواجه منها. وأخيرا تتبع المتهم المجني عليها يوم الحادث، خلال حضورها لمقر جريدة كانت تتدرب فيها، وطعنها عدة طعنات في مدخل مبنى الجريدة، وصورها بعد الجريمة معترفا بقتلها.
ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذر النائب العام من تداول أي مواد مصورة للواقعة.
تنظيم الدولة: سوريا تعلن مقتل الزعيم العسكري في درعا
قال بيان حكومي في سوريا إن الجيش تمكن من القضاء على الزعيم العسكري لتنظيم الدولة الاسلامية “أبو سالم العراقي” في بلدة عدوان في ريف درعا الغربي.
وذكر مصدر أمني أن عناصر الأمن حاصرت مقره وأصابته بعدة طلقات قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف.
وجاء مقتله بحسب المصدر بعد فراره من مدينة طفس وملاحقة عناصر الأمن له والاشتباك معه قبل أن يفجر نفسه.
وأسفرت العملية عن مقتل عنصر من القوات الأمنية إضافة إلى إصابة مدني بجروح كان يتخذه أبو سالم العراقي رهينة بحسب المصدر السوري.
وقالت مواقع معارضة ان اشتباكات عنيفة منذ صباح أمس جرت في محيط مدينة طفس غرب درعا بين القوات الحكومية ومسلحين.
وبحسب نشطاء، بدأت القوات الحكومية حملة قصف مكثفة بالرشاشات وقذائف الدبابات والهاون على المدينة وأطرافها الجنوبية، ومن ثم حاولت التقدم لتدور على إثرها اشتباكات عنيفة.
ولاتزال القوات الحكومية تحاول التقدم الى مقر القيادي "خلدون الزعبي" بعد أن تمكنت من السيطرة على عدة نقاط بينها بناء الحفارات، بحسب تجمع أحرار حوران.
وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين بالإضافة إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.
أوكرانيا تطلب من سويسرا رعاية مصالحها الدبلوماسية في روسيا
طلبت أوكرانيا من سويسرا تمثيلها دبلوماسيا في روسيا، وفق ما أكدت برن الأربعاء، لكن هذا يتطلب موافقة موسكو كي يدخل حيز التنفيذ، وهذا قد يكون أمرا شائكا لأنه سبق لبرن أن أغضبت موسكو بتماشيها مع قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا.
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، أبدت سويسرا - المعروفة بحيادها - استعدادها لتقديم مساعدة دبلوماسية والقيام بدور وسيط.
وأفادت الخارجية الأوكرانية أن كييف طلبت تفويض سويسرا مهمة حماية مصالحها في روسيا بطريقة تبقي على العلاقات بين البلدين وتوفر الخدمات القنصلية لرعايا الدولة المعنية.
وأكدت متحدثة باسم الوزارة استكمال المفاوضات بهذا الشأن، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
ولدى سويسرا تاريخ طويل في هذا الشأن يعود إلى عام 1870، وتمثل حاليا المصالح الدبلوماسية لبلدان عدة، مثل مصالح الولايات المتحدة في إيران ومصالح إيران في كندا والسعودية ومصر والعكس، وأيضا المصالح الروسية في جورجيا والعكس.
السعودية تستثمر 1.3 مليار دولار في أربع شركات مصرية
اشترت الشركة السعودية المصرية للاستثمار من الحكومة المصرية حصصا في أربع شركات مصرية مقابل 1.3 مليار دولار، مدرجة في البورصة المصرية، بحسب وزارة التخطيط.
وأعلنت الحكومة المصرية في أبريل/نيسان أنها تسعى لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة في إطار برنامج زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتسعى مصر إلى تمويل عجز ميزانيتها وسط ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وقلق المستثمرين الكبير من الأسواق الناشئة، خاصة بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وانخفاض عوائد السياحة في مصر بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأبدت كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت رغبة في زيادة استثماراتها في مصر.
وأدرجت البورصة المصرية، دون ذكر المشتري، 1.3 مليار دولار قيمة الحصص التي شملتها الصفقة.
والأسهم المباعة تشمل أربع شركات ريادية هي: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.