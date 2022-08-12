العراق يشهد مظاهرات متضادة بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، و جونسون أند جونسون توقف بيع بودرة تلك الأطفال

جونسون آند جونسون توقف بيع بودرة تلك الأطفال على مستوى العالم
أعلنت شركة جونسون أند جونسون أنها ستتوقف عن بيع بودرة الأطفال التي تحتوي على التلك على مستوى العالم في عام 2023، بعد أكثر من عامين من إنهاء مبيعاتها في الولايات المتحدة لمنتج أثار آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بسلامة المستهلك.
وقالت الشركة إن هذا يأتي ضمن دراسة شاملة لعمليات الشركة العالمية، واتخذت الشركة بناء عليها قرارا بالانتقال إلى مجموعة منتجات بودرة الأطفال القائمة على نشا الذرة.
وفي عام 2020 ، أعلنت شركة جونسون أند جونسون عن وقف بيع بودرة التلك للأطفال في الولايات المتحدة وكندا بسبب انخفاض الطلب عقب انتشار معلومات بشأن سلامة المنتج، ووسط موجة ضخمة من القضايا القانونية ضد الشركة التي رفعها عدد من المستهلكين والناجين الذين يقولون إن منتجات التلك تسببت في الإصابة بالسرطان بسبب احتوائها على الأسبستوس، وهو مادة مسرطنة معروفة.
ووصل عدد القضايا التي رفعت على الشركة في حينها إلى حوالي 38 ألف دعوى قضائية.
وتنفي الشركة الاتهامات قائلة إن الاختبارات العلمية والترخيص الممنوح للمنتج أظهر أن التلك الخاص به آمن وخال من الأسبستوس.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أسوار الخضراء في بغداد تواجه اليوم مظاهرات مضادة بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية
يستعد العراق اليوم لمظاهرات متضادة إذ دعا كل من الإطار التنسيقي، والتيار الصدري أنصارهما إلى الخروج اليوم في مظاهرات في مناطق مختلفة من البلاد.
فقد أعلن الإطار التنسيقي التظاهر بعد ظهر اليوم تحت عنوان ا"لدفاع عن الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة" وحدد موعد انطلاق الحشود الجماهيرية التي حملت شعار "الشعب يحمي الدولة" عصر الجمعة على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق.
ودعا جميع المشاركين بسلمية الاحتجاج واحترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن.
وفي ردة فعل لدعوة الإطار ناشدت مصادر الكتلة الصدرية أنصارها الاستعداد لدعم ما وصفته بالإصلاح، وذلك بتجمع حاشد في كل المحافظات، وحددت الموعد عصر الجمعة.
وتعتبر هذه المظاهرات المتضادة الثانية من نوعها التي يحشد لها القطبان الشيعيان منذ اقتحام أنصار الكتلة الصدرية مبنى مجلس النواب العراقي احتجاجا على ترشيح الإطار لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، استعداده لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، ودعا الجميع إلى الحوار بكل جدية قائلا "إن ألف سنة من الحوار أفضل من لحظة واحدة فيها صدام بين العراقيين"، وحذر من اللجوء إلى أساليب التصعيد الإعلامي، وإشاعة الفوضى، والإحباط لدى الناس.
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جونسون آند جونسون توقف بيع بودرة تلك الأطفال على مستوى العالم
أعلنت شركة جونسون أند جونسون أنها ستتوقف عن بيع بودرة الأطفال التي تحتوي على التلك على مستوى العالم في عام 2023، بعد أكثر من عامين من إنهاء مبيعاتها في الولايات المتحدة لمنتج أثار آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بسلامة المستهلك.
وقالت الشركة إن هذا يأتي ضمن دراسة شاملة لعمليات الشركة العالمية، واتخذت الشركة بناء عليها قرارا بالانتقال إلى مجموعة منتجات بودرة الأطفال القائمة على نشا الذرة.
وفي عام 2020 ، أعلنت شركة جونسون أند جونسون عن وقف بيع بودرة التلك للأطفال في الولايات المتحدة وكندا بسبب انخفاض الطلب عقب انتشار معلومات بشأن سلامة المنتج، ووسط موجة ضخمة من القضايا القانونية ضد الشركة التي رفعها عدد من المستهلكين والناجين الذين يقولون إن منتجات التلك تسببت في الإصابة بالسرطان بسبب احتوائها على الأسبستوس، وهو مادة مسرطنة معروفة.
ووصل عدد القضايا التي رفعت على الشركة في حينها إلى حوالي 38 ألف دعوى قضائية.
وتنفي الشركة الاتهامات قائلة إن الاختبارات العلمية والترخيص الممنوح للمنتج أظهر أن التلك الخاص به آمن وخال من الأسبستوس.
أسوار الخضراء في بغداد تواجه اليوم مظاهرات مضادة بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية
يستعد العراق اليوم لمظاهرات متضادة إذ دعا كل من الإطار التنسيقي، والتيار الصدري أنصارهما إلى الخروج اليوم في مظاهرات في مناطق مختلفة من البلاد.
فقد أعلن الإطار التنسيقي التظاهر بعد ظهر اليوم تحت عنوان ا"لدفاع عن الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة" وحدد موعد انطلاق الحشود الجماهيرية التي حملت شعار "الشعب يحمي الدولة" عصر الجمعة على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق. ودعا جميع المشاركين بسلمية الاحتجاج واحترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن.
وفي ردة فعل لدعوة الإطار ناشدت مصادر الكتلة الصدرية أنصارها الاستعداد لدعم ما وصفته بالإصلاح، وذلك بتجمع حاشد في كل المحافظات، وحددت الموعد عصر الجمعة.
وتعتبر هذه المظاهرات المتضادة الثانية من نوعها التي يحشد لها القطبان الشيعيان منذ اقتحام أنصار الكتلة الصدرية مبنى مجلس النواب العراقي احتجاجا على ترشيح الإطار لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، استعداده لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، ودعا الجميع إلى الحوار بكل جدية قائلا "إن ألف سنة من الحوار أفضل من لحظة واحدة فيها صدام بين العراقيين"، وحذر من اللجوء إلى أساليب التصعيد الإعلامي، وإشاعة الفوضى، والإحباط لدى الناس.