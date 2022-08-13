من يقف وراء محاولة اغتيال سلمان رشدي؟ وسوريا تقول إن القنيطرة تعرضت لقصف إسرائيلي

صرح الأمين العام لمجلس النواب المصري أن المجلس مدعو للانعقاد في جلسة طارئة اليوم السبت للنظر في " أمر عاجل" دون ذكر أي أسباب او تفاصيل لهذا الإنعقاد.

وأفادت مواقع إخبارية رسمية ومحسوبة على الحكومة المصرية أن الجلسة ربما تشهد اقتراحا بتعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفي مدبولي .

وهناك مناصب وزارية لاتزال شاغرة في الحكومة الحالية، تشمل منصبي وزير الصحة ووزير الإعلام.

ومجلس النواب المصري حاليا في عطلة برلمانية ويعود عالدة للانعقاد في منتصف أكتوبر،تشرين الأول.

وذكرت تقارير محلية نقلا عن بعض النواب قولهم إن الجلسة ربما تشهد اقتراحا من الرئيس بتعديل وزاري طارئ، وقال آخرون إن الامر قد يتعلق بتطورات سد النهضة الأثيوبي.