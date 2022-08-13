من يقف وراء محاولة اغتيال سلمان رشدي؟ وسوريا تقول إن القنيطرة تعرضت لقصف إسرائيلي

جلسة طارئة وعاجلة لمجلس النواب المصري رغم العطلة البرلمانية
صرح الأمين العام لمجلس النواب المصري أن المجلس مدعو للانعقاد في جلسة طارئة اليوم السبت للنظر في " أمر عاجل" دون ذكر أي أسباب او تفاصيل لهذا الإنعقاد.
وأفادت مواقع إخبارية رسمية ومحسوبة على الحكومة المصرية أن الجلسة ربما تشهد اقتراحا بتعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفي مدبولي .
وهناك مناصب وزارية لاتزال شاغرة في الحكومة الحالية، تشمل منصبي وزير الصحة ووزير الإعلام.
ومجلس النواب المصري حاليا في عطلة برلمانية ويعود عالدة للانعقاد في منتصف أكتوبر،تشرين الأول.
وذكرت تقارير محلية نقلا عن بعض النواب قولهم إن الجلسة ربما تشهد اقتراحا من الرئيس بتعديل وزاري طارئ، وقال آخرون إن الامر قد يتعلق بتطورات سد النهضة الأثيوبي.
سوريا تعلن عن قصف إسرائيلي للقنيطرة
استهدفت القوات الإسرائيلية الجمعة بقذائف دبابة أطراف قرية في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، مما أدى الى إصابة مدنيين اثنين بجروح، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل. واكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول لا نعلق على تقارير ترد في وسائل إعلام أجنبية.
واستعاد الجيش السوري في عام 2018 السيطرة على كامل محافظة القنيطرة التي كانت فصائل معارضة قد سيطرت على الجزء الأكبر منها عام 2013.
وتضم المحافظة هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل القسم الأكبر منها ويقطعها خط فض الاشتباك.
وتشهد المنطقة توتر منذ اندلاع النزاع في عام 2011، كما شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا.
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هادي مطر: الشرطة في نيويورك تحدد المشتبه به محاولة اغتيال سلمان رشدي
كشفت الشرطة في نيويورك عن هوية المشتبه به في محاولة اغتيال الكاتب البريطاني سلمان رشدي.
يدعى المهاجم هادي مطر، ويبلغ من العمر 24 عاما، وهو من فيرفيو في ولاية نيوجيرسي القريبة من نيويورك.
لم تتضح دوافعه حتى الآن، وقال شهود عيان لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن الهجوم على رشدي استمر لمدة 20 ثانية وطعن أكثر من 10 مرات، قبل أن يتم إيقاف المعتدي الذي ارتدى ملابس عسكرية، وإخراج الجمهور من القاعة.
وحاصرت الشرطة منزل مطر في الولاية وفتشوه بحثا عن أدلة تساعدهم في التعرف على الدوافع.
وقالت الشرطة إنه اقتحم المنصة في معهد تشوتاكوا في غرب نيويورك وهاجم الكاتب سلمان رشدي ومحاوره الذي كان قد بدأ للتو في تقديم الضيف.
وتعمل الشرطة على جمع معلومات عن المشتبه به فهو بحسب وسائل الإعلام الأمريكية من مواليد كاليفورنيا، انتقل مؤخرا إلى نيوجيرسي.
وقال الدكتور مايكل إي هيل، رئيس مؤسسة تشوتاوكوا، التي دعت رشدي، إن المشتبه به في هجوم الجمعة كان لديه تصريح لحضور برامج المؤسسة.
وأفادت مصادر غير رسمية بأن مطر يحمل رخصة قيادة مزورة من ولاية نيو جيرسي.
وتعمل الشرطة الآن على مراجعة كل حسابات مطر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتناقلت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر أمنية في نيويورك أن المشتبه به ليس على علاقة بإيران، لكنها عثرت على صور الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة في عام 2020.
وقال شهود عيان إن المهاجم كان يضع قناعا على وجهه، وكان من بين حوالي 2500 شخص في الجمهور، واقتادت الشرطة المهاجم للتحقيق، ولم تحدد السلاح الذي استخدم، وركزت فقط على معرفة الدوافع وراء الهجوم.
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جلسة طارئة وعاجلة لمجلس النواب المصري رغم العطلة البرلمانية
صرح الأمين العام لمجلس النواب المصري أن المجلس مدعو للانعقاد في جلسة طارئة اليوم السبت للنظر في " أمر عاجل" دون ذكر أي أسباب او تفاصيل لهذا الإنعقاد.
وأفادت مواقع إخبارية رسمية ومحسوبة على الحكومة المصرية أن الجلسة ربما تشهد اقتراحا بتعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفي مدبولي .
وهناك مناصب وزارية لاتزال شاغرة في الحكومة الحالية، تشمل منصبي وزير الصحة ووزير الإعلام.
ومجلس النواب المصري حاليا في عطلة برلمانية ويعود عالدة للانعقاد في منتصف أكتوبر،تشرين الأول.
وذكرت تقارير محلية نقلا عن بعض النواب قولهم إن الجلسة ربما تشهد اقتراحا من الرئيس بتعديل وزاري طارئ، وقال آخرون إن الامر قد يتعلق بتطورات سد النهضة الأثيوبي.
سوريا تعلن عن قصف إسرائيلي للقنيطرة
استهدفت القوات الإسرائيلية الجمعة بقذائف دبابة أطراف قرية في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، مما أدى الى إصابة مدنيين اثنين بجروح، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل. واكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول لا نعلق على تقارير ترد في وسائل إعلام أجنبية.
واستعاد الجيش السوري في عام 2018 السيطرة على كامل محافظة القنيطرة التي كانت فصائل معارضة قد سيطرت على الجزء الأكبر منها عام 2013.
وتضم المحافظة هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل القسم الأكبر منها ويقطعها خط فض الاشتباك.
وتشهد المنطقة توتر منذ اندلاع النزاع في عام 2011، كما شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا.
هادي مطر: الشرطة في نيويورك تحدد المشتبه به محاولة اغتيال سلمان رشدي
كشفت الشرطة في نيويورك عن هوية المشتبه به في محاولة اغتيال الكاتب البريطاني سلمان رشدي.
يدعى المهاجم هادي مطر، ويبلغ من العمر 24 عاما، وهو من فيرفيو في ولاية نيوجيرسي القريبة من نيويورك.
لم تتضح دوافعه حتى الآن، وقال شهود عيان لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن الهجوم على رشدي استمر لمدة 20 ثانية وطعن أكثر من 10 مرات، قبل أن يتم إيقاف المعتدي الذي ارتدى ملابس عسكرية، وإخراج الجمهور من القاعة.
وحاصرت الشرطة منزل مطر في الولاية وفتشوه بحثا عن أدلة تساعدهم في التعرف على الدوافع.
وقالت الشرطة إنه اقتحم المنصة في معهد تشوتاكوا في غرب نيويورك وهاجم الكاتب سلمان رشدي ومحاوره الذي كان قد بدأ للتو في تقديم الضيف. وتعمل الشرطة على جمع معلومات عن المشتبه به فهو بحسب وسائل الإعلام الأمريكية من مواليد كاليفورنيا، انتقل مؤخرا إلى نيوجيرسي.
وقال الدكتور مايكل إي هيل، رئيس مؤسسة تشوتاوكوا، التي دعت رشدي، إن المشتبه به في هجوم الجمعة كان لديه تصريح لحضور برامج المؤسسة.
وأفادت مصادر غير رسمية بأن مطر يحمل رخصة قيادة مزورة من ولاية نيو جيرسي.
وتعمل الشرطة الآن على مراجعة كل حسابات مطر على مواقع التواصل الاجتماعي. وتناقلت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر أمنية في نيويورك أن المشتبه به ليس على علاقة بإيران، لكنها عثرت على صور الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة في عام 2020.
وقال شهود عيان إن المهاجم كان يضع قناعا على وجهه، وكان من بين حوالي 2500 شخص في الجمهور، واقتادت الشرطة المهاجم للتحقيق، ولم تحدد السلاح الذي استخدم، وركزت فقط على معرفة الدوافع وراء الهجوم.