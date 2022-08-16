بوتين يتهم واشنطن بالعمل على "زعزعة استقرار العالم"، ووفد أوروبي يتفقد الأوضاع الصحية في غزة

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، انتقادات للولايات المتحدة متهما واشنطن بالسعي إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا والعمل على تأجيج نزاعات في مناطق أخرى من العالم.

ووجه بوتين سهام النقد للزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لتايوان رغم الاعتراضات الصينية.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة "يظهر الوضع في أوكرانيا بأن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد هذا النزاع. ويتصرّفون بالطريقة ذاتها إذ يثيرون احتمال اندلاع نزاعات في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية".

وأضاف أن "المغامرة الأميركية المرتبطة بتايوان ليست مجرّد رحلة فردية لسياسية لا تتحلى بالمسؤولية، بل هي جزء من استراتيجية لها أهداف تتبعها الولايات المتحدة عن وعي لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في المنطقة والعالم".

وتوترت العلاقات بين موسكو وواشنطن إثر غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي.