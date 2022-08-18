القوات الإسرائيلية تقتل شابا فلسطينيا وتصيب العشرات وتغلق مؤسسات مدنية خلال اقتحام مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة

هنأ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي أمس الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بمناسبة خطوبة الأمير الحسن بن عبد الله الثاني من السعودية رجوة خالد آل سيف، كما هنأ الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي، الأمير الحسين، بهذه المناسبة.

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن أمس عن الخطوبة في العاصمة السعودية الرياض.

وقرأت الفاتحة في منزل والد العروس في الرياض، بحضور إخوة الأمير وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

فمن هي رجوة بنت خالد؟

أصلها من شيوخ نجد، وبحسب مواقع إعلامية سعودية، فقد ولدت رجوة في 28 إبريل 1994، في الرياض ووالدها هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف ووالدتها هي عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء.

درست تحصيلها المدرسي في السعودية، والجامعي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب الإعلام الأردني، يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير في منطقة نجد في وسط السعودية.