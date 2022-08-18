القوات الإسرائيلية تقتل شابا فلسطينيا وتصيب العشرات وتغلق مؤسسات مدنية خلال اقتحام مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة

رجوة خالد بن مساعد خطيبة ولي عهد الأردن تضفي دفئا على العلاقات السعودية الأردنية
هنأ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي أمس الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بمناسبة خطوبة الأمير الحسن بن عبد الله الثاني من السعودية رجوة خالد آل سيف، كما هنأ الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي، الأمير الحسين، بهذه المناسبة.
وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن أمس عن الخطوبة في العاصمة السعودية الرياض.
وقرأت الفاتحة في منزل والد العروس في الرياض، بحضور إخوة الأمير وعدد من أفراد أسرة آل سيف.
فمن هي رجوة بنت خالد؟
أصلها من شيوخ نجد، وبحسب مواقع إعلامية سعودية، فقد ولدت رجوة في 28 إبريل 1994، في الرياض ووالدها هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف ووالدتها هي عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء.
درست تحصيلها المدرسي في السعودية، والجامعي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب الإعلام الأردني، يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير في منطقة نجد في وسط السعودية.
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الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس وتقتل شابا فلسطينيا وتصيب العشرات
قتلت القوات الإسرائيلية عند اقتحام مدينة نابلس في الضفة الغربية أمس الشاب ناصر خليفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، التي قالت إنه أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي، كما جرح 31 فلسطينيا بينهم ثلاثة إصاباتهم خطيرة.
واقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، خمس مؤسسات فلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة وصادرت بعض محتوياتها وتركت قرارا ينص على إغلاقها. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي أن المؤسسات الخمس تعمل لصالح الجبهة الشعبية وتدعم ما سمّته بالإرهاب.
وهذه المؤسسات هي، مكتب مؤسسة الحق، ومكاتب مؤسسة الضمير، ومركز بيسان، ومكتب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومكتب اتحاد لجان العمل الزراعي.
وحدثت مواجهات بين الفسطينيين وقوات الجيش، وقالت مصادر محلية فلسطينية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي جرى خلالها إطلاق النار.
وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية دخلت المدينة بأعداد كبيرة لتأمين دخول المصلين اليهود إلى ضريح يوسف في المدينة كما اقتحمت أيضاً محيط مخيميْ عسكر وبلاطة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت.
ويقع الضريح في المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية.
التغير المناخي: نزوح المئات في نيوزيلاندا بسبب الفيضانات التي لم تشهدها البلاد منذ 100 عام
أخلت السلطات في نيوزيلاندا مئات المنازل اليوم الخميس، عقب الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة خلال عاصفة ضربت بعض مناطق ساوث آيلاند في جنوب الجزيرة.
وأدت العاصفة الاستوائية التي رافقها هطول أمطار إلى فيضان الأنهار وسقوط أشجار تسببت في إغلاق الطرق.
وأعلنت حالة الطوارئ في بولر في منطقة الساحل الغربي وفي مدينة نيلسون حيث أجلي السكان بعد هطول أمطار بلغ معدلها خلال أقل من 15 ساعة ما يهطل خلال شهر.
ووصفت رئيسة بلدية المدينة راشيل ريس هذه الفيضانات بأنها "حدث يسجل مرة كل 100 عام"، ونبهت الأهالي إلى وجوب التعامل مع مياه الفيضانات على أنها مياه ملوثة.
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رجوة خالد بن مساعد خطيبة ولي عهد الأردن تضفي دفئا على العلاقات السعودية الأردنية
هنأ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي أمس الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بمناسبة خطوبة الأمير الحسن بن عبد الله الثاني من السعودية رجوة خالد آل سيف، كما هنأ الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي، الأمير الحسين، بهذه المناسبة.
وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن أمس عن الخطوبة في العاصمة السعودية الرياض.
وقرأت الفاتحة في منزل والد العروس في الرياض، بحضور إخوة الأمير وعدد من أفراد أسرة آل سيف.
فمن هي رجوة بنت خالد؟
أصلها من شيوخ نجد، وبحسب مواقع إعلامية سعودية، فقد ولدت رجوة في 28 إبريل 1994، في الرياض ووالدها هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف ووالدتها هي عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء.
درست تحصيلها المدرسي في السعودية، والجامعي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب الإعلام الأردني، يعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير في منطقة نجد في وسط السعودية.
الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس وتقتل شابا فلسطينيا وتصيب العشرات
قتلت القوات الإسرائيلية عند اقتحام مدينة نابلس في الضفة الغربية أمس الشاب ناصر خليفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، التي قالت إنه أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي، كما جرح 31 فلسطينيا بينهم ثلاثة إصاباتهم خطيرة.
واقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، خمس مؤسسات فلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة وصادرت بعض محتوياتها وتركت قرارا ينص على إغلاقها. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي أن المؤسسات الخمس تعمل لصالح الجبهة الشعبية وتدعم ما سمّته بالإرهاب.
وهذه المؤسسات هي، مكتب مؤسسة الحق، ومكاتب مؤسسة الضمير، ومركز بيسان، ومكتب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومكتب اتحاد لجان العمل الزراعي.
وحدثت مواجهات بين الفسطينيين وقوات الجيش، وقالت مصادر محلية فلسطينية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي جرى خلالها إطلاق النار.
وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية دخلت المدينة بأعداد كبيرة لتأمين دخول المصلين اليهود إلى ضريح يوسف في المدينة كما اقتحمت أيضاً محيط مخيميْ عسكر وبلاطة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت.
ويقع الضريح في المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية.
التغير المناخي: نزوح المئات في نيوزيلاندا بسبب الفيضانات التي لم تشهدها البلاد منذ 100 عام
أخلت السلطات في نيوزيلاندا مئات المنازل اليوم الخميس، عقب الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة خلال عاصفة ضربت بعض مناطق ساوث آيلاند في جنوب الجزيرة.
وأدت العاصفة الاستوائية التي رافقها هطول أمطار إلى فيضان الأنهار وسقوط أشجار تسببت في إغلاق الطرق. وأعلنت حالة الطوارئ في بولر في منطقة الساحل الغربي وفي مدينة نيلسون حيث أجلي السكان بعد هطول أمطار بلغ معدلها خلال أقل من 15 ساعة ما يهطل خلال شهر.
ووصفت رئيسة بلدية المدينة راشيل ريس هذه الفيضانات بأنها "حدث يسجل مرة كل 100 عام"، ونبهت الأهالي إلى وجوب التعامل مع مياه الفيضانات على أنها مياه ملوثة.