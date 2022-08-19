أبل تحث مستخدمي جميع أجهزتها على تحديث برامج التشغيل فورا، وقيادي عراقي كبير يلتقي محمد بن سلمان في السعودية

التقى رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية، وقال الحكيم إن "العراق والسعودية يمثلان ثقلا اقتصاديا وإقليميا ودوليا".

وأوضح أن الحوار بين مختلف الأطراف في العراق هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية للانسداد السياسي الحالي.

وأكد الجانبان على أن ضرورة بقاء الحلول عراقية من دون أي ضغط خارجي.

واكتفت وسائل الإعلام السعودية بالقول إن ولي العهد السعودي التقى زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم في جدة اليوم، واستعرض الجانبان العلاقات السعودية العراقية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

لكن بعض المراقبين عبروا عن تفاؤلهم بالزيارة التي تزامنت مع انتهاء الحوار الوطني في العراق، الذي قاطعته الكتلة الصدرية، ورأى فيها البعض إعادة للتوازن في العلاقات خاصة أن العراق يقوم بدور مهم في التقارب السعودي الإيراني.

وعلى الرغم من مقاطعة الصدريين للحوار والانتقادات الشديدة لنتائجه، فإن مقتدى الصدر اتفق مع الصيغة النهائية للحوار التي تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.