أبل تحث مستخدمي جميع أجهزتها على تحديث برامج التشغيل فورا، وقيادي عراقي كبير يلتقي محمد بن سلمان في السعودية

أبل تحث مستخدميها على تحديث برامج التشغيل في جميع أجهزتهم بشكل فوري تفاديا لاختراق أمني
أصدرت شركة أبل تحديثا عاجلا لبرامج تشغيل الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، بسبب عيوب أمنية قد تسمح للقراصنة بالسيطرة الكاملة على الأجهزة.
وأوضحت الشركة أن الثغرة الأمنية قد تسمح للمخترق أن ينتحل شخصية صاحب الجهاز ويتمتع بكامل السيطرة عليه وبالتالي التحكم في الجهاز، وتشغيل أي برنامج باسمهم لاحقا.
ولم تذكر شركة أبل كيف اكتشفت الثغرة الأمنية. وحثت الشركة المستخدمين على ضرورة تحديث جميع أجهزتهم بشكل فوري وعاجل.
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محمد بن سلمان يستقبل في جدة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي
التقى رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية، وقال الحكيم إن "العراق والسعودية يمثلان ثقلا اقتصاديا وإقليميا ودوليا".
وأوضح أن الحوار بين مختلف الأطراف في العراق هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية للانسداد السياسي الحالي.
وأكد الجانبان على أن ضرورة بقاء الحلول عراقية من دون أي ضغط خارجي.
واكتفت وسائل الإعلام السعودية بالقول إن ولي العهد السعودي التقى زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم في جدة اليوم، واستعرض الجانبان العلاقات السعودية العراقية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
لكن بعض المراقبين عبروا عن تفاؤلهم بالزيارة التي تزامنت مع انتهاء الحوار الوطني في العراق، الذي قاطعته الكتلة الصدرية، ورأى فيها البعض إعادة للتوازن في العلاقات خاصة أن العراق يقوم بدور مهم في التقارب السعودي الإيراني.
وعلى الرغم من مقاطعة الصدريين للحوار والانتقادات الشديدة لنتائجه، فإن مقتدى الصدر اتفق مع الصيغة النهائية للحوار التي تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.
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أبل تحث مستخدميها على تحديث برامج التشغيل في جميع أجهزتهم بشكل فوري تفاديا لاختراق أمني
أصدرت شركة أبل تحديثا عاجلا لبرامج تشغيل الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، بسبب عيوب أمنية قد تسمح للقراصنة بالسيطرة الكاملة على الأجهزة.
وأوضحت الشركة أن الثغرة الأمنية قد تسمح للمخترق أن ينتحل شخصية صاحب الجهاز ويتمتع بكامل السيطرة عليه وبالتالي التحكم في الجهاز، وتشغيل أي برنامج باسمهم لاحقا.
ولم تذكر شركة أبل كيف اكتشفت الثغرة الأمنية. وحثت الشركة المستخدمين على ضرورة تحديث جميع أجهزتهم بشكل فوري وعاجل.
محمد بن سلمان يستقبل في جدة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي
التقى رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية، وقال الحكيم إن "العراق والسعودية يمثلان ثقلا اقتصاديا وإقليميا ودوليا".
وأوضح أن الحوار بين مختلف الأطراف في العراق هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية للانسداد السياسي الحالي.
وأكد الجانبان على أن ضرورة بقاء الحلول عراقية من دون أي ضغط خارجي.
واكتفت وسائل الإعلام السعودية بالقول إن ولي العهد السعودي التقى زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم في جدة اليوم، واستعرض الجانبان العلاقات السعودية العراقية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
لكن بعض المراقبين عبروا عن تفاؤلهم بالزيارة التي تزامنت مع انتهاء الحوار الوطني في العراق، الذي قاطعته الكتلة الصدرية، ورأى فيها البعض إعادة للتوازن في العلاقات خاصة أن العراق يقوم بدور مهم في التقارب السعودي الإيراني.
وعلى الرغم من مقاطعة الصدريين للحوار والانتقادات الشديدة لنتائجه، فإن مقتدى الصدر اتفق مع الصيغة النهائية للحوار التي تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.