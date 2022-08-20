أوروبا تغير طريقة حقن لقاح جدري القرود لقلة المتوفر منه، والقوات الصومالية تحاول إنهاء حصار فندق في مقديشو بعد قتل 10 أشخاص

حركة الشباب: حصار فندق في مقديشو ومقتل 10 أشخاص على الأقل
قال مسؤولون أمنيون صوماليون إن 12 شخصا قتلوا بعد أن اقتحم مسلحون من حركة الشباب فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو.
وقالت الشرطة إن مهاجمين فجروا عبوتين ناسفتين خارج الفندق قبل دخولهم المبنى وبدؤوا في إطلاق النار.
وأفادت تقارير بتحصن عدد منهم في الطابق العلوي من فندق الحياة، بعد ساعات من بدء الهجوم.
ويقال إن وحدة شرطة خاصة أنقذت العشرات من الضيوف والموظفين من الفندق.
واستمرت القوات الامنية في مواجهة المهاجمين الذين تم تطويقهم داخل غرفة في مبنى الفندق. وقال أحد المسؤولين "تم انقاذ معظم الاشخاص لكن تأكد مقتل ثمانية مدنيين على الاقل حتى الآن".
لكن وكالة رويترز للأنباء أكدت ارتفاع عدد الضحايا إلى 10 أشخاص على الأقل، وتقول الشرطة وشهود عيان إن القتال مستمر مع مسلحي حركة الشباب.
ولا يعرف حتى الآن عدد المسلحين المشاركين في الهجوم. ولاتزال تسمع انفجارات وطلقات نارية بعد 12 ساعة من اقتحام بوابات الفندق.
BBCCopyright: BBC
جدري القرود: الاتحاد الأوروبي يوافق على تغيير طريقة حقن اللقاح لتفادي نقص الإمداد
قالت وكالة الأدوية الأوروبية، إنه يمكن أن توفر إمدادات لقاح جدري القرود المحدودة من خلال إعطاء جرعات أصغر من اللقاح.
تتماشى نصيحة الوكالة مع ما يسمى بنهج الجرعات الجزئية الذي أقره المنظمون الأمريكيون، إذ يمكن استخدام عبوة واحدة من اللقاح لإعطاء خمسة أشخاص خمس جرعات منفصلة - بدلا من جرعة واحدة لشخص واحد.
ويتم هذا عن طريق حقن كمية أصغر من اللقاح في نسيج الجلد والمعروف بـ(الحقن داخل الأدمة).
فاللقاح صمم في البداية للحقن في طبقة الدهون تحت الجلد.
لكن كإجراء مؤقت، قررت هيئات الأدوية في أوروبا استخدام اللقاح عن طريق حقنة داخل الجلد في الأدمة بجرعة أقل لحماية الأفراد المعرضين للخطر أثناء تفشي مرض جدري القرود، لتعويض نقص اللقاحات المتاحة.
واعتمدت التوصية على دراسة شملت حوالي 500 بالغ ، وأعطيت كل فئة منهم جرعة بفاصل شهر بين كل واحدة.
جرعة الفئة الأولى داخل الجلد والثانية تحت الجلد.
وقارن الخبراء أداء اللقاح في الحالتين.
وقالت الوكالة إن من تلقوا الحقن داخل الجلد أخذوا خُمس الجرعة التي تحقن تحت الجلد.
وأظهرت التجربة الأولى مستويات مماثلة من الأجسام المضادة لتجربة تلقي الجرعة الأصلية تحت الجلد.
لكن الوكالة حذرت من وجود مخاطر أعلى لحدوث آثار جانبية موضعية للحقن داخل الجلد، مثل الاحمرار، وزيادة سمك الجلد أو تغير لونه بعد الحقن داخل الأدمة.
ومنذ أوائل مايو/أيار حتى الآن سجل أكثر من 40 ألف إصابة بجدري القرود في 80 دولة خارج مكان منشأ الفيروس- ويتضمن هذا عدد قليل من الوفيات.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرا حالة الطوارئ للتعامل مع المرض.
لكن الأزمة الحالية تتمثل في نقص اللقاح، وتعمل عدة دول على الاستفادة الأكبر من الجرعات المتاحة، رغم أن نتائج تلك الطريقة غير معروفة بعد، لكنها ملحة لتحقيق أقصى استفادة من الإمدادات الحالية من اللقاح.
فبريطانيا وكندا وألمانيا تعطي جرعة واحدة لكل شخص بدلاً من اثنتين، مما يسمح لهم بتلقيح المزيد من الأشخاص حتى لو حصل كل منهم على حماية أقل.
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حركة الشباب: حصار فندق في مقديشو ومقتل 10 أشخاص على الأقل
قال مسؤولون أمنيون صوماليون إن 12 شخصا قتلوا بعد أن اقتحم مسلحون من حركة الشباب فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو.
وقالت الشرطة إن مهاجمين فجروا عبوتين ناسفتين خارج الفندق قبل دخولهم المبنى وبدؤوا في إطلاق النار.
وأفادت تقارير بتحصن عدد منهم في الطابق العلوي من فندق الحياة، بعد ساعات من بدء الهجوم.
ويقال إن وحدة شرطة خاصة أنقذت العشرات من الضيوف والموظفين من الفندق. واستمرت القوات الامنية في مواجهة المهاجمين الذين تم تطويقهم داخل غرفة في مبنى الفندق. وقال أحد المسؤولين "تم انقاذ معظم الاشخاص لكن تأكد مقتل ثمانية مدنيين على الاقل حتى الآن".
لكن وكالة رويترز للأنباء أكدت ارتفاع عدد الضحايا إلى 10 أشخاص على الأقل، وتقول الشرطة وشهود عيان إن القتال مستمر مع مسلحي حركة الشباب.
ولا يعرف حتى الآن عدد المسلحين المشاركين في الهجوم. ولاتزال تسمع انفجارات وطلقات نارية بعد 12 ساعة من اقتحام بوابات الفندق.
جدري القرود: الاتحاد الأوروبي يوافق على تغيير طريقة حقن اللقاح لتفادي نقص الإمداد
قالت وكالة الأدوية الأوروبية، إنه يمكن أن توفر إمدادات لقاح جدري القرود المحدودة من خلال إعطاء جرعات أصغر من اللقاح.
تتماشى نصيحة الوكالة مع ما يسمى بنهج الجرعات الجزئية الذي أقره المنظمون الأمريكيون، إذ يمكن استخدام عبوة واحدة من اللقاح لإعطاء خمسة أشخاص خمس جرعات منفصلة - بدلا من جرعة واحدة لشخص واحد.
ويتم هذا عن طريق حقن كمية أصغر من اللقاح في نسيج الجلد والمعروف بـ(الحقن داخل الأدمة).
فاللقاح صمم في البداية للحقن في طبقة الدهون تحت الجلد. لكن كإجراء مؤقت، قررت هيئات الأدوية في أوروبا استخدام اللقاح عن طريق حقنة داخل الجلد في الأدمة بجرعة أقل لحماية الأفراد المعرضين للخطر أثناء تفشي مرض جدري القرود، لتعويض نقص اللقاحات المتاحة.
واعتمدت التوصية على دراسة شملت حوالي 500 بالغ ، وأعطيت كل فئة منهم جرعة بفاصل شهر بين كل واحدة.
جرعة الفئة الأولى داخل الجلد والثانية تحت الجلد. وقارن الخبراء أداء اللقاح في الحالتين.
وقالت الوكالة إن من تلقوا الحقن داخل الجلد أخذوا خُمس الجرعة التي تحقن تحت الجلد.
وأظهرت التجربة الأولى مستويات مماثلة من الأجسام المضادة لتجربة تلقي الجرعة الأصلية تحت الجلد.
لكن الوكالة حذرت من وجود مخاطر أعلى لحدوث آثار جانبية موضعية للحقن داخل الجلد، مثل الاحمرار، وزيادة سمك الجلد أو تغير لونه بعد الحقن داخل الأدمة.
ومنذ أوائل مايو/أيار حتى الآن سجل أكثر من 40 ألف إصابة بجدري القرود في 80 دولة خارج مكان منشأ الفيروس- ويتضمن هذا عدد قليل من الوفيات.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرا حالة الطوارئ للتعامل مع المرض. لكن الأزمة الحالية تتمثل في نقص اللقاح، وتعمل عدة دول على الاستفادة الأكبر من الجرعات المتاحة، رغم أن نتائج تلك الطريقة غير معروفة بعد، لكنها ملحة لتحقيق أقصى استفادة من الإمدادات الحالية من اللقاح.
فبريطانيا وكندا وألمانيا تعطي جرعة واحدة لكل شخص بدلاً من اثنتين، مما يسمح لهم بتلقيح المزيد من الأشخاص حتى لو حصل كل منهم على حماية أقل.