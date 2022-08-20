أوروبا تغير طريقة حقن لقاح جدري القرود لقلة المتوفر منه، والقوات الصومالية تحاول إنهاء حصار فندق في مقديشو بعد قتل 10 أشخاص

قال مسؤولون أمنيون صوماليون إن 12 شخصا قتلوا بعد أن اقتحم مسلحون من حركة الشباب فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت الشرطة إن مهاجمين فجروا عبوتين ناسفتين خارج الفندق قبل دخولهم المبنى وبدؤوا في إطلاق النار.

وأفادت تقارير بتحصن عدد منهم في الطابق العلوي من فندق الحياة، بعد ساعات من بدء الهجوم.

ويقال إن وحدة شرطة خاصة أنقذت العشرات من الضيوف والموظفين من الفندق. واستمرت القوات الامنية في مواجهة المهاجمين الذين تم تطويقهم داخل غرفة في مبنى الفندق. وقال أحد المسؤولين "تم انقاذ معظم الاشخاص لكن تأكد مقتل ثمانية مدنيين على الاقل حتى الآن".

لكن وكالة رويترز للأنباء أكدت ارتفاع عدد الضحايا إلى 10 أشخاص على الأقل، وتقول الشرطة وشهود عيان إن القتال مستمر مع مسلحي حركة الشباب.

ولا يعرف حتى الآن عدد المسلحين المشاركين في الهجوم. ولاتزال تسمع انفجارات وطلقات نارية بعد 12 ساعة من اقتحام بوابات الفندق.