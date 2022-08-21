المغرب يدعو الشركاء إلى توضيح موقفهم من الصحراء الغربية، وإضراب للعاملين في أكبر ميناء للحاويات ببريطانيا

طالب ملك المغرب، محمد السادس، بعض الدول الحليفة لبلاده إلى توضيح موقفها بشأن قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وقال العاهل المغربي في خطاب بالأمس "ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل".

وبينما لم يحدد ملك المغرب الدول التي كان يتحدث عنها، فإنه أثنى على موقف واشنطن التي اعترفت بسيادة الرباط على المنطقة المتنازع عليها، في إطار اتفاق ثلاثي نص أيضا على تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

ويقترح المغرب، الذي يسيطر على نحو 80 بالمئة من المنطقة المتنازع عليها، منحها حكما ذاتيا تحت سيادته كحل وحيد للنزاع القائم منذ عقود. بينما تطالب جبهة البوليساريو، المدعومة من الجارة الجزائر، باستقلال المنطقة.