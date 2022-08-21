المغرب يدعو الشركاء إلى توضيح موقفهم من الصحراء الغربية، وإضراب للعاملين في أكبر ميناء للحاويات ببريطانيا

بدأ الموظفون والعاملون في أكبر ميناء
للحاويات في بريطانيا إضرابا عن العمل للمرة الأولى منذ ثلاثةعقود.
ويخشى مراقبون من تأثير إضراب العاملين
في مرفأ فيلكستو على سلاسل التوزيع في
البلاد.
ويتعامل المرفأ الواقع في شرقي إنجلترا
مع نصف الحاويات التي تمر بالبلاد.
ورفض العمال الزيادة التي اقترحتها الإدارة
والتي تقدر بـ7% قائلين إنها تقل عن مستوى التضخم.
ويهدف الإضراب الذي يفترض أن يستمر 8 أيام
إلى الحصول على زيادة أكبر في الرواتب
ويشارك ألفي شخص في الإضراب.
ReutersCopyright: Reuters
ملك المغرب يدعو حلفاء الرباط إلى توضيح موقفهم من قضية الصحراء الغربية
طالب ملك المغرب، محمد السادس، بعض الدول الحليفة لبلاده إلى توضيح موقفها بشأن
قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو.
وقال العاهل المغربي في خطاب بالأمس "ننتظر
من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة،
بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل
التأويل".
وبينما لم يحدد ملك المغرب الدول التي
كان يتحدث عنها، فإنه أثنى على موقف واشنطن التي اعترفت بسيادة الرباط على المنطقة
المتنازع عليها، في إطار اتفاق ثلاثي نص أيضا على تطبيع المغرب علاقاته
الدبلوماسية مع إسرائيل.
ويقترح المغرب، الذي يسيطر على نحو 80 بالمئة من المنطقة
المتنازع عليها، منحها حكما ذاتيا تحت سيادته كحل وحيد للنزاع القائم منذ عقود.
بينما تطالب جبهة البوليساريو، المدعومة من الجارة الجزائر، باستقلال المنطقة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
القوات الصومالية تقول إنها أنهت هجوما شنته حركة الشباب على فندق في مقديشو
تفيد التقارير الواردة من الصومال بأن قوات
الأمن في البلد الأفريقي أعلنت تمكنها من إنهاء هجوم شنه مسلحون إسلاميون على فندق
في العاصمة مقديشو بعد نحو 30 ساعة من تحصن المتشددين داخله.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني مساء أمس القول إن "قوات الأمن أنهت حاليا الحصار والمسلّحون قتلوا، في الساعة
الأخيرة لم تطلق أي عيارات نارية من المبنى"، مصيفا أن الحكومة ستقدّم صباح
الأحد إحاطة إعلامية حول الهجوم الدامي.
ولم يعطِ المسؤول أي معلومات حول
الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجوم الذي استهدف فندق "حياة"، أو حول حصيلة
قتلى حركة الشباب، واكتفى بالقول إن الحكومة ستقدّم صباح الأحد إحاطة إعلامية حول
الهجوم الدامي.
وكان مسلّحون في حركة الشباب قد اقتحموا
مساء الجمعة فندق "حياة" الواقع في العاصمة مقديشو حيث قتلوا 13
مدنيا على الأقل.
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إضراب للعاملين في أكبر ميناء للحاويات ببريطانيا
بدأ الموظفون والعاملون في أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا إضرابا عن العمل للمرة الأولى منذ ثلاثةعقود.
ويخشى مراقبون من تأثير إضراب العاملين في مرفأ فيلكستو على سلاسل التوزيع في البلاد.
ويتعامل المرفأ الواقع في شرقي إنجلترا مع نصف الحاويات التي تمر بالبلاد.
ورفض العمال الزيادة التي اقترحتها الإدارة والتي تقدر بـ7% قائلين إنها تقل عن مستوى التضخم.
ويهدف الإضراب الذي يفترض أن يستمر 8 أيام إلى الحصول على زيادة أكبر في الرواتب
ويشارك ألفي شخص في الإضراب.
ملك المغرب يدعو حلفاء الرباط إلى توضيح موقفهم من قضية الصحراء الغربية
طالب ملك المغرب، محمد السادس، بعض الدول الحليفة لبلاده إلى توضيح موقفها بشأن قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو.
وقال العاهل المغربي في خطاب بالأمس "ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل".
وبينما لم يحدد ملك المغرب الدول التي كان يتحدث عنها، فإنه أثنى على موقف واشنطن التي اعترفت بسيادة الرباط على المنطقة المتنازع عليها، في إطار اتفاق ثلاثي نص أيضا على تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
ويقترح المغرب، الذي يسيطر على نحو 80 بالمئة من المنطقة المتنازع عليها، منحها حكما ذاتيا تحت سيادته كحل وحيد للنزاع القائم منذ عقود. بينما تطالب جبهة البوليساريو، المدعومة من الجارة الجزائر، باستقلال المنطقة.
القوات الصومالية تقول إنها أنهت هجوما شنته حركة الشباب على فندق في مقديشو
تفيد التقارير الواردة من الصومال بأن قوات الأمن في البلد الأفريقي أعلنت تمكنها من إنهاء هجوم شنه مسلحون إسلاميون على فندق في العاصمة مقديشو بعد نحو 30 ساعة من تحصن المتشددين داخله.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني مساء أمس القول إن "قوات الأمن أنهت حاليا الحصار والمسلّحون قتلوا، في الساعة الأخيرة لم تطلق أي عيارات نارية من المبنى"، مصيفا أن الحكومة ستقدّم صباح الأحد إحاطة إعلامية حول الهجوم الدامي.
ولم يعطِ المسؤول أي معلومات حول الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجوم الذي استهدف فندق "حياة"، أو حول حصيلة قتلى حركة الشباب، واكتفى بالقول إن الحكومة ستقدّم صباح الأحد إحاطة إعلامية حول الهجوم الدامي.
وكان مسلّحون في حركة الشباب قد اقتحموا مساء الجمعة فندق "حياة" الواقع في العاصمة مقديشو حيث قتلوا 13 مدنيا على الأقل.