سيول وصواعق رعدية تودي بحياة 13 شخصا في اليمن، وانتشال المزيد من الجثث من تحت ركام قطارة الإمام علي بالعراق

تفيد التقارير الواردة من شمال اليمن بأن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب آخرون جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة وفيضانات مدمرة وصواعق رعدية بفعل منخفض جوي قادم من بحر العرب.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول محلي في محافظة عمران إن صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء تسببت في مقتل ست نساء وجرح نحو 19 أخريات.

وقالت مصادر رسمية في محافظة حجة الجبلية بشمال غرب اليمن إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون مساء السبت بصواعق رعدية ضربت مناطق عدة بالمحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتشهد مناطق كثيرة من اليمن حاليا ومنذ منتصف الشهر الماضي سيولا جارفة وأمطارا غزيرة وصواعق رعدية، أودت بحياة العشرات وشردت عددا من السكان وألحقت أضرارا فادحة بالبنية التحتية الخدمية والمرافق الصحية.