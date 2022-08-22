سيول وصواعق رعدية تودي بحياة 13 شخصا في اليمن، وانتشال المزيد من الجثث من تحت ركام قطارة الإمام علي بالعراق

توفي في القدس الزعيم الروحي لأكبر حزب\nديني متشدد في إسرائيل، الحاخام شالوم كوهين،عن عمر ناهز 91 عاما. ويعد حزب شاس الأرثوذكسي ثالث أكبر\nالأحزاب في الكنيست الحالي المنتهية ولايته. وترأس الحاخام كوهين أكبر مدرسة\nلدراسات التلمود الخاصة باليهود السفرديم. ومن المتوقع أن تشارك حشود كبيرة في مراسم\nالجنازة التي ستقام اليوم
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الحاخام شالوم كوهين: وفاة الزعيم الروحي لحزب شاس الإسرائيلي
توفي في القدس الزعيم الروحي لأكبر حزب ديني متشدد في إسرائيل، الحاخام شالوم كوهين،عن عمر ناهز 91 عاما.
ويعد حزب شاس الأرثوذكسي ثالث أكبر الأحزاب في الكنيست الحالي المنتهية ولايته.
وترأس الحاخام كوهين أكبر مدرسة لدراسات التلمود الخاصة باليهود السفرديم.
ومن المتوقع أن تشارك حشود كبيرة في مراسم الجنازة التي ستقام اليوم
اختطاف أربع راهبات كاثوليكيات على يد مسلحين في نيجيريا
أفاد الدير المحلي في ولاية إيمو بجنوب شرق نيجيريا باختطاف أربع راهبات كاثوليك نيجريات، أثناء سيرهن على طريق سريع، شهد اختطاف كاثوليكي آخر الأسبوع الماضي.
وأعلنت راهبات يسوع المخلص، في بيان، إن الأخوات الأربع كن في طريقهن لحضور قداس صباح يوم الأحد عندما تم اختطافهن في منطقة أوكيغوي أومولولو.
وأضاف البيان: "نناشدكم الصلاة من أجل الإفراج عنهن بسرعة وأمان".
وشهدت نيجيريا تصاعدا فى أعمال العنف، خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ تشيع عمليات الخطف والهجمات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.
سيول وصواعق رعدية تودي بحياة 13 شخصا في اليمن
تفيد التقارير الواردة من شمال اليمن بأن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب آخرون جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة وفيضانات مدمرة وصواعق رعدية بفعل منخفض جوي قادم من بحر العرب.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول محلي في محافظة عمران إن صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء تسببت في مقتل ست نساء وجرح نحو 19 أخريات.
وقالت مصادر رسمية في محافظة حجة الجبلية بشمال غرب اليمن إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون مساء السبت بصواعق رعدية ضربت مناطق عدة بالمحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشهد مناطق كثيرة من اليمن حاليا ومنذ منتصف الشهر الماضي سيولا جارفة وأمطارا غزيرة وصواعق رعدية، أودت بحياة العشرات وشردت عددا من السكان وألحقت أضرارا فادحة بالبنية التحتية الخدمية والمرافق الصحية.
قطارة الإمام علي: انتشال المزيد من الجثث من تحت ركام المزار الديني
أعلنت السلطات العراقية إن مجموع ما تم انتشاله من جثث من تحت ركام مزار ديني في كربلاء بلغ 7 حتى الآن.
وقالت مديرية الدفاع المدني إنه تم اليوم انتشال جثتين لامرأة ورجل من موقع قطارة الإمام علي.
وقالت المديرية في بيان مقتضب، إن "عدد الجثث التي انتُشلت من الموقع بلغ سبع جثث، أربعة منها لنساء، واثنتين لرجلين، وأخرى طفل".
وكان محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، قد أعلن بالأمس في تصريحات صحفية، اغلاق مزار قطارة الإمام علي، نهائيا أمام المواطنين.
ووقع الحادث بعد انهيار التل الترابي يوم السبت. وتمكن عمال الطوارئ من إنقاذ عدد من الأطفال.