انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في مرفأ بيروت، وواشنطن تحذر من تصعيد روسي في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن\nروسيا تخطط لتصعيد هجماتها ضد البنية التحتية المدنية والمؤسسات الحكومية الأوكرانية\nفي الأيام المقبلة. ويأتي التحذير بعد أن كشفت أجهزة الاستخبارات\nالأمريكية النقاب عن معلومات تفيد بزيادة حجم التهديد. وحظرت السلطات الأوكرانية المراسم\nوالتجمعات العامة التي كان من المفترض أن تقام يوم غد لإحياء ذكرى استقلال البلاد\nعن الاتحاد السوفيتي. ودعت السفارة\nالأمريكية في كييف جميع المواطنين الأمريكيين الباقين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد\nفورا. ويصادف يوم غد الأربعاء أيضا ذكرى مرور\n6 أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
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روسيا وأوكرانيا: واشنطن تحذر من نية موسكو تصعيد هجماتها خلال الأيام المقبلة
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن روسيا تخطط لتصعيد هجماتها ضد البنية التحتية المدنية والمؤسسات الحكومية الأوكرانية في الأيام المقبلة.
ويأتي التحذير بعد أن كشفت أجهزة الاستخبارات الأمريكية النقاب عن معلومات تفيد بزيادة حجم التهديد.
وحظرت السلطات الأوكرانية المراسم والتجمعات العامة التي كان من المفترض أن تقام يوم غد لإحياء ذكرى استقلال البلاد عن الاتحاد السوفيتي.
ودعت السفارة الأمريكية في كييف جميع المواطنين الأمريكيين الباقين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد فورا.
ويصادف يوم غد الأربعاء أيضا ذكرى مرور 6 أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في مرفأ بيروت
انهار الجزء الشمالي من صوامع القمح في مرفأ بيروت بعد مرور عامين على الانفجار الذي ألحق أضرارا كبيرة بهراءات الغلال في ميناء العاصمة اللبنانية .
وشهدت الفترة الأخيرة عدة انهيارات لأجزاء الصوامع.
وكانت هيئات حكومية ومدينة قد حذرت من أن المبنى مائل بشدة وآيل للسقوط.
وأسفر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس آب 2020 عن مقتل 220 شخصا وألحق دمارا بالجزء الشمالي من صوامع الحبوب.