انهيار الجزء الشمالي من صوامع القمح في مرفأ بيروت، وواشنطن تحذر من تصعيد روسي في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من أن روسيا تخطط لتصعيد هجماتها ضد البنية التحتية المدنية والمؤسسات الحكومية الأوكرانية في الأيام المقبلة.

ويأتي التحذير بعد أن كشفت أجهزة الاستخبارات الأمريكية النقاب عن معلومات تفيد بزيادة حجم التهديد.

وحظرت السلطات الأوكرانية المراسم والتجمعات العامة التي كان من المفترض أن تقام يوم غد لإحياء ذكرى استقلال البلاد عن الاتحاد السوفيتي.

ودعت السفارة الأمريكية في كييف جميع المواطنين الأمريكيين الباقين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد فورا.

ويصادف يوم غد الأربعاء أيضا ذكرى مرور 6 أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.