ناقش رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سبل حل قضية الناشط المصري البريطاني، علاء عبدالفتاح، في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ووفقا لبيان صحفي للحكومة البريطانية، صدر مساء أمس، أعرب جونسون عن أمله في تحقيق تقدم سريع وإيجابي في هذه القضية.

من جانبها، أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، عن تلقي السيسي مكالمة هاتفية من جونسون، ناقشا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وتسليم المملكة المتحدة مصر رئاسة قمة المناخ Cop 27 التي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولم يشر البيان المصري إلى مناقشة قضية علاء عبدالفتاح خلال تلك المكالمة.

وألقي القبض على علاء عبدالفتاح، في سبتمبر/أيلول عام 2019.

ودخل عبد الفتاح إضرابا جزئيا عن الطعام منذ أكثر من 140 يوما احتجاجا على ظروف احتجازه، بحسب ما تقول أسرته، في حين تنفي السلطات المصرية أن يكون الناشط والمدون البارز قد أضرب عن الطعام.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت أسرة علاء أنه حصل على الجنسية البريطانية قبلها بأشهر، بناء على طلب من الأسرة، حيث أن والدته الأكاديمية ليلى سويف تحمل الجنسية البريطانية بحكم مولدها هناك.

وتطالب أسرة علاء الحكومة البريطانية بالتدخل للإفراج عنه، كما يطالب علاء السلطات المصرية بالسماح لموظفي القنصلية البريطانية في مصر بزيارته في محبسه، وهو الطلب الذي لم تستجب له مصر بعد.

ويقضي علاء عقوبة السجن لخمس سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

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