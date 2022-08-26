علاء عبد الفتاح: بوريس جونسون يناقش مع السيسي قضية الناشط المصري البريطاني
ناقش رئيس الوزراء
البريطاني، بوريس جونسون، سبل حل قضية الناشط المصري البريطاني، علاء عبدالفتاح، في
اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ووفقا لبيان صحفي للحكومة البريطانية، صدر مساء أمس، أعرب جونسون عن
أمله في تحقيق تقدم سريع وإيجابي في هذه القضية.
من جانبها، أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، عن تلقي السيسي مكالمة هاتفية
من جونسون، ناقشا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وتسليم المملكة المتحدة
مصر رئاسة قمة المناخ Cop 27 التي ستعقد في شرم الشيخ في
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ولم يشر البيان
المصري إلى مناقشة قضية علاء عبدالفتاح خلال تلك المكالمة.
وألقي القبض على علاء عبدالفتاح، في سبتمبر/أيلول عام 2019.
ودخل
عبد الفتاح إضرابا جزئيا عن الطعام منذ أكثر من 140 يوما احتجاجا على ظروف
احتجازه، بحسب ما تقول أسرته، في حين تنفي السلطات المصرية أن يكون الناشط والمدون
البارز قد أضرب عن الطعام.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت أسرة علاء أنه حصل على الجنسية
البريطانية قبلها بأشهر، بناء على طلب من الأسرة، حيث أن والدته الأكاديمية ليلى
سويف تحمل الجنسية البريطانية بحكم مولدها هناك.
وتطالب
أسرة علاء الحكومة البريطانية بالتدخل للإفراج عنه، كما يطالب علاء السلطات
المصرية بالسماح لموظفي القنصلية البريطانية في مصر بزيارته في محبسه، وهو الطلب
الذي لم تستجب له مصر بعد.
ويقضي علاء عقوبة السجن لخمس سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة وإساءة
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
روسيا وأوكرانيا: موسكو تحرق الغاز الطبيعي وسط احتداد أزمة الطاقة في أوروبا
تشير صور التقطتها الأقمار الصناعية إلى أن روسيا تحرق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في منشأة بالقرب من الحدود مع فنلندا.
وتبلغ قيمة الغاز في منشأة غازبروم الجديدة شمال غرب سان بطرسبرج 10 ملايين دولار يوميا، وكان من المفترض تصديره إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نوردستريم-1، قبل تقليص موسكو الإمدادات عبر هذا الخط، في يوليو/تموز الفائت، بدعوى وقوع مشاكل فنية.
وترى ألمانيا في القرار الروسي تحركا سياسيا يستهدف الرد على قطع الدول الغربية وارداتها من النفط والغاز من روسيا عقب غزوها لأوكرانيا.
غولشان: محكمة تركية تقضي بحبس المغنية البارزة بسبب تعليق حول مدارس دينية
قضت محكمة تركية مساء أمس بتوقيف
مغنية شهيرة بتهمة "التحريض على
الكراهية" بسبب تعليق أدلت به حول مدارس دينية.
وأمر قاض بسجن نجمة أغاني البوب
غولشان بيرقدار كولا أوغلو بانتظار التحقيق في تصريحات أدلت بها على خشبة المسرح
في قبل نحو أربعة أشهر بشأن المدارس الدينية إمام خطيب التي تعد الأطفال ليصبحوا
دعاة وينتقدها الأتراك العلمانيون.
في تعليقها المثير للجدل، قالت غولشان
لشخص على خشبة المسرح في إطار مزاح على ما يبدو، أن "انحرافها" كان بسبب
تربيتها في واحدة من مدارس إمام خطيب.
وأثار مقطع مصور للتعليق غضبا واسعا
في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.
gulsenCopyright: gulsen
بريطانيا تعلن زيادة أسعار الطاقة المخصصة للمنازل بنسبة 80%
أعلنت الهيئة البريطانية المنظمة لسوق
الطاقة في البلاد أن فاتورة الطاقة التي تستهلكها الأسرة البريطانية المتوسطة
سترتفع بداية من شهر أكتوبر تشرين أول المقبل من 1971 سنويا لتصل إلى 3549 سنويا بزيادة
تصل إلى 80 بالمائة.
وقال المدير التنفيذ لهيئة أوفجيم،
جونسون بريرلي، في تصريحات لبي بي سي إنه قد تكون هناك زيادة جديدة في شهر يناير/كانون
ثاني المقبل بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال بريرلي إن علي من سيتولى منصب
رئيس الوزراء في بريطانيا أن يتعامل بسرعة
مع تبعات زيادة أسعار الغاز على أوضاع السكان.
ويأتي الإعلان عن زيادة في وقت تشهد
فيه بريطانيا ارتفاع معدل التضخم وزيادة كبيرة في الأسعار.
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علاء عبد الفتاح: بوريس جونسون يناقش مع السيسي قضية الناشط المصري البريطاني
ناقش رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سبل حل قضية الناشط المصري البريطاني، علاء عبدالفتاح، في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ووفقا لبيان صحفي للحكومة البريطانية، صدر مساء أمس، أعرب جونسون عن أمله في تحقيق تقدم سريع وإيجابي في هذه القضية.
من جانبها، أعلنت الرئاسة المصرية، أمس، عن تلقي السيسي مكالمة هاتفية من جونسون، ناقشا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وتسليم المملكة المتحدة مصر رئاسة قمة المناخ Cop 27 التي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ولم يشر البيان المصري إلى مناقشة قضية علاء عبدالفتاح خلال تلك المكالمة.
وألقي القبض على علاء عبدالفتاح، في سبتمبر/أيلول عام 2019.
ودخل عبد الفتاح إضرابا جزئيا عن الطعام منذ أكثر من 140 يوما احتجاجا على ظروف احتجازه، بحسب ما تقول أسرته، في حين تنفي السلطات المصرية أن يكون الناشط والمدون البارز قد أضرب عن الطعام.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت أسرة علاء أنه حصل على الجنسية البريطانية قبلها بأشهر، بناء على طلب من الأسرة، حيث أن والدته الأكاديمية ليلى سويف تحمل الجنسية البريطانية بحكم مولدها هناك.
وتطالب أسرة علاء الحكومة البريطانية بالتدخل للإفراج عنه، كما يطالب علاء السلطات المصرية بالسماح لموظفي القنصلية البريطانية في مصر بزيارته في محبسه، وهو الطلب الذي لم تستجب له مصر بعد.
ويقضي علاء عقوبة السجن لخمس سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
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علاء عبد الفتاح: وزيرة الخارجية البريطانية تتعهد بالسعي للإفراج عن الناشط المصري البريطاني
روسيا وأوكرانيا: موسكو تحرق الغاز الطبيعي وسط احتداد أزمة الطاقة في أوروبا
تشير صور التقطتها الأقمار الصناعية إلى أن روسيا تحرق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في منشأة بالقرب من الحدود مع فنلندا.
وتبلغ قيمة الغاز في منشأة غازبروم الجديدة شمال غرب سان بطرسبرج 10 ملايين دولار يوميا، وكان من المفترض تصديره إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نوردستريم-1، قبل تقليص موسكو الإمدادات عبر هذا الخط، في يوليو/تموز الفائت، بدعوى وقوع مشاكل فنية.
وترى ألمانيا في القرار الروسي تحركا سياسيا يستهدف الرد على قطع الدول الغربية وارداتها من النفط والغاز من روسيا عقب غزوها لأوكرانيا.
غولشان: محكمة تركية تقضي بحبس المغنية البارزة بسبب تعليق حول مدارس دينية
قضت محكمة تركية مساء أمس بتوقيف مغنية شهيرة بتهمة "التحريض على الكراهية" بسبب تعليق أدلت به حول مدارس دينية.
وأمر قاض بسجن نجمة أغاني البوب غولشان بيرقدار كولا أوغلو بانتظار التحقيق في تصريحات أدلت بها على خشبة المسرح في قبل نحو أربعة أشهر بشأن المدارس الدينية إمام خطيب التي تعد الأطفال ليصبحوا دعاة وينتقدها الأتراك العلمانيون.
في تعليقها المثير للجدل، قالت غولشان لشخص على خشبة المسرح في إطار مزاح على ما يبدو، أن "انحرافها" كان بسبب تربيتها في واحدة من مدارس إمام خطيب.
وأثار مقطع مصور للتعليق غضبا واسعا في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.
بريطانيا تعلن زيادة أسعار الطاقة المخصصة للمنازل بنسبة 80%
أعلنت الهيئة البريطانية المنظمة لسوق الطاقة في البلاد أن فاتورة الطاقة التي تستهلكها الأسرة البريطانية المتوسطة سترتفع بداية من شهر أكتوبر تشرين أول المقبل من 1971 سنويا لتصل إلى 3549 سنويا بزيادة تصل إلى 80 بالمائة.
وقال المدير التنفيذ لهيئة أوفجيم، جونسون بريرلي، في تصريحات لبي بي سي إنه قد تكون هناك زيادة جديدة في شهر يناير/كانون ثاني المقبل بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال بريرلي إن علي من سيتولى منصب رئيس الوزراء في بريطانيا أن يتعامل بسرعة مع تبعات زيادة أسعار الغاز على أوضاع السكان.
ويأتي الإعلان عن زيادة في وقت تشهد فيه بريطانيا ارتفاع معدل التضخم وزيادة كبيرة في الأسعار.