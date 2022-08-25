أعلنت كوريا الشمالية تسجيل أربع إصابات جديدة "بالحمى" على أراضيها، مشيرة إلى أنها تشتبه بارتباطها ب"الوباء الخبيث" بعد أسبوعين على إعلان "انتصارها الكبير" على وباء الكورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الخميس، أن أربع إصابات جديدة بالحمى سجلت، في 23 أغسطس/آب، في مقاطعة ريانغانع على الحدود مع الصين، مستندة في معلوماتها على بيانات من السلطات الصحية.

وأضافت أنه "تم عزل المنطقة التي ظهرت فيها الإصابات الأربع بالحمى على الفور وفي الوقت نفسه حشدت السلطات بسرعة فرق الأوبئة المتنقلة وفرق التشخيص والعلاج السريع".

وتابعت أن السلطات العامة "تتخذ أيضا إجراءات للتحقيق في مصدر هذه البؤرة الوبائية".

وتتحدث كوريا الشمالية عن "مصابين بالحمى" بدلا من المصابين بفيروس كورونا، ربما بسبب نقص وسائل إجراء الاختبارات.

وفي مايو/أيار الفائت، أكد النظام المعزول، الذي فرض إغلاقا صارما لحدود البلاد منذ بداية الوباء، رصد متحور أوميكرون في العاصمة بيونغ يانغ.

وقال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الذي أصيب بالفيروس في وقت سابق من هذا الشهر، أنه حقق "انتصارا كبيرا" على الفيروس وأمر برفع جميع القيود تقريبا مثل الالتزام بوضع كمامة بينما لم ترصد أي إصابات جديدة.

وسجلت البلاد حوالى 4.8 ملايين "إصابة بالحمى" منذ نهاية أبريل/نيسان، بينها 74 وفاة فقط، بمعدل وفيات بلغ رسميا 0,002 بالمئة، حسب وسائل الإعلام الحكومية.

ولم تسجل كوريا الشمالية أي إصابة منذ 29 يوليو/تموز.

ويشكك الخبراء، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، في إحصاءات بيونغ يانغ الصحية وسيطرتها على تفشي المرض.