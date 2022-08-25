فيروس كورونا: كوريا الشمالية تعلن تسجيل أربع إصابات جديدة ب"الحمى" بعد انتصارها على "الوباء الخبيث"
أعلنت كوريا الشمالية تسجيل أربع إصابات جديدة "بالحمى" على أراضيها، مشيرة إلى أنها تشتبه بارتباطها ب"الوباء الخبيث" بعد أسبوعين على إعلان "انتصارها الكبير" على وباء الكورونا.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الخميس، أن أربع إصابات جديدة بالحمى سجلت، في 23 أغسطس/آب، في مقاطعة ريانغانع على الحدود مع الصين، مستندة في معلوماتها على بيانات من السلطات الصحية.
وأضافت أنه "تم عزل المنطقة التي ظهرت فيها الإصابات الأربع بالحمى على الفور وفي الوقت نفسه حشدت السلطات بسرعة فرق الأوبئة المتنقلة وفرق التشخيص والعلاج السريع".
وتابعت أن السلطات العامة "تتخذ أيضا إجراءات للتحقيق في مصدر هذه البؤرة الوبائية".
وتتحدث كوريا الشمالية عن "مصابين بالحمى" بدلا من المصابين بفيروس كورونا، ربما بسبب نقص وسائل إجراء الاختبارات.
وفي مايو/أيار الفائت، أكد النظام المعزول، الذي فرض إغلاقا صارما لحدود البلاد منذ بداية الوباء، رصد متحور أوميكرون في العاصمة بيونغ يانغ.
وقال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الذي أصيب بالفيروس في وقت سابق من هذا الشهر، أنه حقق "انتصارا كبيرا" على الفيروس وأمر برفع جميع القيود تقريبا مثل الالتزام بوضع كمامة بينما لم ترصد أي إصابات جديدة.
وسجلت البلاد حوالى 4.8 ملايين "إصابة بالحمى" منذ نهاية أبريل/نيسان، بينها 74 وفاة فقط، بمعدل وفيات بلغ رسميا 0,002 بالمئة، حسب وسائل الإعلام الحكومية.
ولم تسجل كوريا الشمالية أي إصابة منذ 29 يوليو/تموز.
ويشكك الخبراء، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، في إحصاءات بيونغ يانغ الصحية وسيطرتها على تفشي المرض.
أول سفير أمريكي بالسودان منذ 25 عاما يتسلم مهامه رسميا
أعلنت السفارة
الأمريكية في الخرطوم وصول جون غودفري لتسلم أعمال منصب السفير، الذي ظل شاغرا لأكثر
من خمسة وعشرين عاما.
وقال السفير الجديد إنه سيعمل
على تعزيز العلاقات بين الشعبين السوداني والأمريكي، مشيرا إلى أنه يدعم "تطلعات
السودانيين في الحرية والعدالة والتحول الديموقراطي".
وأضاف غودفري أنه يتطلع إلى تحقيق أولويات السودانيين في السلام والنهوض
الاقتصادي والأمن الغذائي.
وتوترت العلاقات
بين الخرطوم وواشنطن في عهد الرئيس المعزول، عمر البشير، بعد اتهام نظام البشير بدعم
الإرهاب.
ووضعت الولايات المتحدة السودان على القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب
وسحبت سفيرها من الخرطوم.
وبعد عزل البشير
وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة عبد الله حمدوك، شهدت العلاقات بين البلدين تحسنا ملحوظا، غير أن واشنطن أوقفت مساعدات مالية كانت قد التزمت بها لمساعدة الحكومة السودانية بعد استيلاء
قادة الجيش على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واشترطت تسليم السلطة لحكومة
مدنية قبل فك تجميد المساعدات.
السعودية تستقبل حاملي بطاقة "هيّا" المخصصة لمشجعي مونديال قطر
أعلنت
السعودية أنها ستمنح تأشيرات متعددة الدخول لجميع حاملي بطاقة "هيّا" لمشجعي بطولة كأس
العالم لكرة القدم المقرّرة نهاية العام في قطر المجاورة، في مسعى لجذب هؤلاء
لزيارتها وإنعاش قطاعي السياحة والضيافة في المملكة الخليجية.
وستقام نهائيات كأس العالم، نهاية العام الحالي في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 من ديسمبر/كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.
وتعد بطاقة "مشجع
هيّا" وثيقة تعريف شخصية إلزامية للمشجعين لحضور مباريات العرس الكروي.
وذكرت وزارة الخارجية
السعودية، في بيان مساء الأربعاء، أن المملكة "ستسمح لحاملي بطاقة مشجّع هيّا
للدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة
إلكترونية".
وأوضحت أنّه "يمكن
للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة 60 يوماً"، مشيرة إلى
أنها تتيح "الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية
التأشيرة".
ويأتي القرار السعودي في مسعى للاستفادة
اقتصادياً من عدد المشجعين الكبير المتوقع حضوره مباريات كأس العالم، ولإنعاش
قطاعي السياحة والضيافة لديها.
الأمم المتحدة تطالب بوقف العمليات العسكرية قرب محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا
دعت منسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باتشيليه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى وقف الهجمات بالقرب من محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن المنطقة المحيطة بالمحطة يجب أن تكون "منزوعة السلاح".
وفي خطاب بمناسبة قرب انتهاء فترة ولايتها، قالت باتشيليه إن "على المجتمع الدولي أن يصر على التوثيق حتى نكون قادرين على إثبات جرائم الحرب يوما ما".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، قد دعت إلى وقف فوري لأي عمل عسكري بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، محذرة من مخاطر حدوث "كارثة نووية".
وأثار قصف المحطة النووية وتضرر أجزاء منها قلقا كبيرا من أن تتسبب الضربات العسكرية الروسية في تسرب إشعاعي أو كارثة نووية.
ReutersCopyright: Reuters
الأسرى الفلسطينيون يعتصمون في ساحات السجون الإسرائيلية
قال نادي الأسير الفلسطينيّ إن المئات من
المعتقلين الفلسطينيين في كافة السّجون الإسرائيلية، بدأوا الاعتصام في ساحات
السّجون، كجزء من خطوات "العصيان والتّمرد" على قوانين إدارة السّجون،
وذلك تحت شعار "موحدون في وجه السّجان".
وأضاف نادي الأسير أن المعتقلين قرروا البدء في
خطوات حل الهيئات التنظيمية في كافة السّجون ومن كافة الفصائل، بدءا من يوم الأحد المقبل، الأمر الذي
يفرض على إدارة السّجون مواجهة المعتقلين كأفراد.
ودعت لجنة الطوارئ العليا للمعتقلين، المُشكلة من
كافة الفصائل، وفي ظل التصعيد من قبل إدارة السّجون، لتكثيف الفعاليات المناصرة
لهم يوم غد، "عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن المعتقلين، والخروج إلى نقاط
التماس مع المحتل في الأراضي الفلسطينية".
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فيروس كورونا: كوريا الشمالية تعلن تسجيل أربع إصابات جديدة ب"الحمى" بعد انتصارها على "الوباء الخبيث"
أعلنت كوريا الشمالية تسجيل أربع إصابات جديدة "بالحمى" على أراضيها، مشيرة إلى أنها تشتبه بارتباطها ب"الوباء الخبيث" بعد أسبوعين على إعلان "انتصارها الكبير" على وباء الكورونا.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الخميس، أن أربع إصابات جديدة بالحمى سجلت، في 23 أغسطس/آب، في مقاطعة ريانغانع على الحدود مع الصين، مستندة في معلوماتها على بيانات من السلطات الصحية.
وأضافت أنه "تم عزل المنطقة التي ظهرت فيها الإصابات الأربع بالحمى على الفور وفي الوقت نفسه حشدت السلطات بسرعة فرق الأوبئة المتنقلة وفرق التشخيص والعلاج السريع".
وتابعت أن السلطات العامة "تتخذ أيضا إجراءات للتحقيق في مصدر هذه البؤرة الوبائية".
وتتحدث كوريا الشمالية عن "مصابين بالحمى" بدلا من المصابين بفيروس كورونا، ربما بسبب نقص وسائل إجراء الاختبارات.
وفي مايو/أيار الفائت، أكد النظام المعزول، الذي فرض إغلاقا صارما لحدود البلاد منذ بداية الوباء، رصد متحور أوميكرون في العاصمة بيونغ يانغ.
وقال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الذي أصيب بالفيروس في وقت سابق من هذا الشهر، أنه حقق "انتصارا كبيرا" على الفيروس وأمر برفع جميع القيود تقريبا مثل الالتزام بوضع كمامة بينما لم ترصد أي إصابات جديدة.
وسجلت البلاد حوالى 4.8 ملايين "إصابة بالحمى" منذ نهاية أبريل/نيسان، بينها 74 وفاة فقط، بمعدل وفيات بلغ رسميا 0,002 بالمئة، حسب وسائل الإعلام الحكومية.
ولم تسجل كوريا الشمالية أي إصابة منذ 29 يوليو/تموز.
ويشكك الخبراء، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، في إحصاءات بيونغ يانغ الصحية وسيطرتها على تفشي المرض.
أول سفير أمريكي بالسودان منذ 25 عاما يتسلم مهامه رسميا
أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم وصول جون غودفري لتسلم أعمال منصب السفير، الذي ظل شاغرا لأكثر من خمسة وعشرين عاما.
وقال السفير الجديد إنه سيعمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين السوداني والأمريكي، مشيرا إلى أنه يدعم "تطلعات السودانيين في الحرية والعدالة والتحول الديموقراطي".
وأضاف غودفري أنه يتطلع إلى تحقيق أولويات السودانيين في السلام والنهوض الاقتصادي والأمن الغذائي.
وتوترت العلاقات بين الخرطوم وواشنطن في عهد الرئيس المعزول، عمر البشير، بعد اتهام نظام البشير بدعم الإرهاب.
ووضعت الولايات المتحدة السودان على القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب وسحبت سفيرها من الخرطوم.
وبعد عزل البشير وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة عبد الله حمدوك، شهدت العلاقات بين البلدين تحسنا ملحوظا، غير أن واشنطن أوقفت مساعدات مالية كانت قد التزمت بها لمساعدة الحكومة السودانية بعد استيلاء قادة الجيش على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واشترطت تسليم السلطة لحكومة مدنية قبل فك تجميد المساعدات.
السعودية تستقبل حاملي بطاقة "هيّا" المخصصة لمشجعي مونديال قطر
أعلنت السعودية أنها ستمنح تأشيرات متعددة الدخول لجميع حاملي بطاقة "هيّا" لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرّرة نهاية العام في قطر المجاورة، في مسعى لجذب هؤلاء لزيارتها وإنعاش قطاعي السياحة والضيافة في المملكة الخليجية.
وستقام نهائيات كأس العالم، نهاية العام الحالي في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 من ديسمبر/كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.
وتعد بطاقة "مشجع هيّا" وثيقة تعريف شخصية إلزامية للمشجعين لحضور مباريات العرس الكروي.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان مساء الأربعاء، أن المملكة "ستسمح لحاملي بطاقة مشجّع هيّا للدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية".
وأوضحت أنّه "يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة 60 يوماً"، مشيرة إلى أنها تتيح "الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة".
ويأتي القرار السعودي في مسعى للاستفادة اقتصادياً من عدد المشجعين الكبير المتوقع حضوره مباريات كأس العالم، ولإنعاش قطاعي السياحة والضيافة لديها.
الأمم المتحدة تطالب بوقف العمليات العسكرية قرب محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا
دعت منسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باتشيليه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى وقف الهجمات بالقرب من محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن المنطقة المحيطة بالمحطة يجب أن تكون "منزوعة السلاح".
وفي خطاب بمناسبة قرب انتهاء فترة ولايتها، قالت باتشيليه إن "على المجتمع الدولي أن يصر على التوثيق حتى نكون قادرين على إثبات جرائم الحرب يوما ما".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، قد دعت إلى وقف فوري لأي عمل عسكري بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، محذرة من مخاطر حدوث "كارثة نووية".
وأثار قصف المحطة النووية وتضرر أجزاء منها قلقا كبيرا من أن تتسبب الضربات العسكرية الروسية في تسرب إشعاعي أو كارثة نووية.
الأسرى الفلسطينيون يعتصمون في ساحات السجون الإسرائيلية
قال نادي الأسير الفلسطينيّ إن المئات من المعتقلين الفلسطينيين في كافة السّجون الإسرائيلية، بدأوا الاعتصام في ساحات السّجون، كجزء من خطوات "العصيان والتّمرد" على قوانين إدارة السّجون، وذلك تحت شعار "موحدون في وجه السّجان".
وأضاف نادي الأسير أن المعتقلين قرروا البدء في خطوات حل الهيئات التنظيمية في كافة السّجون ومن كافة الفصائل، بدءا من يوم الأحد المقبل، الأمر الذي يفرض على إدارة السّجون مواجهة المعتقلين كأفراد.
ودعت لجنة الطوارئ العليا للمعتقلين، المُشكلة من كافة الفصائل، وفي ظل التصعيد من قبل إدارة السّجون، لتكثيف الفعاليات المناصرة لهم يوم غد، "عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن المعتقلين، والخروج إلى نقاط التماس مع المحتل في الأراضي الفلسطينية".