أعلنت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة واقعية لوباء كوفيد، وذلك بعد أن وصل عدد الوفيات المسجلة بسبب المرض هذا العام إلى مليون حالة.

وقالت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في المنظمة إن هذا المعدل مؤلم جدا لأن الاختبارات والعلاجات واللقاحات للسيطرة على الفيروس جميعها موجودة، ونحن في السنة الثالثة لتفشي الوباء، ونمتلك أدوات منع المزيد من الضحايا.

وأشارت إلى أن الناس باتوا لا يبالون بالمرض لذا نحتاج إلى مراجعة واقعية لتقييم أين نحن الآن، إذ لا يجب أن نفقد ما بين 14 إلى 15 ألف شخص كل أسبوع بسبب كورونا فقط.

وشددت ماريا على أن الوباء لايزال بيننا، لكن يمكن وضع حد له، ونحتاج فقط إلى أن نكون أكثر حرصا، فالتعايش مع الفيروس يعني التعايش معه بمسؤولية، ووفاة مليون مريض هذا العام خلال ثمانية أشهر فقط ليست تعايشا مع كوفيد.

ووفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة، أودى كوفيد-19 بحياة 6.45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في نهاية عام 2019 في ووهان في الصين.

كما تم الإبلاغ في الأسبوع الماضي عن أكثر من 5.3 مليون إصابة جديدة في العالم.

وقالت ماريا فان كيرخوف "هذه أرقام هائلة، وهذا أقل من الواقع"، باعتبار أن الاختبارات المنزلية لا تدخل في البيانات.