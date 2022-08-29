الحرب في اليمن تسببت في مقتل وإصابة أكثر من 10 آلاف طفل، والشرطة الفرنسية تحقق في "محاولات ابتزاز" يتعرض لها اللاعب بول بوغبا

عبد المنعم أبو الفتوح: ساسة ومحامون يطالبون السلطات المصرية بالإفراج عن المرشح الرئاسي السابق
طالب سياسيون ومحامون وأعضاء بالأمانة العامة للحوار
الوطني وشخصيات عامة مصرية الرئيس المصري بالتدخل للإفراج الصحي عن المرشح الرئاسي
السابق عبدالمنعم أبو الفتوح المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما.
وذكر البيان المنشور على صفحة أبو الفتوح على فيسبوك أنه
تعرض منذ يوليو تموز الماضي لأزمات صحية عدة تسببت في تدهور حالته على نحو
"يجعله عرضة لخطر الموت في أي لحظة، بحسب البيان.
وأضاف المنشور أن أبو الفتوح يتعرض للإهمال الطبي
الجسيم.
وتقدمت أسرة أبو الفتوح وفريق دفاعه بالعديد من البلاغات
والطلبات لجهات عـدة للمطالبة بسرعة نقله لمستشفى على نفقة أسرته، لكن الأسرة
وفريق الدفاع لم يتلقوا أي استجابة، على حد وصف البيان.
من بين الموقعين على البيان، المرشح الرئاسي السابق
حمدين صباحي والمحامي خالد علي والكاتبة أهداف سويف والصحفي خالد البلشي وأعضاء
أمانة الحوار الوطني عبد العظيم حماد ونجاد البرعي وعمرو هاشم ربيع.
وحكم على أبو الفتوح في مايو آيار الماضي بالسجن لمدة 15
عاما بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
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بول بوغبا: الشرطة الفرنسية تحقق في "محاولات ابتزاز" يتعرض لها اللاعب ومتورط فيها شقيقه
تفيد
التقارير الواردة من فرنسا بأن الشرطة قررت فتح تحقيق بعد أن أعلن نجم المنتخب
الفرنسي لكرة القدم بول بوغبا تلقيه "تهديدات" " وتعرضه لمحاولة
ابتزاز" متورط فيها شقيقه الأكبر.
وكان
ماتياس بوغبا، وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف، قد نشر مقطعا مصور قال فيه إنه يعتزم الكشف
عن أمور كبيرة بشأن شقيقه بول بوغبا ووكيلته رافاييلا بيمنتا"
وأكد شقيق بول أن "العالم بأسره"
تمامًا كما ناديه يوفنتوس و"الرعاة" يستحقون معرفة أشياء معينة من أجل
اتخاذ قرار مبني على حقائق لمعرفة ما إذا كان بول يستحق حقًا التقدير والاحترام
ومكانه في منتخب فرنسا وشرف اللعب في كأس العالم وأن يكون أساسيًا في يوفنتوس وإذا
كان شخصًا موثوقًا به".
gCopyright: g
الحرب في اليمن: اليونيسيف تقول إن أكثر من عشرة آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بسبب النزاع
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن أكثر
من عشرة آلاف طفل
قتلوا أو أصيبوا بسبب الحرب في اليمن التي نشبت قبل 8 أعوام.
وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد
أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يتناثر في
العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعتها أطراف الحرب.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات
الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن الذي يعاني "أكبر أزمة إنسانية في
العالم" إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد.
ويدور النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا، والتي
تحظى بدعم تحالف تقوده السعودية، وبين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
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عبد المنعم أبو الفتوح: ساسة ومحامون يطالبون السلطات المصرية بالإفراج عن المرشح الرئاسي السابق
طالب سياسيون ومحامون وأعضاء بالأمانة العامة للحوار الوطني وشخصيات عامة مصرية الرئيس المصري بالتدخل للإفراج الصحي عن المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما.
وذكر البيان المنشور على صفحة أبو الفتوح على فيسبوك أنه تعرض منذ يوليو تموز الماضي لأزمات صحية عدة تسببت في تدهور حالته على نحو "يجعله عرضة لخطر الموت في أي لحظة، بحسب البيان.
وأضاف المنشور أن أبو الفتوح يتعرض للإهمال الطبي الجسيم.
وتقدمت أسرة أبو الفتوح وفريق دفاعه بالعديد من البلاغات والطلبات لجهات عـدة للمطالبة بسرعة نقله لمستشفى على نفقة أسرته، لكن الأسرة وفريق الدفاع لم يتلقوا أي استجابة، على حد وصف البيان.
من بين الموقعين على البيان، المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والمحامي خالد علي والكاتبة أهداف سويف والصحفي خالد البلشي وأعضاء أمانة الحوار الوطني عبد العظيم حماد ونجاد البرعي وعمرو هاشم ربيع.
وحكم على أبو الفتوح في مايو آيار الماضي بالسجن لمدة 15 عاما بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
بول بوغبا: الشرطة الفرنسية تحقق في "محاولات ابتزاز" يتعرض لها اللاعب ومتورط فيها شقيقه
تفيد التقارير الواردة من فرنسا بأن الشرطة قررت فتح تحقيق بعد أن أعلن نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوغبا تلقيه "تهديدات" " وتعرضه لمحاولة ابتزاز" متورط فيها شقيقه الأكبر.
وكان ماتياس بوغبا، وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف، قد نشر مقطعا مصور قال فيه إنه يعتزم الكشف عن أمور كبيرة بشأن شقيقه بول بوغبا ووكيلته رافاييلا بيمنتا"
وأكد شقيق بول أن "العالم بأسره" تمامًا كما ناديه يوفنتوس و"الرعاة" يستحقون معرفة أشياء معينة من أجل اتخاذ قرار مبني على حقائق لمعرفة ما إذا كان بول يستحق حقًا التقدير والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا وشرف اللعب في كأس العالم وأن يكون أساسيًا في يوفنتوس وإذا كان شخصًا موثوقًا به".
الحرب في اليمن: اليونيسيف تقول إن أكثر من عشرة آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بسبب النزاع
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن أكثر من عشرة آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بسبب الحرب في اليمن التي نشبت قبل 8 أعوام.
وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعتها أطراف الحرب.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن الذي يعاني "أكبر أزمة إنسانية في العالم" إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد.
ويدور النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تحظى بدعم تحالف تقوده السعودية، وبين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.