العراق: تجدد الاشتباكات في بغداد، وإرجاء قرار قضائي بشأن دعوى تطالب بحل البرلمان

نقل مقربون من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إعلانه الإضراب عن الطعام حتى تنتهي أعمال العنف التي يشهدها العراق.

ويأتي هذا التصعيد على خلفية إعلان الصدر، أمس، اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، والتشديد على أتباعه ألا يستخدمون اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وكان أنصار الصدر قد اقتحموا العديد من المؤسسات الحكومية من بينها القصر الجمهوري

ويذكر أن الزعيم الشيعي قد أعلن اعتزاله العمل السياسي أكثر من مرة في السابق.

التقرير التالي يقف على أهم المحطات في مسيرة مقتدى الصدر السياسية:

مقتدى الصدر: رجل الدين الشيعي الذي يمثل الرقم الصعب في العراق