العراق: تجدد الاشتباكات في بغداد، وإرجاء قرار قضائي بشأن دعوى تطالب بحل البرلمان

وكالة الأنباء العراقية: مقتدى الصدر يعقد مؤتمرا صحفيا بعد قليل
عاجلالمحكمة الاتحادية العليا في العراق لم تنظر في دعوى حل البرلمان بسبب "حظر التجوال"
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ان المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى
المعروضة بسبب حظر التجوال.
وكان
من المفترض أن تنظر المحكمة اليوم في الدعوى المقدمة من قبل التيار الصدري والتي
تطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
مقتدى الصدر يعلن إضرابه عن الطعام لحين انتهاء أعمال العنف في العراق
نقل مقربون
من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إعلانه الإضراب عن الطعام حتى تنتهي أعمال
العنف التي يشهدها العراق.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية إعلان الصدر، أمس،
اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية
المرتبطة به، والتشديد على أتباعه ألا يستخدمون اسمه أو اسم التيار في أي نشاط
سياسي أو إعلامي.
وكان أنصار الصدر قد اقتحموا العديد من المؤسسات الحكومية من بينها القصر الجمهوري
ويذكر أن
الزعيم الشيعي قد أعلن اعتزاله العمل السياسي أكثر من مرة في السابق.
التقرير
التالي يقف على أهم المحطات في مسيرة مقتدى الصدر السياسية:
التطورات في العراق: تجدد الاشتباكات في بغداد وارتفاع عدد القتلى
تفيد
التقارير الواردة من العاصمة العراقية، بغداد، بتجدد أعمال العنف بين رجال الأمن وأنصار
رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، الذي أعلن بالأمس اعتزاله العمل السياسي.
ونقلت
وكالة فرانس برس عن مصدر طبي القول إن 23 شخصا قد قتلوا منذ بدء الاشتباكات، مساء أمس، بينما
أصيب ما لا يقل عن 380 آخرين.
وكانت
السلطات قد أعلنت، أمس، حظرا شاملا للتجوال بعد أن اقتحم أنصار الصدر عددا من
المؤسسات الحكومية من بينها القصر الجمهوري.
وفي
البصرة، جنوبي العراق، أفاد مصدر أمني أن هجوما مسلحا استهدف، في وقت متأخر من ليل
الاثنين، مجمع القصور الرئاسية والقنصلية الإيرانية، مضيفا أن لواء 40 في الحشد
الشعبي اشتبك مع المهاجمين دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
ReutersCopyright: Reuters
التطورات في العراق: قصف صاروخي على المنطقة الخضراء
أعلنت
مصادر أمنية عراقية أن المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد تعرضت لقصف بأربعة صواريخ.
وبحسب
خلية الإعلام الأمني، انطلقت الصواريخ من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي العاصمة وسقطت في المجمع السكني، دون أن توضح ما
إذا كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
وكالة الأنباء العراقية: مقتدى الصدر يعقد مؤتمرا صحفيا بعد قليل
عاجلالمحكمة الاتحادية العليا في العراق لم تنظر في دعوى حل البرلمان بسبب "حظر التجوال"
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ان المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة بسبب حظر التجوال.
وكان من المفترض أن تنظر المحكمة اليوم في الدعوى المقدمة من قبل التيار الصدري والتي تطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
مقتدى الصدر يعلن إضرابه عن الطعام لحين انتهاء أعمال العنف في العراق
نقل مقربون من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إعلانه الإضراب عن الطعام حتى تنتهي أعمال العنف التي يشهدها العراق.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية إعلان الصدر، أمس، اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، والتشديد على أتباعه ألا يستخدمون اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.
وكان أنصار الصدر قد اقتحموا العديد من المؤسسات الحكومية من بينها القصر الجمهوري
ويذكر أن الزعيم الشيعي قد أعلن اعتزاله العمل السياسي أكثر من مرة في السابق.
التقرير التالي يقف على أهم المحطات في مسيرة مقتدى الصدر السياسية:
مقتدى الصدر: رجل الدين الشيعي الذي يمثل الرقم الصعب في العراق
السلطات الأمنية العراقية تعلق على مقطع مصور "لإنزال قناصة على سطوح مبان في المنطقة الخضراء"
نفت قوات الأمن العراقية التقارير التي تحدثت عن عمليات إنزال جوي لقناصين على سطوح مبان في المنطقة الخضراء مشددة على أهمية توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمي.
وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن المقاطع المصورة التي يتم تبادلها على مواقع التواصل تعود "إلى عمليات تدريب قامت بها الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق".
التطورات في العراق: تجدد الاشتباكات في بغداد وارتفاع عدد القتلى
تفيد التقارير الواردة من العاصمة العراقية، بغداد، بتجدد أعمال العنف بين رجال الأمن وأنصار رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، الذي أعلن بالأمس اعتزاله العمل السياسي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر طبي القول إن 23 شخصا قد قتلوا منذ بدء الاشتباكات، مساء أمس، بينما أصيب ما لا يقل عن 380 آخرين.
وكانت السلطات قد أعلنت، أمس، حظرا شاملا للتجوال بعد أن اقتحم أنصار الصدر عددا من المؤسسات الحكومية من بينها القصر الجمهوري.
وفي البصرة، جنوبي العراق، أفاد مصدر أمني أن هجوما مسلحا استهدف، في وقت متأخر من ليل الاثنين، مجمع القصور الرئاسية والقنصلية الإيرانية، مضيفا أن لواء 40 في الحشد الشعبي اشتبك مع المهاجمين دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
التطورات في العراق: قصف صاروخي على المنطقة الخضراء
أعلنت مصادر أمنية عراقية أن المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد تعرضت لقصف بأربعة صواريخ.
وبحسب خلية الإعلام الأمني، انطلقت الصواريخ من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي العاصمة وسقطت في المجمع السكني، دون أن توضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية.
ترقب في العراق لقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بدعوى حل البرلمان
شهد العراق، على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، الكثير من التطورات المتلاحقة عقب إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، واقتحام أنصاره عددا من المؤسسات الحكومية ثم اشتباكات دامية.
إلا أن مراقبين يرون أن العراق قد يشهد اليوم تطورا جديدا لافتا لكنه هذه المرة سيكون من قبل السلطة القضائية.
فالمحكمة الاتحادية العليا قالت، أمس، إنها ستنظر في الدعاوى المقدمة إليها اليوم من دون مرافعة.
وكان يُعتقد أن المحكمة قد تنظر، اليوم، في الدعوى المقدمة من قبل التيار الصدري التي تطالب بحل البرلمان وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.
وليس من الواضح ما إذا كانت المحكمة ستصدر قرارها الخاص بالدعوى اليوم أم سترجئ الأمر خاصة في ظل الظروف الحالية.
طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة
علقت شركة طيران الإمارات رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر.
ويشهد العراق توترا وأعمال عنف منذ إعلان رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، يوم أمس، اعتزال العمل السياسي.
وكانت إيران قد قررت، أمس، غلق المنافذ البرية مع العراق.