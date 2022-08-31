السودان يحتج على تصريحات السفير الإثيوبي حول إسقاط طائرة، والجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية

الإمام حسن إكويوسن يدرج في فرنسا في قائمة المطلوبين ويعتبر هاربا
توجهت الشرطة الفرنسية بعد ظهر أمس إلى منزل إمام في شمال فرنسا من أجل اعتقاله لترحيله إلى المغرب. لكنهم لم يجدوه.
واعتبرت السلطات الفرنسية الإمام فارا وأدرجته في قائمة المطلوبين بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويأتي هذا الإجراء بعد الموافقة مؤخرا على قرار طرد الإمام حسن إكويوسن، المغربي الجنسية، من الأراضي الفرنسية.
وتصفه السلطات بأنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، واتهم وزير الداخلية الفرنسي الإمام بأن خطابه خطاب كراهية خصوصاً في حق الجالية اليهودية في فرنسا، وأنه يتبنى منذ أعوام خطابا يتعارض مع قيم فرنسا، ويتنافى مع مبادئ العلمانية والمساواة بين الرجال والنساء.
ورفض الداعية المغربي سريعا التهم التي وجهت إليه وعبر على صفحته على فيسبوك عن ثقته في القضاء الفرنسي.
الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 9 فلسطينيين في الضفة الغربية
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية، اعتقلت
تسعة مطلوبين فلسطينيين الليلة الماضية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية وصادرت
أسلحة وذخيرة.
وأفادت مصادر محلية بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة سلواد في
الضفة الغربية، صباح اليوم، وحاصرت منزلا وسط اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين
والقوات الإسرائيلية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي اعتقل ثلاثة
مطلوبين، يشتبه بتنفيذهم عمليات إطلاق نار تجاه موقع عسكري بالقرب من سلواد" ومن
بين المعتقلين مصاب بسبب إطلاق القوات
الإسرائيلية النار عليه.
مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي يلوح بالاستقالة
قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ليلة أمس
إنه سيعلن خلو منصب رئيس الوزراء إذا استمرت إثارة الفوضى والصراع.
وجاء حديث الكاظمي بعد ساعات من عودة الهدوء النسبي
إلى العراق في أعقاب مواجهات أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل.
وأكد الكاظمي على ضرورة وضع السلاح تحت سيطرة الدولة
معلنا تشكيل لجنة تحقيق "لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار
على المتظاهرين".
ويعاني العراق من أزمة سياسية منذ الانتخابات الأخيرة
في أكتوبر/تشرين أول الماضي في ظل خلافات حول تشكيل الحكومة.
ReutersCopyright: Reuters
الحرب في تيغراي: الحكومة السودانية تستدعي السفير الأثيوبي في الخرطوم للاحتجاج على تصريح حول إسقاط طائرة
أعلنت
الحكومة السودانية أنها استدعت السفير
الأثيوبي في الخرطوم للاحتجاج على تصريح أدلى
به يوم الإثنين وقال فيه "إنّ جيش بلاده أسقط طائرة دخلت المجال الجوي الأثيوبي عبر
الأجواء السودانية وعلى متنها أسلحة موجهة إلى المتمردين في إقليم تيغراي."
وفي 24 أغسطس/آب أعلن الجيش
الأثيوبي في بيان له أنه أسقط طائرة محملة بأسلحة مرسلة إلى المتمردين في إقليم
تيغراي في شمال أثيوبيا بعدما "انتهكت المجال الجوي الأثيوبي" وكانت آتية من الأجواء السودانية.
وأكد السفير الإثيوبي يبلتال أيميرو أليمو صحّة هذا البيان، خلال مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم الإثنين
وتناول فيه التطورات العسكرية في شمال بلاده.
وقال السفير الأثيوبي "ليس هناك أدنى شكّ
في أنّ الخبر المتعلق بتحليق طائرة في الأجواء السودانية وعبورها إلى الأجواء
الإثيوبية وإسقاطها من قبل الجيش الإثيوبي هو خبر صحيح".
الصراع في تيغراي: أنباء عن تعرض عاصمة الإقليم الإثيوبي لغارة جوية
تفيد
التقارير الواردة من إثيوبيا بتعرض مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي الذي يسيطر
عليه المتمردون، لغارة جوية.
وقال
المتحدث باسم المسلحين إن الغارة التي نفذت بطائرة مسيرة استهدفت موقعا "لا توجد
فيه أهداف عسكرية".
كما
قالت مصادر طبية في الإقليم إن الغارة أدت إلى سقوط ضحايا دون الكشف عن التفاصيل.
وتجددت
مؤخرا المواجهات بين القوات الحكومية الإثيوبية ومسلحي تيغراي بعد أشهر من الهدنة،
في ظل تبادل الطرفين الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال.
ونشب
القتال في تيغراي عام 2020 وتسبب في مقتل الآلاف.
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الإمام حسن إكويوسن يدرج في فرنسا في قائمة المطلوبين ويعتبر هاربا
توجهت الشرطة الفرنسية بعد ظهر أمس إلى منزل إمام في شمال فرنسا من أجل اعتقاله لترحيله إلى المغرب. لكنهم لم يجدوه.
واعتبرت السلطات الفرنسية الإمام فارا وأدرجته في قائمة المطلوبين بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويأتي هذا الإجراء بعد الموافقة مؤخرا على قرار طرد الإمام حسن إكويوسن، المغربي الجنسية، من الأراضي الفرنسية.
وتصفه السلطات بأنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، واتهم وزير الداخلية الفرنسي الإمام بأن خطابه خطاب كراهية خصوصاً في حق الجالية اليهودية في فرنسا، وأنه يتبنى منذ أعوام خطابا يتعارض مع قيم فرنسا، ويتنافى مع مبادئ العلمانية والمساواة بين الرجال والنساء.
ورفض الداعية المغربي سريعا التهم التي وجهت إليه وعبر على صفحته على فيسبوك عن ثقته في القضاء الفرنسي.
الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 9 فلسطينيين في الضفة الغربية
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية، اعتقلت تسعة مطلوبين فلسطينيين الليلة الماضية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية وصادرت أسلحة وذخيرة.
وأفادت مصادر محلية بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة سلواد في الضفة الغربية، صباح اليوم، وحاصرت منزلا وسط اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي اعتقل ثلاثة مطلوبين، يشتبه بتنفيذهم عمليات إطلاق نار تجاه موقع عسكري بالقرب من سلواد" ومن بين المعتقلين مصاب بسبب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه.
مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي يلوح بالاستقالة
قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ليلة أمس إنه سيعلن خلو منصب رئيس الوزراء إذا استمرت إثارة الفوضى والصراع.
وجاء حديث الكاظمي بعد ساعات من عودة الهدوء النسبي إلى العراق في أعقاب مواجهات أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل.
وأكد الكاظمي على ضرورة وضع السلاح تحت سيطرة الدولة معلنا تشكيل لجنة تحقيق "لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين".
ويعاني العراق من أزمة سياسية منذ الانتخابات الأخيرة في أكتوبر/تشرين أول الماضي في ظل خلافات حول تشكيل الحكومة.
الحرب في تيغراي: الحكومة السودانية تستدعي السفير الأثيوبي في الخرطوم للاحتجاج على تصريح حول إسقاط طائرة
أعلنت الحكومة السودانية أنها استدعت السفير الأثيوبي في الخرطوم للاحتجاج على تصريح أدلى به يوم الإثنين وقال فيه "إنّ جيش بلاده أسقط طائرة دخلت المجال الجوي الأثيوبي عبر الأجواء السودانية وعلى متنها أسلحة موجهة إلى المتمردين في إقليم تيغراي."
وفي 24 أغسطس/آب أعلن الجيش الأثيوبي في بيان له أنه أسقط طائرة محملة بأسلحة مرسلة إلى المتمردين في إقليم تيغراي في شمال أثيوبيا بعدما "انتهكت المجال الجوي الأثيوبي" وكانت آتية من الأجواء السودانية.
وأكد السفير الإثيوبي يبلتال أيميرو أليمو صحّة هذا البيان، خلال مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم الإثنين وتناول فيه التطورات العسكرية في شمال بلاده.
وقال السفير الأثيوبي "ليس هناك أدنى شكّ في أنّ الخبر المتعلق بتحليق طائرة في الأجواء السودانية وعبورها إلى الأجواء الإثيوبية وإسقاطها من قبل الجيش الإثيوبي هو خبر صحيح".
الصراع في تيغراي: أنباء عن تعرض عاصمة الإقليم الإثيوبي لغارة جوية
تفيد التقارير الواردة من إثيوبيا بتعرض مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي الذي يسيطر عليه المتمردون، لغارة جوية.
وقال المتحدث باسم المسلحين إن الغارة التي نفذت بطائرة مسيرة استهدفت موقعا "لا توجد فيه أهداف عسكرية".
كما قالت مصادر طبية في الإقليم إن الغارة أدت إلى سقوط ضحايا دون الكشف عن التفاصيل.
وتجددت مؤخرا المواجهات بين القوات الحكومية الإثيوبية ومسلحي تيغراي بعد أشهر من الهدنة، في ظل تبادل الطرفين الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال.
ونشب القتال في تيغراي عام 2020 وتسبب في مقتل الآلاف.