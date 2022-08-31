السودان يحتج على تصريحات السفير الإثيوبي حول إسقاط طائرة، والجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية

توجهت الشرطة الفرنسية بعد ظهر أمس إلى منزل إمام في شمال فرنسا من أجل اعتقاله لترحيله إلى المغرب. لكنهم لم يجدوه.

واعتبرت السلطات الفرنسية الإمام فارا وأدرجته في قائمة المطلوبين بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي هذا الإجراء بعد الموافقة مؤخرا على قرار طرد الإمام حسن إكويوسن، المغربي الجنسية، من الأراضي الفرنسية.

وتصفه السلطات بأنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، واتهم وزير الداخلية الفرنسي الإمام بأن خطابه خطاب كراهية خصوصاً في حق الجالية اليهودية في فرنسا، وأنه يتبنى منذ أعوام خطابا يتعارض مع قيم فرنسا، ويتنافى مع مبادئ العلمانية والمساواة بين الرجال والنساء.

ورفض الداعية المغربي سريعا التهم التي وجهت إليه وعبر على صفحته على فيسبوك عن ثقته في القضاء الفرنسي.