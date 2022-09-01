مواجهات عنيفة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية الضفة الغربية المحتلة ومقتل فلسطينيَين، ومصر تنجح في تعويم ناقلة نفط عملاقة في القناة

قناة السويس: مصر تعوم بنجاح ناقلة نفط عملاقة جنحت في القناة
أعلنت السلطات المصرية أن ناقلة نفط عملاقة جنحت في قناة السويس مساء الأربعاء قبل أن يتم تعويمها بنجاح، في حادث أدّى إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة لبضع ساعات.
وأثار الحادث مخاوف من تكرار ما حدث في مطلع العام الماضي عند جنوح الناقلة إيفر غيفن. وتوقف حينها العمل في القناة لعدة أيام. وقدرت الخسائر التي تكبدتها مصر ما بين 12 و15 مليون دولار في اليوم، بينما قدرت شركات التأمين خسائر التجارة البحرية العالمية الناجمة عن الحادث بمليارات الدولارات يوميا.
وتعتبر قناة السويس أحد أبرز طرق الملاحة البحرية في العالم إذ يمر عبرها 10 في المئة من التجارة البحرية الدولية.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة نجحت في إنقاذ وتعويم الناقلة البالغة حمولتها الإجمالية 64 ألف طن، وأوضح أن الحادث نجم عن عطل فني في دفة السفينة أدى إلى فقد القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.
وشارك في الإنقاذ خمس قاطرات للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة.
ترفع الناقلة علم سنغافورة ويبلغ طولها 250 مترا وعرضها 45 مترا، وكانت متجهة إلى ميناء ينبع السعودي.
وفي مايو/أيار وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خطة لتوسيع وتعميق الجزء الجنوبي من القناة حيث علقت "إيفر غيفن".
وفي يوليو/تمّوز أعلنت قناة السويس عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 7 مليارات دولار في السنة المالية 2021-2022، وذلك بعد أن رفعت رسوم عبور السفن.
الضفة الغربية: مواجهات عنيفة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية نابلس والقدس الشرقية ومقتل فلسطينيَين
اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس، وأحياء في مدينة البيرة في الضفة الغربية واندلعت اشتباكات مع الفلسطينيين وصفت بالعنيفة.
وقتلت قوات خاصة إسرائيلية بحسب وسائل الإعلام الفلسطينية الشاب سامر خالد من سكان مخيم العين الذي أصيب في الرقبة وهو داخل سيارته بالقرب من المخيم.
وقتل الشاب يزن عفانه من مخيم قلنديا برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات اثناء اقتحام مدينة البيرة.
واعتقلت القوات الإسرائيلية المفرج عنه جاسر أبو حمادة خلال اقتحام مخيم بلاطة، وتسببت في إحراق أحد المحال التجارية في المخيم.
وأشارت المصادر المحلية إلى أن قوات الاقتحام الإسرائيلية داهمت عددا من المنازل في الحي.
وأكد موقع مكان الإسرائيلي أن قوات الجيش قامت بعملية في الضفة الغربية لاعتقال عدد من الفلسطينيين قتل خلالها شابين فلسطينيين ولم يصب أي من الجنود خلال العمليتين.
وتبدأ اليوم مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، باربرا أ. ليف اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل تستمر حتى 4 سبتمبر/أيلول.
وستبحث المسؤولة الأمريكية، تعزيز التعاون الأمريكي مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بشكل يؤدي في النهاية إلى حل الدولتين.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
نادي الأسير الفلسطيني: مفاوضات بين إدارة السجون والسلطة الإسرائيلية بشأن إضراب المعتقلين الفلسطينيين
قال مدير نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن لجنة الطوارئ في السجون الإسرائيلية تجري مفاوضات مع السلطات الإسرائيلية بشأن إضراب المعتقلين الفلسطينيين.
وأضاف أن هناك مفاوضات تتسم بالجدية ومقترحات بدأت منذ الأمس، وأن المعتقلين أعطوا فرصة حتى مساء اليوم للوقوف على ما قد تسفر عنه هذه المفاوضات.
وأوضح فارس أن المعتقلين الفلسطينيين قرروا إرجاء تسليم رسالة الإضراب التي تضم أسماء المعتقلين المضربين إلى مساء اليوم.
وكان من المقرر بدء 1200 معتقل صباح اليوم إضرابا مفتوحاً عن الطعام في السجون الإسرائيلية كافة احتجاجاً على نقل المعتقلين ذوي الأحكام العالية من سجن إلى آخر كل ستة أشهر.
وتتزامن تلك التطورات مع تعليق المعتقل الفلسطيني خليل محمد عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام بعد 172 يوما بحسب مؤسسة "مهجة القدس" المختصة في شؤون المعتقلين الفلسطينيين، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مكتوب مع إدارة السجون الإسرائيلية يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري والإفراج عنه بعد شهر.
وبينت المؤسسة أن الاتفاق يقضي بإبقاء المعتقل خليل عواودة في مشفى أساف هروفيه الإسرائيلي حتى تعافيه.
وقالت المؤسسة في تصريحات صحافية " إن انتصار خليل عواودة في معركة الأمعاء الخاوية وانتزاع حريته يضاف إلى سجل انتصارات الحركة الأسيرة ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي".
أنباء عن اشتباكات بين فصيلين مسلحين في البصرة والأمن يقول إنها تتعلق بـ"جريمة قتل"
أفاد مصدر صحفي في البصرة، صباح اليوم الخميس، بوقوع اشتباكات متقطعة بين "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري و"عصائب أهل الحق" التابعة لقيس الخزعلي قرب القصور الرئاسية، حيث المقر الرئيسي للحشد الشعبي في البصرة، ومقار الفصيلين في بعض المناطق في المدينة.
ويأتي ذلك رغم تأكيد السلطات الأمنية في البصرة على عودة الهدوء وسيطرة قواتها على الموقف هناك.
وكانت خلية الإعلام الأمني ذكرت، في بيان فجر اليوم، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء متضاربة عن وقوع أحداث أمنية واضطرابات في محافظة البصرة".
وأضافت الخلية: "نود أن نبين أن الموضوع يتعلق بوقوع جريمة قتل في مركز المحافظة وإصابة شخص آخر، وألقت القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه بهم وتقوم بواجباتها والتحقيق في هذا الحادث".
ولم يصدر حتى الآن بيان من التيار الصدري أو العصائب بشأن هذه الأحداث.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لما قالوا إنه اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة "بعد مقتل القائد في سرايا السلام، حسين فؤاد".
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قناة السويس: مصر تعوم بنجاح ناقلة نفط عملاقة جنحت في القناة
أعلنت السلطات المصرية أن ناقلة نفط عملاقة جنحت في قناة السويس مساء الأربعاء قبل أن يتم تعويمها بنجاح، في حادث أدّى إلى تعطيل حركة الملاحة في القناة لبضع ساعات.
وأثار الحادث مخاوف من تكرار ما حدث في مطلع العام الماضي عند جنوح الناقلة إيفر غيفن. وتوقف حينها العمل في القناة لعدة أيام. وقدرت الخسائر التي تكبدتها مصر ما بين 12 و15 مليون دولار في اليوم، بينما قدرت شركات التأمين خسائر التجارة البحرية العالمية الناجمة عن الحادث بمليارات الدولارات يوميا.
وتعتبر قناة السويس أحد أبرز طرق الملاحة البحرية في العالم إذ يمر عبرها 10 في المئة من التجارة البحرية الدولية.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة نجحت في إنقاذ وتعويم الناقلة البالغة حمولتها الإجمالية 64 ألف طن، وأوضح أن الحادث نجم عن عطل فني في دفة السفينة أدى إلى فقد القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.
وشارك في الإنقاذ خمس قاطرات للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة.
ترفع الناقلة علم سنغافورة ويبلغ طولها 250 مترا وعرضها 45 مترا، وكانت متجهة إلى ميناء ينبع السعودي.
وفي مايو/أيار وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خطة لتوسيع وتعميق الجزء الجنوبي من القناة حيث علقت "إيفر غيفن". وفي يوليو/تمّوز أعلنت قناة السويس عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 7 مليارات دولار في السنة المالية 2021-2022، وذلك بعد أن رفعت رسوم عبور السفن.
الضفة الغربية: مواجهات عنيفة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية نابلس والقدس الشرقية ومقتل فلسطينيَين
اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس، وأحياء في مدينة البيرة في الضفة الغربية واندلعت اشتباكات مع الفلسطينيين وصفت بالعنيفة.
وقتلت قوات خاصة إسرائيلية بحسب وسائل الإعلام الفلسطينية الشاب سامر خالد من سكان مخيم العين الذي أصيب في الرقبة وهو داخل سيارته بالقرب من المخيم.
وقتل الشاب يزن عفانه من مخيم قلنديا برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات اثناء اقتحام مدينة البيرة.
واعتقلت القوات الإسرائيلية المفرج عنه جاسر أبو حمادة خلال اقتحام مخيم بلاطة، وتسببت في إحراق أحد المحال التجارية في المخيم.
وأشارت المصادر المحلية إلى أن قوات الاقتحام الإسرائيلية داهمت عددا من المنازل في الحي.
وأكد موقع مكان الإسرائيلي أن قوات الجيش قامت بعملية في الضفة الغربية لاعتقال عدد من الفلسطينيين قتل خلالها شابين فلسطينيين ولم يصب أي من الجنود خلال العمليتين.
وتبدأ اليوم مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، باربرا أ. ليف اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل تستمر حتى 4 سبتمبر/أيلول. وستبحث المسؤولة الأمريكية، تعزيز التعاون الأمريكي مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بشكل يؤدي في النهاية إلى حل الدولتين.
نادي الأسير الفلسطيني: مفاوضات بين إدارة السجون والسلطة الإسرائيلية بشأن إضراب المعتقلين الفلسطينيين
قال مدير نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن لجنة الطوارئ في السجون الإسرائيلية تجري مفاوضات مع السلطات الإسرائيلية بشأن إضراب المعتقلين الفلسطينيين.
وأضاف أن هناك مفاوضات تتسم بالجدية ومقترحات بدأت منذ الأمس، وأن المعتقلين أعطوا فرصة حتى مساء اليوم للوقوف على ما قد تسفر عنه هذه المفاوضات. وأوضح فارس أن المعتقلين الفلسطينيين قرروا إرجاء تسليم رسالة الإضراب التي تضم أسماء المعتقلين المضربين إلى مساء اليوم.
وكان من المقرر بدء 1200 معتقل صباح اليوم إضرابا مفتوحاً عن الطعام في السجون الإسرائيلية كافة احتجاجاً على نقل المعتقلين ذوي الأحكام العالية من سجن إلى آخر كل ستة أشهر.
وتتزامن تلك التطورات مع تعليق المعتقل الفلسطيني خليل محمد عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام بعد 172 يوما بحسب مؤسسة "مهجة القدس" المختصة في شؤون المعتقلين الفلسطينيين، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مكتوب مع إدارة السجون الإسرائيلية يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري والإفراج عنه بعد شهر.
وبينت المؤسسة أن الاتفاق يقضي بإبقاء المعتقل خليل عواودة في مشفى أساف هروفيه الإسرائيلي حتى تعافيه.
وقالت المؤسسة في تصريحات صحافية " إن انتصار خليل عواودة في معركة الأمعاء الخاوية وانتزاع حريته يضاف إلى سجل انتصارات الحركة الأسيرة ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي".
أنباء عن اشتباكات بين فصيلين مسلحين في البصرة والأمن يقول إنها تتعلق بـ"جريمة قتل"
أفاد مصدر صحفي في البصرة، صباح اليوم الخميس، بوقوع اشتباكات متقطعة بين "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري و"عصائب أهل الحق" التابعة لقيس الخزعلي قرب القصور الرئاسية، حيث المقر الرئيسي للحشد الشعبي في البصرة، ومقار الفصيلين في بعض المناطق في المدينة.
ويأتي ذلك رغم تأكيد السلطات الأمنية في البصرة على عودة الهدوء وسيطرة قواتها على الموقف هناك.
وكانت خلية الإعلام الأمني ذكرت، في بيان فجر اليوم، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء متضاربة عن وقوع أحداث أمنية واضطرابات في محافظة البصرة".
وأضافت الخلية: "نود أن نبين أن الموضوع يتعلق بوقوع جريمة قتل في مركز المحافظة وإصابة شخص آخر، وألقت القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه بهم وتقوم بواجباتها والتحقيق في هذا الحادث".
ولم يصدر حتى الآن بيان من التيار الصدري أو العصائب بشأن هذه الأحداث.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لما قالوا إنه اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة "بعد مقتل القائد في سرايا السلام، حسين فؤاد".