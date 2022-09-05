اليورو يهبط إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 20 عاما، والإمارات تحقق في سقوط طائرة شراعية للهواة في دبي ومصرع الطيار

عاجلانطلاق أعمال الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني بين القوى السياسية في بغداد
الإمارات تحقق في سقوط طائرة شراعية للهواة في دبي ومصرع الطيار
أفادت وكالة الانباء الإماراتية، نقلا عن سلطات الطيران المدني في الدولة الخليجية، بسقوط طائرة شراعية للهواة في دبي ما تسبّب في مقتل الطيار.
وقالت الوكالة إن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أعلن "سقوط طائرة شراعية للهواة (باراموتور) في منطقة نادي سكاي دايف في مرغم بدبي".
وأضافت "أسفر الحادث عن وفاة الطيار الجنوب أفريقي، وقد باشر قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني التحقيق في الحادث".
والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن سقوط طائرة مدنية صغيرة من طراز "سيسنا" ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة، في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي بسبب عطل فني.
وأكّدت الهيئة أنّ التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج عن عطل فني أثناء توجّه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص وقد سقطت في منطقة خالية من الأفراد.
بريطانيا تترقب الإعلان عن خليفة جونسون في رئاسة الحكومة اليوم
ينتظر البريطانيون الإعلان عن هوية رئيس حزب المحافظين ورئيس الوزراء الجديد، بعد ظهر اليوم، في أعقاب شهرين من عدم اليقين السياسي ارتفعت خلالهما أسعار الطاقة وشهدات البلاد العديد من الإضرابات.
وتتصدر المرشحة الأوفر حظا لتولي رئاسة الوزراء البريطانية، ليز تراس (47 عاما) ، نتائج الاستطلاعات التي أُجريت على أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم تقريبا 200 ألف عضو، متقدمة على منافسها وزير المال السابق، ريشي سوناك (42 عاما).
وفي حين تعهدت ليز تراس بـ"العمل بلا كلل من أجل الشعب البريطاني" إذا فازت بقيادة حزب المحافظين، وعد سوناك بتوفير دعم حكومي إضافي لمساعدة البريطانيين في تسديد فواتير الطاقة.
وقال إن كبح التضخم سيكون من أهم أولوياته، مهاجما خطط تراس لخفض الضرائب باعتبارها "متهورة".
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
قتل فلسطيني، يبلغ من العمر 19 عاما، الاثنين، برصاص الجيش
الإسرائيلي، خلال مواجهات قرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحلتة، وفق ما
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.وذكرت وزارة الصحة أن طاهر محمد زكارنة "استشهد برصاص الاحتلال خلال
مواجهات في قباطية بقضاء جنين" موضحة أنه "أصيب برصاصة في الرأس وأخرى
في القدم اليمنى ورصاصة في الفخذ الأيسر وحروق" ما أدى إلى "استشهاده
بعد وصوله المستشفى".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن عملية عسكرية قرب جنين، وإن "أعمال شغب عنيفة شملت إلقاء الحجارة والعبوات والزجاجات الحارقة نحو القوات وسمع دوي إطلاق نار في المنطقة"، مضيفا أن قواته أطلقت القوات النار نحو عدد من المشتبه فيهم ورصدت إصابتهم.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته "اعتقلت القوات ثلاثة مطلوبين أمنيين"، في نشاطات عسكرية في البيرة والطيرة ورام الله.
البابا فرنسيس: الاعتداءات الجنسية "تدمر الأرواح" ولا يمكن لمرتكبها أن يكون كاهنا
قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، أن الكنيسة الكاثوليكية "لن تتسامح مطلقا" مع حالات الاعتداء الجنسي "الوحشية".
وخلال مقابلة أجراها مع قناة تلفزيونية برتغالية، أضاف البابا أن "هذا أمر واضح جدا. لا تسامح على الإطلاق. لا يمكن للكاهن الاستمرار في أن يكون كاهنا إذا كان معتديا. لا يمكنه ذلك لأنه يكون إما مريضا وإما مجرما".
وتابع: "إنه أمر وحشي لأنه يدمر أرواحا".
وبدأت لجنة مستقلة عملها، في بداية العام، للتحقيق في أي اعتداءات جنسية داخل الكنيسة في البرتغال، الدولة ذات التقاليد الكاثوليكية القوية.
وجمعت اللجنة، التي أنشئت بمبادرة من الكنيسة، بالفعل نحو 400 شهادة، تم إبلاغ 17 منها إلى العدالة، بحسب ما أعلن في الآونة الأخيرة بيدرو ستريتش الطبيب النفسي للأطفال الذي يرأس مجموعة العمل هذه التي يتوجب عليها تقديم استنتاجاتها في نهاية العام.
وأوضح البابا أنه "لا أنكر الانتهاكات. إن إساءة واحدة فقط أمر وحشي بالفعل".
وأشار البابا إلى أنه يعتزم زيارة البرتغال خلال أيام الشبيبة العالمية، وهو اجتماع عالمي للشباب الكاثوليك يعقد من 1 إلى 6 أغسطس/آب 2023.
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اليورو يهبط إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ عشرين عاما
تراجع سعر اليورو، الاثنين، إلى 0.99 دولار في ظل الغموض المحيط بآفاق
الاقتصاد الأوروبي بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية، الجمعة، وقف إمدادات الغاز
تماما عبر خط أنابيب نورد ستريم.
وتراجع اليورو بنسبة 0.70 في المئة إلى 0.9884 دولار، الاثنين، وهو أدنى مستوى يسجله منذ ديسمبر/كانون الأول 2002، مواصلا منحاه التنازلي المستمر
منذ مطلع السنة في مقابل العملة الأمريكية.
وتركز المصارف المركزية حاليا على لجم ارتفاع الأسعار، حتى لو كان ذلك يثير خطر الركود.
وواصلت أسعار الغاز ارتفاعها في ظل الانقطاعات الجديدة في إمدادات الغاز الروسي عبر خط "نورد ستريم 1"، ما أجج مخاوف من تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.
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جرحى بينهم ديبلوماسي روسي في تفجير انتحاري قرب السفارة الروسية في كابل
أفادت الشرطة الأفغانية، الاثنين، بأن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من مدخل السفارة الروسية في كابل، مضيفة أن المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة.
وقال قائد الشرطة في المنطقة، مولوي صابر، إن "حراس السفارة الروسية (طالبان) تعرفوا على الانتحاري قبل أن يصل إلى الهدف وأطلقوا النار عليه".
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وسائل إعلام روسية القول إن دبلوماسيا روسيا وعنصرا من أمن السفارة أصيبا جراء التفجير.
وتعد روسيا إحدى الدول القليلة التي احتفظت بسفارة في كابل بعد سيطرة طالبان على البلاد منذ أكثر من عام.
عاجلانطلاق أعمال الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني بين القوى السياسية في بغداد
الإمارات تحقق في سقوط طائرة شراعية للهواة في دبي ومصرع الطيار
أفادت وكالة الانباء الإماراتية، نقلا عن سلطات الطيران المدني في الدولة الخليجية، بسقوط طائرة شراعية للهواة في دبي ما تسبّب في مقتل الطيار.
وقالت الوكالة إن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أعلن "سقوط طائرة شراعية للهواة (باراموتور) في منطقة نادي سكاي دايف في مرغم بدبي".
وأضافت "أسفر الحادث عن وفاة الطيار الجنوب أفريقي، وقد باشر قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني التحقيق في الحادث".
والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن سقوط طائرة مدنية صغيرة من طراز "سيسنا" ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة، في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي بسبب عطل فني.
وأكّدت الهيئة أنّ التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج عن عطل فني أثناء توجّه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص وقد سقطت في منطقة خالية من الأفراد.
بريطانيا تترقب الإعلان عن خليفة جونسون في رئاسة الحكومة اليوم
ينتظر البريطانيون الإعلان عن هوية رئيس حزب المحافظين ورئيس الوزراء الجديد، بعد ظهر اليوم، في أعقاب شهرين من عدم اليقين السياسي ارتفعت خلالهما أسعار الطاقة وشهدات البلاد العديد من الإضرابات.
وتتصدر المرشحة الأوفر حظا لتولي رئاسة الوزراء البريطانية، ليز تراس (47 عاما) ، نتائج الاستطلاعات التي أُجريت على أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم تقريبا 200 ألف عضو، متقدمة على منافسها وزير المال السابق، ريشي سوناك (42 عاما).
وفي حين تعهدت ليز تراس بـ"العمل بلا كلل من أجل الشعب البريطاني" إذا فازت بقيادة حزب المحافظين، وعد سوناك بتوفير دعم حكومي إضافي لمساعدة البريطانيين في تسديد فواتير الطاقة.
وقال إن كبح التضخم سيكون من أهم أولوياته، مهاجما خطط تراس لخفض الضرائب باعتبارها "متهورة".
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ليز تراس في طريقها لتولي رئاسة الوزراء في بريطانيا، فماذا نعرف عنها؟
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
قتل فلسطيني، يبلغ من العمر 19 عاما، الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات قرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحلتة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.وذكرت وزارة الصحة أن طاهر محمد زكارنة "استشهد برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قباطية بقضاء جنين" موضحة أنه "أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في القدم اليمنى ورصاصة في الفخذ الأيسر وحروق" ما أدى إلى "استشهاده بعد وصوله المستشفى".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن عملية عسكرية قرب جنين، وإن "أعمال شغب عنيفة شملت إلقاء الحجارة والعبوات والزجاجات الحارقة نحو القوات وسمع دوي إطلاق نار في المنطقة"، مضيفا أن قواته أطلقت القوات النار نحو عدد من المشتبه فيهم ورصدت إصابتهم.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته "اعتقلت القوات ثلاثة مطلوبين أمنيين"، في نشاطات عسكرية في البيرة والطيرة ورام الله.
البابا فرنسيس: الاعتداءات الجنسية "تدمر الأرواح" ولا يمكن لمرتكبها أن يكون كاهنا
قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، أن الكنيسة الكاثوليكية "لن تتسامح مطلقا" مع حالات الاعتداء الجنسي "الوحشية".
وخلال مقابلة أجراها مع قناة تلفزيونية برتغالية، أضاف البابا أن "هذا أمر واضح جدا. لا تسامح على الإطلاق. لا يمكن للكاهن الاستمرار في أن يكون كاهنا إذا كان معتديا. لا يمكنه ذلك لأنه يكون إما مريضا وإما مجرما".
وتابع: "إنه أمر وحشي لأنه يدمر أرواحا".
وبدأت لجنة مستقلة عملها، في بداية العام، للتحقيق في أي اعتداءات جنسية داخل الكنيسة في البرتغال، الدولة ذات التقاليد الكاثوليكية القوية.
وجمعت اللجنة، التي أنشئت بمبادرة من الكنيسة، بالفعل نحو 400 شهادة، تم إبلاغ 17 منها إلى العدالة، بحسب ما أعلن في الآونة الأخيرة بيدرو ستريتش الطبيب النفسي للأطفال الذي يرأس مجموعة العمل هذه التي يتوجب عليها تقديم استنتاجاتها في نهاية العام.
وأوضح البابا أنه "لا أنكر الانتهاكات. إن إساءة واحدة فقط أمر وحشي بالفعل".
وأشار البابا إلى أنه يعتزم زيارة البرتغال خلال أيام الشبيبة العالمية، وهو اجتماع عالمي للشباب الكاثوليك يعقد من 1 إلى 6 أغسطس/آب 2023.
اليورو يهبط إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ عشرين عاما
تراجع سعر اليورو، الاثنين، إلى 0.99 دولار في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية، الجمعة، وقف إمدادات الغاز تماما عبر خط أنابيب نورد ستريم.
وتراجع اليورو بنسبة 0.70 في المئة إلى 0.9884 دولار، الاثنين، وهو أدنى مستوى يسجله منذ ديسمبر/كانون الأول 2002، مواصلا منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة في مقابل العملة الأمريكية.
وتركز المصارف المركزية حاليا على لجم ارتفاع الأسعار، حتى لو كان ذلك يثير خطر الركود.
وواصلت أسعار الغاز ارتفاعها في ظل الانقطاعات الجديدة في إمدادات الغاز الروسي عبر خط "نورد ستريم 1"، ما أجج مخاوف من تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.