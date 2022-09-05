اليورو يهبط إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 20 عاما، والإمارات تحقق في سقوط طائرة شراعية للهواة في دبي ومصرع الطيار

أفادت الشرطة الأفغانية، الاثنين، بأن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من مدخل السفارة الروسية في كابل، مضيفة أن المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة.

وقال قائد الشرطة في المنطقة، مولوي صابر، إن "حراس السفارة الروسية (طالبان) تعرفوا على الانتحاري قبل أن يصل إلى الهدف وأطلقوا النار عليه".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وسائل إعلام روسية القول إن دبلوماسيا روسيا وعنصرا من أمن السفارة أصيبا جراء التفجير.

وتعد روسيا إحدى الدول القليلة التي احتفظت بسفارة في كابل بعد سيطرة طالبان على البلاد منذ أكثر من عام.