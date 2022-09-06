مقتل فلسطيني في عملية للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، وبوريس جونسون يغادر مقر الحكومة البريطانية

أعلن العاملون في قطاع الكهرباء في السودان دخولهم في إضراب شامل عن العمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء في مسعي من أجل الضغط على السلطات لزيادة الاجور.

ونفذ العاملون وقفة احتجاجية الاثنين امام مقر وزارة الكهرباء للمطالبة بتحسين الاجور واجتمعوا مع وزير الطاقة المكلف.

وقال العاملون في بيان إن الوزير لم يستجب لمطالبهم ، مشيرين الى إنه تعهد بالنظر فيها دون تأكيدات علي تنفيذها.

وأشار البيان إلى أن الوزير استلم فعليا مقترحات مكتوبة بشأن زيادة الاجور من قبل لجنة مختصة مطلع الشهر الماضي لكنه لم يبت فيها علي حد العاملين.

من جانبه أكد وزير الطاقة السوداني محمد عبد الله استعداد الحكومة لتحسين أجور العاملين في قطاع الكهرباء.

وقال إن السلطات بصدد دراسة المقترحات والموافقة عليها ومن ثم رفعها للجهات المعنية للمصادقة عليها، مضيفا الى أن الدولة تسعي الى تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين وفقا للإمكانيات المتاحة.

ويخشى كثيرون من تفاقم أزمة الكهرباء بعد تنفيذ العاملون اضرابهم عن العمل في ظل وجود انقطاع يومي للكهرباء والذي يستمر ساعات طويلة في القطاعات السكنية والتجارية والزراعية.