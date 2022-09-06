مقتل فلسطيني في عملية للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، وبوريس جونسون يغادر مقر الحكومة البريطانية

أعلن العاملون في قطاع الكهرباء في السودان دخولهم في إضراب شامل عن العمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء في مسعي من أجل الضغط على السلطات لزيادة الاجور. ونفذ العاملون وقفة احتجاجية الاثنين امام مقر وزارة الكهرباء للمطالبة بتحسين الاجور واجتمعوا مع وزير الطاقة المكلف. وقال العاملون في بيان إن الوزير لم يستجب لمطالبهم ، مشيرين الى إنه تعهد بالنظر فيها دون تأكيدات علي تنفيذها. وأشار البيان إلى أن الوزير استلم فعليا مقترحات مكتوبة بشأن زيادة الاجور من قبل لجنة مختصة مطلع الشهر الماضي لكنه لم يبت فيها علي حد العاملين. من جانبه أكد وزير الطاقة السوداني محمد عبد الله استعداد الحكومة لتحسين أجور العاملين في قطاع الكهرباء. وقال إن السلطات بصدد دراسة المقترحات والموافقة عليها ومن ثم رفعها للجهات المعنية للمصادقة عليها، مضيفا الى أن الدولة تسعي الى تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين وفقا للإمكانيات المتاحة. ويخشى كثيرون من تفاقم أزمة الكهرباء بعد تنفيذ العاملون اضرابهم عن العمل في ظل وجود انقطاع يومي للكهرباء والذي يستمر ساعات طويلة في القطاعات السكنية والتجارية والزراعية.
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إضراب شامل للعاملين في قطاع الكهرباء بالسودان للمطالبة بزيادة الأجور
أعلن العاملون في قطاع الكهرباء في السودان دخولهم في إضراب شامل عن العمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء في مسعي من أجل الضغط على السلطات لزيادة الاجور.
ونفذ العاملون وقفة احتجاجية الاثنين امام مقر وزارة الكهرباء للمطالبة بتحسين الاجور واجتمعوا مع وزير الطاقة المكلف.
وقال العاملون في بيان إن الوزير لم يستجب لمطالبهم ، مشيرين الى إنه تعهد بالنظر فيها دون تأكيدات علي تنفيذها.
وأشار البيان إلى أن الوزير استلم فعليا مقترحات مكتوبة بشأن زيادة الاجور من قبل لجنة مختصة مطلع الشهر الماضي لكنه لم يبت فيها علي حد العاملين.
من جانبه أكد وزير الطاقة السوداني محمد عبد الله استعداد الحكومة لتحسين أجور العاملين في قطاع الكهرباء.
وقال إن السلطات بصدد دراسة المقترحات والموافقة عليها ومن ثم رفعها للجهات المعنية للمصادقة عليها، مضيفا الى أن الدولة تسعي الى تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين وفقا للإمكانيات المتاحة.
ويخشى كثيرون من تفاقم أزمة الكهرباء بعد تنفيذ العاملون اضرابهم عن العمل في ظل وجود انقطاع يومي للكهرباء والذي يستمر ساعات طويلة في القطاعات السكنية والتجارية والزراعية.
مقتل 35 مدنيا وإصابة العشرات في انفجار قنبلة على طريق رئيسي في بوركينا فاسو
أفادت السلطات في بوركينا فاسو بمقتل ما لا يقل عن 35 مدنيا، في انفجار قنبلة أصابت قافلة سيارات، شمال البلاد، حيث ينشط الجهاديون.
وأصيب العشرات جراء الانفجار، الذي وقع على الطريق بين جيبو وبورزنجا.
وتسيّر السلطات قوافل يرافقها عناصر من الجيش؛ لإيصال الإمدادات إلى البلدات التي عزلها الجهاديون.
بوريس جونسون يغادر مقر رئاسة الحكومة البريطانية ويدعو حزب المحافظين إلى دعم ليز تراس
غادر رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته، بوريس جونسون، مقر رئاسة الحكومة في لندن للمرة الأخيرة.
ودعا جونسون في خطابه أعضاء حزب المحافظين إلى دعم خليفته ليز تراس التي ستكون ثالث امرأة تتولى رئاسة الحكومة البريطانية.
وسرد جونسون في خطابه الأخير ما وصفه بإنجازاته والتي ضمت توفير لقاحات كورونا والتوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان جونسون قد اضطر إلى إعلان تخليه عن الحكم بعد عدة فضائح في صفوف حزب المحافظين.
جنين: مقتل فلسطيني في عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
قالت السلطات الصحية الفلسطينية إن شخصا قد قتل أثناء عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب وزارة الصحة فإن المواجهات أسفرت أيضا عن إصابة 16 شخصا.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن قواته دخلت مدينة جنين لهدم منزل منفّذ هجوم في أبريل/نيسان الماضي في تل أبيب.
ونفّذ الهجوم آنذاك الفلسطيني رعد حازم الذي "لم يكن لديه انتماء معروف" لجماعة مسلحة بحسب الاستخبارات الإسرائيلية. وقد أردته الشرطة الإسرائيلية بعد مطاردة استمرّت ساعات عدة في شوارع تل أبيب.