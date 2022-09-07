تقارير عن هجوم إسرائيلي على مطار حلب، والصين تسجل تباطؤا كبيرا في حجم الصادرات

مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن شابا
فلسطينيا قد قتل برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ولقي الشاب يونس تايه -21 عاما- حتفه
بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الفارعة للقبض على أحد المشتبه بهم.
وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده اطلقوا
النار ردا على الهجوم الذي تعرضوا له.
وألقت القوات الإسرائيلية القبض على
25 شخصا.
ليز تراس تترأس أول اجتماع وزاري بعد توليها منصب رئيسة الحكومة البريطانية
تترأس ليز تراس اليوم الأربعاء أول اجتماع وزاري بعد تقلَدها أمس منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا.
ومن المتوقع أن يناقش الوزراء التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد.
وفي أول خطاب توجَهه بعد توليها رئاسة الحكومة البريطانية، قالت رئيسة الوزراء الجديدة إن القضايا التي تتصدَر جدول أولوياتها تشمل تخفيض الضرائب، ومساعدة الناس
في تحمَل تكاليف الطاقة، وإصلاح الخدمة الصحية الوطنية.
وتتكون حكومة تراس، التي تعتبر الأكثر
تنوعًا في تاريخ المملكة المتحدة، إلى حد
كبير من أولئك الذين كانوا موالين لها خلال حملتها لرئاسة حزب المحافظين، وبالتالي
رئاسة الوزراء.
وستتلقَى تراس اليوم الأسئلة التي
سيوجَهها إليها أعضاء البرلمان البريطاني بصفتها رئيسة للوزراء للمرة الأولى منذ
تقلَدها منصبها.
الصين تسجل تباطؤا كبيرا في حجم الصادرات
أظهرت بيانات حكومية صينية تباطؤا كبيرا في حجم
الصادرات في الشهر الماضي بشكل يزيد عما كان متوقعا.
وقالت الإدارة العامة للجمارك
في الصين إن الصادرات الصينية ارتفعت في آب/أغسطس بنسبة 7,1 بالمئة على أساس سنوي، مقابل زيادة بلغت 18 بالمئة في تموز/يوليو.
ويعكس التباطؤ في حجم الصادرات
الصينية تراجع الطلب الدولي في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم
في عدة دول.
كما تضرر الاقتصاد الصيني بسبب السياسات
الصارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا التي تتبناها بكين بالإضافة إلى موجة الحر
الشديدة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مصانع.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الحرب في سوريا: دمشق تعلن تعرض مطار حلب لهجوم إسرائيلي
قالت وسائل إعلام رسمية سورية وناشطون سوريون إن
إسرائيل شنت هجوما صاروخيا على مطار حلب مساء أمس ما أدى إلى خروجه من الخدمة.
وبينما نقلت وكالة الأنباء السورية عن وزارة الدفاع السورية القول إن الهجوم أدي إلى "أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن
الخدمة"، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم استهدف أيضا "مستودعات
خاصة بميلشيات تابعة لإيران وتسبب في مقتل 3 أشخاص".
ولم يصدر أي تعليق بعد من الجانب
الإسرائيلي، الذي يُعتقد بمسؤوليته عن العديد من الغارات التي استهدفت مواقع في سوريا.
وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قد قالت إن إسرائيل
استهدفت مطار حلب بالصواريخ يوم 31 أغسطس/ آب ما تسبب في وقوع أضرار مادية.
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مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن شابا فلسطينيا قد قتل برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ولقي الشاب يونس تايه -21 عاما- حتفه بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الفارعة للقبض على أحد المشتبه بهم.
وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده اطلقوا النار ردا على الهجوم الذي تعرضوا له.
وألقت القوات الإسرائيلية القبض على 25 شخصا.
ليز تراس تترأس أول اجتماع وزاري بعد توليها منصب رئيسة الحكومة البريطانية
تترأس ليز تراس اليوم الأربعاء أول اجتماع وزاري بعد تقلَدها أمس منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا.
ومن المتوقع أن يناقش الوزراء التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد.
وفي أول خطاب توجَهه بعد توليها رئاسة الحكومة البريطانية، قالت رئيسة الوزراء الجديدة إن القضايا التي تتصدَر جدول أولوياتها تشمل تخفيض الضرائب، ومساعدة الناس في تحمَل تكاليف الطاقة، وإصلاح الخدمة الصحية الوطنية.
وتتكون حكومة تراس، التي تعتبر الأكثر تنوعًا في تاريخ المملكة المتحدة، إلى حد كبير من أولئك الذين كانوا موالين لها خلال حملتها لرئاسة حزب المحافظين، وبالتالي رئاسة الوزراء.
وستتلقَى تراس اليوم الأسئلة التي سيوجَهها إليها أعضاء البرلمان البريطاني بصفتها رئيسة للوزراء للمرة الأولى منذ تقلَدها منصبها.
الصين تسجل تباطؤا كبيرا في حجم الصادرات
أظهرت بيانات حكومية صينية تباطؤا كبيرا في حجم الصادرات في الشهر الماضي بشكل يزيد عما كان متوقعا.
وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن الصادرات الصينية ارتفعت في آب/أغسطس بنسبة 7,1 بالمئة على أساس سنوي، مقابل زيادة بلغت 18 بالمئة في تموز/يوليو.
ويعكس التباطؤ في حجم الصادرات الصينية تراجع الطلب الدولي في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم في عدة دول.
كما تضرر الاقتصاد الصيني بسبب السياسات الصارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا التي تتبناها بكين بالإضافة إلى موجة الحر الشديدة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مصانع.
الحرب في سوريا: دمشق تعلن تعرض مطار حلب لهجوم إسرائيلي
قالت وسائل إعلام رسمية سورية وناشطون سوريون إن إسرائيل شنت هجوما صاروخيا على مطار حلب مساء أمس ما أدى إلى خروجه من الخدمة.
وبينما نقلت وكالة الأنباء السورية عن وزارة الدفاع السورية القول إن الهجوم أدي إلى "أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة"، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم استهدف أيضا "مستودعات خاصة بميلشيات تابعة لإيران وتسبب في مقتل 3 أشخاص".
ولم يصدر أي تعليق بعد من الجانب الإسرائيلي، الذي يُعتقد بمسؤوليته عن العديد من الغارات التي استهدفت مواقع في سوريا.
وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قد قالت إن إسرائيل استهدفت مطار حلب بالصواريخ يوم 31 أغسطس/ آب ما تسبب في وقوع أضرار مادية.