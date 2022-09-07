تقارير عن هجوم إسرائيلي على مطار حلب، والصين تسجل تباطؤا كبيرا في حجم الصادرات

تترأس ليز تراس اليوم الأربعاء أول اجتماع وزاري بعد تقلَدها أمس منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا.

ومن المتوقع أن يناقش الوزراء التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد.

وفي أول خطاب توجَهه بعد توليها رئاسة الحكومة البريطانية، قالت رئيسة الوزراء الجديدة إن القضايا التي تتصدَر جدول أولوياتها تشمل تخفيض الضرائب، ومساعدة الناس في تحمَل تكاليف الطاقة، وإصلاح الخدمة الصحية الوطنية.

وتتكون حكومة تراس، التي تعتبر الأكثر تنوعًا في تاريخ المملكة المتحدة، إلى حد كبير من أولئك الذين كانوا موالين لها خلال حملتها لرئاسة حزب المحافظين، وبالتالي رئاسة الوزراء.

وستتلقَى تراس اليوم الأسئلة التي سيوجَهها إليها أعضاء البرلمان البريطاني بصفتها رئيسة للوزراء للمرة الأولى منذ تقلَدها منصبها.