مصر تعلن أول إصابة بجدري القرود، ومقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من رام الله
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل مواطن فلسطيني برصاص الجيش
الإسرائيلي، الليلة الماضية، على مدخل قرية بيتين بالقرب من رام الله وسط الضفة
الغربية.
وقالت الوزارة إن "الجانب الإسرائيلي لم يبلغ عن هوية المواطن، وإنه ما زال
مجهول الهوية بسبب احتجازه من قبل القوات الإسرائيلية".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن "فلسطينياً هاجم جنديا
إسرائيليا بمطرقة بالقرب من مدخل قرية بيتين بعد انتصاف الليلة الماضية، ما أسفر
عن إصابة الجندي بجروح طفيفة في الوجه، ورد الجندي بإطلاق النار على الشاب فأرداه
قتيلا وتبين وجود سكين على جثته".
جدري القرود: مصر تعلن اكتشاف أول إصابة بالمرض لمصري قادم من دولة أوروبية
أعلنت
وزارة الصحة والسكان المصرية اكتشافها أول إصابة بمرض جدري القردة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه "قد ثبتت إيجابية
مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القردة، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات
الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل".
وأضافت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول
الأوربية والمترددين عليها، مؤكدة أن حالة المريض العامة مستقرة، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات الصحية والوقائية قد اتخذت مع مخالطيه وفقا
لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من رام الله
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، على مدخل قرية بيتين بالقرب من رام الله وسط الضفة الغربية.
وقالت الوزارة إن "الجانب الإسرائيلي لم يبلغ عن هوية المواطن، وإنه ما زال مجهول الهوية بسبب احتجازه من قبل القوات الإسرائيلية".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن "فلسطينياً هاجم جنديا إسرائيليا بمطرقة بالقرب من مدخل قرية بيتين بعد انتصاف الليلة الماضية، ما أسفر عن إصابة الجندي بجروح طفيفة في الوجه، ورد الجندي بإطلاق النار على الشاب فأرداه قتيلا وتبين وجود سكين على جثته".
جدري القرود: مصر تعلن اكتشاف أول إصابة بالمرض لمصري قادم من دولة أوروبية
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اكتشافها أول إصابة بمرض جدري القردة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه "قد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القردة، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل".
وأضافت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوربية والمترددين عليها، مؤكدة أن حالة المريض العامة مستقرة، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات الصحية والوقائية قد اتخذت مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.