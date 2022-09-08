مصر تعلن أول إصابة بجدري القرود، ومقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، على مدخل قرية بيتين بالقرب من رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إن "الجانب الإسرائيلي لم يبلغ عن هوية المواطن، وإنه ما زال مجهول الهوية بسبب احتجازه من قبل القوات الإسرائيلية".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن "فلسطينياً هاجم جنديا إسرائيليا بمطرقة بالقرب من مدخل قرية بيتين بعد انتصاف الليلة الماضية، ما أسفر عن إصابة الجندي بجروح طفيفة في الوجه، ورد الجندي بإطلاق النار على الشاب فأرداه قتيلا وتبين وجود سكين على جثته".