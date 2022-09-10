انطلاق اجتماع هيئة الجلوس على العرش في قصر "سانت جيمس"؟

أصبح تشارلز بالفعل ملكا بشكل تلقائي فور وفاة والدته، لذلك فإن مشاركة هيئة الجلوس على العرش في مراسم التتويج اليوم السبت ستكون رمزية واحتفالية، حيث ستعلن رسميًا عن اسم الملك الجديد.

وسيحضر مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا على المملكة المتحدة، أعضاء المجلس الملكي الخاص، الذي يضمَ مجموعة من كبار السياسيين الذين يقدمون المشورة رسميًا للملك، ويضمَ المجلس الملكي الخاص مجموعتين من الأعضاء، وسيحضر تشارلز مراسم التتويج التي سيقيمها له أعضاء المجموعة الثانية فقط من المجلس.

وتشمل مراسم الإعلان عن اسم الملك الجديد ، قسمين : القسم الأول لن يحضره الملك تشارلز، و سيتم فيه اطلاع أعضاء المجموعة الأولى من المجلس الملكي الخاص على وثيقة إعلان وفاة الملكة، وسيستمعون أيضا إلى الإعلان عن اسم الملك الجديد، وسيتابعون كذلك عملية توقيع وثيقة توقَع وتُقرأ من شرفة القصر تحتوي على اسم الملك الجديد، وسيُقرأ نصَ تلك الوثيقة أيضًا في كلَ من بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية وكارديف عاصمة ويلز وإدنبره عاصمة أسكتلندا، وهي المقاطعات التي تتشكَل منها المملكة المتحدة، بالإضافة إلى إنجلترا.

وسيشهد القسم الثاني من الاجتماع، الذى سيحضره الملك تشارلز الثالث، تصريحا بقبوله التتويج، وسيكون بمقدور الملك تشارلز الثالث أيضا ، إن رغب في ذلك، أن يقدَم اعتراضا على أيَ جزء من نصَ القسم الذي سيُطلب منه اداؤه .