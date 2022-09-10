انطلاق اجتماع هيئة الجلوس على العرش في قصر "سانت جيمس"؟

عاجلاجتماع هيئة الجلوس على العرش يبدأ بالإعلان رسميا عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية
عاجلانطلاق اجتماع هيئة الجلوس على العرش في قصر "سانت جيمس" ببريطانيا؟
رئيسة الوزراء البريطانية تصل إلى قصر سانت جيمس
وصلت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس إلى اجتماع هيئة الجلوس على العرش في قصر سانت جيمس.
وتولت روس مهام عملها كرئيسة للوزراء يوم الثلاثاء ، وعينتها الملكة الراحلة في بالمورال والآن ، أصبحت جزءًا من الحفل الذي يعين خليفة الملكة، الملك تشارلز الثالث.
كما وصل إلى قصر سانت جيمس، رؤساء الوزراء السابقين: بويس جونسون و تريزا ماي وجوردون براون وتوني بلير.
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BBCCopyright: BBC
ما أهمية اجتماع هيئة الجلوس على العرش؟
أصبح تشارلز بالفعل ملكا
بشكل تلقائي فور وفاة والدته، لذلك فإن مشاركة هيئة الجلوس على
العرش في مراسم التتويج اليوم السبت ستكون رمزية واحتفالية، حيث ستعلن رسميًا عن اسم الملك
الجديد.
وسيحضر مراسم تتويج تشارلز
الثالث ملكا على المملكة المتحدة، أعضاء المجلس الملكي الخاص، الذي يضمَ مجموعة من
كبار السياسيين الذين يقدمون المشورة رسميًا للملك، ويضمَ المجلس الملكي الخاص مجموعتين
من الأعضاء، وسيحضر تشارلز مراسم التتويج التي سيقيمها له أعضاء المجموعة الثانية
فقط من المجلس.
وتشمل مراسم الإعلان عن اسم الملك الجديد ، قسمين : القسم الأول لن يحضره الملك تشارلز، و سيتم فيه اطلاع أعضاء المجموعة الأولى من المجلس الملكي الخاص على وثيقة إعلان وفاة الملكة، وسيستمعون أيضا إلى الإعلان عن اسم الملك الجديد، وسيتابعون كذلك عملية توقيع وثيقة توقَع وتُقرأ من شرفة القصر تحتوي على اسم الملك الجديد، وسيُقرأ نصَ تلك الوثيقة أيضًا في كلَ من بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية وكارديف عاصمة ويلز وإدنبره عاصمة أسكتلندا، وهي المقاطعات التي تتشكَل منها المملكة المتحدة، بالإضافة إلى إنجلترا.
وسيشهد القسم الثاني من الاجتماع، الذى سيحضره الملك تشارلز الثالث، تصريحا بقبوله التتويج، وسيكون بمقدور الملك تشارلز الثالث أيضا ، إن رغب في ذلك، أن يقدَم اعتراضا على أيَ جزء من نصَ القسم الذي سيُطلب منه اداؤه .
BBCCopyright: BBC
ما الذي سيحدث اليوم؟
10 صباحًا: سيتم إعلان تشارلز
ملكًا خلال اجتماع هيئة
الجلوس على العرش في قصر سانت جيمس في لندن، بحضور مئتين من المسؤولين رفيعي
المستوى ، و 14 من الأعيان والوزراء ورؤساء الوزراء
السابقين.
سيرافق الملك
تشارلز في مراسم التنصيب زوجته كاميلا ووريث العرش الأمير ويليام.
11 صباحًا: يُقرأ الإعلان من
شرفة القصر، وتُطلق طلقات مدفعية تحية للملك الجديد في حديقة هايد بارك وبرج لندن.
بعد الظهر: يؤدي كبار
أعضاء البرلمان قسم الولاء للملك تشارلز الثالث في مجلسي البرلمان، ومن ثمَ يواصل
جميع النواب تبادل ذكرياتهم عن الملكة الراحلة.
PA MediaCopyright: PA Media
استعدادات في العاصمة الأسكتلندية لاستقبال نعش الملكة إليزابيث
أغلقت الطرق وأقيمت الحواجز في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة استعدادا لوصول نعش الملكة إليزابيث.
ومن المتوقع أن يتم نقل التابوت من قلعة بالمورال حيث توفيت إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة يوم الأحد.
وبعد ذلك ، سيتم السماح للجمهور بالتجول أمام التابوت في كاتدرائية سانت جايلز في العاصمة الاسكتلندية ، قبل أن يسافر إلى لندن يوم الثلاثاء.
PA MediaCopyright: PA Media
ماذا سيحدث في قصر "القديس جيمس" اليوم؟
سيعقد 200 من الوزراء و 14 دبلوماسيًا من شتى أنحاء
العالم وكبار رجال الدولة اجتماعاً.
ثم سينضم إليهم
الملك - وسيصبح ذلك أول اجتماع رسمي لمجلس الملكة الخاص بحضور الملك تشارلز الثالث .
و في هذا
الاجتماع سيحلف الملك تشارلز عدة أقسام بعد وفاة والدته.
كما سيوافق على
أوامر مختلفة للسماح باستمرارية الحكومة في اداء عملها.
وبمجرد حدوث ذلك
، سيتم قراءة نص الإعلان الذي تم الاتفاق عليه من شرفة في قصر القديس جيمس.
وبالرغم من أن تشارلز أصبح ملكا في اللحظة التي ماتت فيها والدته، لكن هذا الاجتماع أمرا بروتوكوليا للإعلان رسميا عن تتويجه ملكا للمملكة المتحدة خلفا للملكة إليزابيث.
وهذه المرة الأولى التى سيتم نقل فيها اجتماع الجلوس على العرش على شاشات التليفزيون.
في الماضي - قبل
أن يكون هناك وسائل تواصل اجتماعي - كانت هذه لحظة يتم فيها إخبار الناس رسميًا
بأن الملك السابق قد مات ومن سيكون الحاكم التالي.
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عاجلاجتماع هيئة الجلوس على العرش يبدأ بالإعلان رسميا عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية
عاجلانطلاق اجتماع هيئة الجلوس على العرش في قصر "سانت جيمس" ببريطانيا؟
رئيسة الوزراء البريطانية تصل إلى قصر سانت جيمس
وصلت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس إلى اجتماع هيئة الجلوس على العرش في قصر سانت جيمس.
وتولت روس مهام عملها كرئيسة للوزراء يوم الثلاثاء ، وعينتها الملكة الراحلة في بالمورال والآن ، أصبحت جزءًا من الحفل الذي يعين خليفة الملكة، الملك تشارلز الثالث.
كما وصل إلى قصر سانت جيمس، رؤساء الوزراء السابقين: بويس جونسون و تريزا ماي وجوردون براون وتوني بلير.
ما أهمية اجتماع هيئة الجلوس على العرش؟
أصبح تشارلز بالفعل ملكا بشكل تلقائي فور وفاة والدته، لذلك فإن مشاركة هيئة الجلوس على العرش في مراسم التتويج اليوم السبت ستكون رمزية واحتفالية، حيث ستعلن رسميًا عن اسم الملك الجديد.
وسيحضر مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا على المملكة المتحدة، أعضاء المجلس الملكي الخاص، الذي يضمَ مجموعة من كبار السياسيين الذين يقدمون المشورة رسميًا للملك، ويضمَ المجلس الملكي الخاص مجموعتين من الأعضاء، وسيحضر تشارلز مراسم التتويج التي سيقيمها له أعضاء المجموعة الثانية فقط من المجلس.
وتشمل مراسم الإعلان عن اسم الملك الجديد ، قسمين : القسم الأول لن يحضره الملك تشارلز، و سيتم فيه اطلاع أعضاء المجموعة الأولى من المجلس الملكي الخاص على وثيقة إعلان وفاة الملكة، وسيستمعون أيضا إلى الإعلان عن اسم الملك الجديد، وسيتابعون كذلك عملية توقيع وثيقة توقَع وتُقرأ من شرفة القصر تحتوي على اسم الملك الجديد، وسيُقرأ نصَ تلك الوثيقة أيضًا في كلَ من بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية وكارديف عاصمة ويلز وإدنبره عاصمة أسكتلندا، وهي المقاطعات التي تتشكَل منها المملكة المتحدة، بالإضافة إلى إنجلترا.
وسيشهد القسم الثاني من الاجتماع، الذى سيحضره الملك تشارلز الثالث، تصريحا بقبوله التتويج، وسيكون بمقدور الملك تشارلز الثالث أيضا ، إن رغب في ذلك، أن يقدَم اعتراضا على أيَ جزء من نصَ القسم الذي سيُطلب منه اداؤه .
ما الذي سيحدث اليوم؟
10 صباحًا: سيتم إعلان تشارلز ملكًا خلال اجتماع هيئة الجلوس على العرش في قصر سانت جيمس في لندن، بحضور مئتين من المسؤولين رفيعي المستوى ، و 14 من الأعيان والوزراء ورؤساء الوزراء السابقين.
سيرافق الملك تشارلز في مراسم التنصيب زوجته كاميلا ووريث العرش الأمير ويليام.
11 صباحًا: يُقرأ الإعلان من شرفة القصر، وتُطلق طلقات مدفعية تحية للملك الجديد في حديقة هايد بارك وبرج لندن.
بعد الظهر: يؤدي كبار أعضاء البرلمان قسم الولاء للملك تشارلز الثالث في مجلسي البرلمان، ومن ثمَ يواصل جميع النواب تبادل ذكرياتهم عن الملكة الراحلة.
استعدادات في العاصمة الأسكتلندية لاستقبال نعش الملكة إليزابيث
أغلقت الطرق وأقيمت الحواجز في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة استعدادا لوصول نعش الملكة إليزابيث.
ومن المتوقع أن يتم نقل التابوت من قلعة بالمورال حيث توفيت إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة يوم الأحد.
وبعد ذلك ، سيتم السماح للجمهور بالتجول أمام التابوت في كاتدرائية سانت جايلز في العاصمة الاسكتلندية ، قبل أن يسافر إلى لندن يوم الثلاثاء.
ماذا سيحدث في قصر "القديس جيمس" اليوم؟
سيعقد 200 من الوزراء و 14 دبلوماسيًا من شتى أنحاء العالم وكبار رجال الدولة اجتماعاً.
ثم سينضم إليهم الملك - وسيصبح ذلك أول اجتماع رسمي لمجلس الملكة الخاص بحضور الملك تشارلز الثالث .
و في هذا الاجتماع سيحلف الملك تشارلز عدة أقسام بعد وفاة والدته.
كما سيوافق على أوامر مختلفة للسماح باستمرارية الحكومة في اداء عملها.
وبمجرد حدوث ذلك ، سيتم قراءة نص الإعلان الذي تم الاتفاق عليه من شرفة في قصر القديس جيمس.
وبالرغم من أن تشارلز أصبح ملكا في اللحظة التي ماتت فيها والدته، لكن هذا الاجتماع أمرا بروتوكوليا للإعلان رسميا عن تتويجه ملكا للمملكة المتحدة خلفا للملكة إليزابيث.
وهذه المرة الأولى التى سيتم نقل فيها اجتماع الجلوس على العرش على شاشات التليفزيون.
في الماضي - قبل أن يكون هناك وسائل تواصل اجتماعي - كانت هذه لحظة يتم فيها إخبار الناس رسميًا بأن الملك السابق قد مات ومن سيكون الحاكم التالي.