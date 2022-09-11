إضراب عام لأطباء الامتياز في السودان، ولاجئون سوريون في تركيا يسعون إلى تشكيل "قافلة" للوصول إلى الاتحاد الأوروبي

تفيد التقارير الواردة من تركيا بأن مجموعة من اللاجئين السوريين في البلاد يسعون إلى تشكيل قافلة للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت وكالة فرانس برس إن العمل على وضع الخطط لهذه القافلة عبر قناة انشئت على تلغرام تم إعدادها قبل ستة أيام ويتابعها ما يقرب من 70 ألف شخص. ويدعو المنظمون الناس إلى إحضار أكياس نوم وخيام وسترات نجاة ومياه وأطعمة معلبة وأدوات إسعاف أولية.

ويقول المنظمون إن القافلة سيتم تقسيمها إلى مجموعات تضم كل واحدة منها 50 شخصا بقيادة مشرف. وجاء في رسالة نشرها احد المسؤولين عن هذه القناة على تلغرام "نحن في تركيا منذ 10 سنوات. نحن محميون.. لكن الدول الغربية يجب أن تشارك في العبء".

وهناك 3,7 ملايين لاجئ سوري يعيشون رسميا في تركيا. وأدت الحرب في سوريا إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص وإجبار حوالى نصف سكان البلاد على ترك منازلهم.