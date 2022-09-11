إضراب عام لأطباء الامتياز في السودان، ولاجئون سوريون في تركيا يسعون إلى تشكيل "قافلة" للوصول إلى الاتحاد الأوروبي

خروج نعش الملكة إليزابيث الثانية من قلعة بالمورال في اسكتلندا متوجها إلى مدينة إدنبرة
صلوات في كنائس ببريطانيا تكريما للملكة إليزابيث
تقام في كنائس في بريطانيا صلوات
تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
وكانت كنيسة إنجلترا قد طلبت بأن تقرع
الجروس اليوم تكريما للملك الجديد تشارلز الثالث بعد أيام من الصمت عقب وفاة
الملكة.
وقال قادة الكنائس إن الأمر سيكون
بمثابة فرصة لتذكر كيف كان إيمان الملكة مرشدا لها طيلة حياتها.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
لاجئون سوريون في تركيا يسعون إلى تشكيل "قافلة" للوصول إلى الاتحاد الأوروبي
تفيد التقارير
الواردة من تركيا بأن مجموعة من اللاجئين السوريين في البلاد يسعون إلى تشكيل قافلة للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت وكالة فرانس برس إن العمل على وضع الخطط لهذه القافلة عبر
قناة انشئت على تلغرام تم إعدادها قبل ستة أيام ويتابعها ما يقرب من 70 ألف شخص. ويدعو المنظمون
الناس إلى إحضار أكياس نوم وخيام وسترات نجاة ومياه وأطعمة معلبة وأدوات إسعاف
أولية.
ويقول المنظمون إن القافلة سيتم تقسيمها إلى مجموعات تضم كل واحدة منها 50
شخصا بقيادة مشرف. وجاء في رسالة نشرها احد المسؤولين عن هذه القناة على تلغرام
"نحن في تركيا منذ 10 سنوات. نحن محميون.. لكن
الدول الغربية يجب أن تشارك في العبء".
وهناك 3,7 ملايين لاجئ سوري يعيشون
رسميا في تركيا. وأدت الحرب في سوريا إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص وإجبار حوالى نصف سكان
البلاد على ترك منازلهم.
حداد في الهند على الملكة إليزابيث الثانية
تشهد الهند يوما
من الحداد على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
ونكست الأعلام
على ألا يقام أي فعاليات ترفيهية اليوم.
وأثار قرار
إعلان الحداد في الهند ردود فعل متباينة، حيث تسائل عدد من الهنود عن السبب الذي
دفع السلطات إلى إعلان الحداد على أحد رموز الحكم الاستعماري.
في المقابل تحدث ساسة هنود بإيجابية عن الملكة الراحلة.
إضراب عام لأطباء الامتياز في السودان للمطالبة بمستحقات مالية
أعلن أطباء
الامتياز في السودان عن إضراب عام عن العمل في المستشفيات الحكومية في عموم البلاد
بدءا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.
وقالت لجنة
أطباء الامتياز في مؤتمر صحافي إنهم اضطروا لاتخاذ الخطوة بعد فشل السلطات
المسؤولة في دفع مستحقاتهم المالية لأكثر من ثمانية أشهر، مشيرين إلى أنهم اتخذوا
جميع الخطوات الممكنة لتجنب الإضراب لكن السلطات لم تستجب لمطالبهم.
وقالت اللجنة
إن الاضراب سيشمل ثلاثين مستشفى موزعة في أنحاء البلاد المختلفة، موضحة أنها ستشمل
جميع الحالات الباردة والمستعجلة.
وأعلنت وزارة
الصحة السودانية أنها دفعت مستحقات أطباء الامتياز خلال الفترة الماضية ما عدا قلة
قليلة.
وقال وكيل
الوزارة المكلف عصمت محمد إن بعض الأطباء لديهم مشاكل تقنية تمنعهم من صرف
مستحقاتهم، مشيرا إلى أنهم بصدد حل تلك المشكلة.
يأتي إضراب
الأطباء عن العمل بعد أيام من إضراب مهندسي الكهرباء للمطالبة برفع أجورهم.
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خروج نعش الملكة إليزابيث الثانية من قلعة بالمورال في اسكتلندا متوجها إلى مدينة إدنبرة
صلوات في كنائس ببريطانيا تكريما للملكة إليزابيث
تقام في كنائس في بريطانيا صلوات تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
وكانت كنيسة إنجلترا قد طلبت بأن تقرع الجروس اليوم تكريما للملك الجديد تشارلز الثالث بعد أيام من الصمت عقب وفاة الملكة.
وقال قادة الكنائس إن الأمر سيكون بمثابة فرصة لتذكر كيف كان إيمان الملكة مرشدا لها طيلة حياتها.
لاجئون سوريون في تركيا يسعون إلى تشكيل "قافلة" للوصول إلى الاتحاد الأوروبي
تفيد التقارير الواردة من تركيا بأن مجموعة من اللاجئين السوريين في البلاد يسعون إلى تشكيل قافلة للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت وكالة فرانس برس إن العمل على وضع الخطط لهذه القافلة عبر قناة انشئت على تلغرام تم إعدادها قبل ستة أيام ويتابعها ما يقرب من 70 ألف شخص. ويدعو المنظمون الناس إلى إحضار أكياس نوم وخيام وسترات نجاة ومياه وأطعمة معلبة وأدوات إسعاف أولية.
ويقول المنظمون إن القافلة سيتم تقسيمها إلى مجموعات تضم كل واحدة منها 50 شخصا بقيادة مشرف. وجاء في رسالة نشرها احد المسؤولين عن هذه القناة على تلغرام "نحن في تركيا منذ 10 سنوات. نحن محميون.. لكن الدول الغربية يجب أن تشارك في العبء".
وهناك 3,7 ملايين لاجئ سوري يعيشون رسميا في تركيا. وأدت الحرب في سوريا إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص وإجبار حوالى نصف سكان البلاد على ترك منازلهم.
حداد في الهند على الملكة إليزابيث الثانية
تشهد الهند يوما من الحداد على ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
ونكست الأعلام على ألا يقام أي فعاليات ترفيهية اليوم.
وأثار قرار إعلان الحداد في الهند ردود فعل متباينة، حيث تسائل عدد من الهنود عن السبب الذي دفع السلطات إلى إعلان الحداد على أحد رموز الحكم الاستعماري.
في المقابل تحدث ساسة هنود بإيجابية عن الملكة الراحلة.
إضراب عام لأطباء الامتياز في السودان للمطالبة بمستحقات مالية
أعلن أطباء الامتياز في السودان عن إضراب عام عن العمل في المستشفيات الحكومية في عموم البلاد بدءا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.
وقالت لجنة أطباء الامتياز في مؤتمر صحافي إنهم اضطروا لاتخاذ الخطوة بعد فشل السلطات المسؤولة في دفع مستحقاتهم المالية لأكثر من ثمانية أشهر، مشيرين إلى أنهم اتخذوا جميع الخطوات الممكنة لتجنب الإضراب لكن السلطات لم تستجب لمطالبهم.
وقالت اللجنة إن الاضراب سيشمل ثلاثين مستشفى موزعة في أنحاء البلاد المختلفة، موضحة أنها ستشمل جميع الحالات الباردة والمستعجلة.
وأعلنت وزارة الصحة السودانية أنها دفعت مستحقات أطباء الامتياز خلال الفترة الماضية ما عدا قلة قليلة.
وقال وكيل الوزارة المكلف عصمت محمد إن بعض الأطباء لديهم مشاكل تقنية تمنعهم من صرف مستحقاتهم، مشيرا إلى أنهم بصدد حل تلك المشكلة.
يأتي إضراب الأطباء عن العمل بعد أيام من إضراب مهندسي الكهرباء للمطالبة برفع أجورهم.