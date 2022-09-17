جماعات حقوقية تنتقد توجيه الدعوة لولي العهد السعودي لحضور جنازة الملكة إليزابيث، وانتهاء عمليات البحث عن وفيات في عمارة اللويبدة

أثار مرسوم رئاسي تونسي، يقضي بفرض عقوبات بالسجن على
من ينشر أخبار ومعلومات كاذبة أو إشاعات عبر شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات، انتقادات
من قبل نشطاء وصحفيين في البلاد.
وينص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال
الذي صدر يوم الجمعة، على عقوبة بالسجن خمس سنوات لنشر أخبار كاذبة أو معلومات
كاذبة أو إشاعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر.
ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى عشر سنوات إذا كان
المستهدف موظفا عاما.
وقال رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي في تصريحات لرويترز
"المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات. إن عقوبات النشر في أي شبكة هي ضربة
قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين".
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم سعيد
ووصفوه بأنه محاولة لتدمير الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد الثورة
التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
محمد بن سلمان: جماعات حقوقية تنتقد توجيه الدعوة لولي العهد السعودي لحضور جنازة الملكة إليزابيث
انتقدت جماعات حقوقية قرار توجيه الدعوة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
واتهمت أجهزة استخبارات محمد بن سلمان بإصدار أوامر لخطف أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل بعد دخوله القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول في عام 2018، وهي الاتهامات التي ينفيها الأمير السعودي.
كما تسببت الدعوة التي وجهت إلى الصين جدلا بسبب معاملة بكين لمسلمي الإيغور.
وكان وفد صيني قد منع من المشاركة في مراسم إسجاء جثمان الملكة.
إلا أن الصين قد أكدت أنها سترسل نائب الرئيس للمشاركة في الجنازة.
عمارة اللويبدة: انتهاء عمليات البحث عن وفيات تحت أنقاض المبنى المنهار في الأردن
أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية عامر السرطاوي، انتهاء عمليات البحث عن وفيات في المبنى المنهار بمنطقة اللويبدة في العاصمة عمان، بعد العثور على الجثة الأخيرة.
وقال السرطاوي في بيان صحفي فجر السبت، إن فرق البحث والإنقاذ نجحت في انتشال آخر جثة من تحت الأنقاض بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبة ومتواصلة وبمراحل متعددة استمرت لمدة 84 ساعة.
وأضاف السرطاوي أن حصيلة الحادث بلغت 14 وفاة و10 إصابات، وذلك بحسب كشف الاستقصاء عن الموجودين داخل البناية السكنية.
قيس سعيد: انتقادات حقوقية لمرسوم رئاسي تونسي يقضي بسجن من ينشر أخبارا كاذبة
أثار مرسوم رئاسي تونسي، يقضي بفرض عقوبات بالسجن على من ينشر أخبار ومعلومات كاذبة أو إشاعات عبر شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات، انتقادات من قبل نشطاء وصحفيين في البلاد.
وينص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر يوم الجمعة، على عقوبة بالسجن خمس سنوات لنشر أخبار كاذبة أو معلومات كاذبة أو إشاعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر.
ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى عشر سنوات إذا كان المستهدف موظفا عاما.
وقال رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي في تصريحات لرويترز "المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات. إن عقوبات النشر في أي شبكة هي ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين".
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم سعيد ووصفوه بأنه محاولة لتدمير الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.