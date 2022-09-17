جماعات حقوقية تنتقد توجيه الدعوة لولي العهد السعودي لحضور جنازة الملكة إليزابيث، وانتهاء عمليات البحث عن وفيات في عمارة اللويبدة

انتقدت جماعات حقوقية قرار توجيه الدعوة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

واتهمت أجهزة استخبارات محمد بن سلمان بإصدار أوامر لخطف أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل بعد دخوله القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول في عام 2018، وهي الاتهامات التي ينفيها الأمير السعودي.

كما تسببت الدعوة التي وجهت إلى الصين جدلا بسبب معاملة بكين لمسلمي الإيغور.

وكان وفد صيني قد منع من المشاركة في مراسم إسجاء جثمان الملكة.

إلا أن الصين قد أكدت أنها سترسل نائب الرئيس للمشاركة في الجنازة.