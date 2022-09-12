مقتل 4 جنود أتراك في اشتباكات بالعراق، والجيش الأوكراني يعلن استعادة السيطرة على أكثر من 20 بلدة

أعلن الجيش الأوكراني صباح الاثنين استعادة "أكثر من 20 بلدة" خلال 24 ساعة في إطار هجومه المضاد على الجيش الروسي.

وقال الجيش الأوكراني في بيان صباح الاثنين إنه على امتداد خط المواجهة "تمكنت القوات الأوكرانية من طرد العدو من أكثر من 20 بلدة" خلال 24 ساعة.

وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا على الجيش الروسي منذ عدة أسابيع نجحت خلاله في السيطرة على عدة مناطق.