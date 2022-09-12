مقتل 4 جنود أتراك في اشتباكات بالعراق، والجيش الأوكراني يعلن استعادة السيطرة على أكثر من 20 بلدة

أعلن الجيش\nالأوكراني صباح الاثنين استعادة "أكثر من 20 بلدة" خلال 24 ساعة في إطار\nهجومه المضاد على الجيش الروسي. وقال الجيش\nالأوكراني في بيان صباح الاثنين إنه على امتداد خط المواجهة "تمكنت القوات\nالأوكرانية من طرد العدو من أكثر من 20 بلدة" خلال 24 ساعة. وتشن القوات\nالأوكرانية هجوما مضادا على الجيش الروسي منذ عدة أسابيع نجحت خلاله في السيطرة\nعلى عدة مناطق.
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روسيا وأوكرانيا: كييف تعلن استعادة السيطرة على أكثر من 20 بلدة
أعلن الجيش الأوكراني صباح الاثنين استعادة "أكثر من 20 بلدة" خلال 24 ساعة في إطار هجومه المضاد على الجيش الروسي.
وقال الجيش الأوكراني في بيان صباح الاثنين إنه على امتداد خط المواجهة "تمكنت القوات الأوكرانية من طرد العدو من أكثر من 20 بلدة" خلال 24 ساعة.
وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا على الجيش الروسي منذ عدة أسابيع نجحت خلاله في السيطرة على عدة مناطق.
الجيش التركي يعلن مقتل 4 من جنوده في اشتباكات بالعراق
قالت وزارة الدفاع التركية إن أربعة جنود أتراك قتلوا أثناء اشتباكات مع ميليشيات مسلحة شمالي العراق.
وتشن تركيا منذ أشهر عملية عسكرية عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وكانت الحكومة العراقية في بغداد قد أدانت العملية العسكرية التركية معتبرة إياها انتهاكا لسيادة البلاد.