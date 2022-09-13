قائد الجيش المغربي ورئيس الأركان الإسرائيلي
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قائد الجيش المغربي يشارك في مؤتمر عسكري تنظمه إسرائيل، والسيسي يزور قطر للمرة الأولى منذ 8 سنوات

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  1. التطبيع: المفتش العام للجيش المغربي الفاروق بلخير يشارك في مؤتمر عسكري تنظمه إسرائيل

    المفتش العام للجيش المغربي وقائد الأركان الإسرائيلي
    Copyright: EPA
    Image caption: المفتش العام للجيش المغربي وقائد الأركان الإسرائيلي

    وصل إلى مدينة تل أبيب قائد الجيش المغربي للمشاركة في مؤتمر عسكري تنظمه إسرائيل في إطار تطبيع البلدين العلاقات المشتركة.

    وكان رئيس الأركان العامة الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخاف في استقبال المفتش العام للقوات المسلحة المغربية الجنرال الفاروق بلخير.

    وتستضيف إسرائيل مؤتمر القمة العالمية لمكافحة الإرهاب والذي يشارك فيه قادة وخبراء عسكريون من العديد من دول العالم.

    وكان المغرب قد أبرم اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 تحت رعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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