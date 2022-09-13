قائد الجيش المغربي يشارك في مؤتمر عسكري تنظمه إسرائيل، والسيسي يزور قطر للمرة الأولى منذ 8 سنوات

وصل إلى مدينة تل أبيب قائد الجيش المغربي للمشاركة في مؤتمر عسكري تنظمه\nإسرائيل في إطار تطبيع البلدين العلاقات المشتركة. وكان رئيس الأركان العامة الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخاف في استقبال المفتش\nالعام للقوات المسلحة المغربية الجنرال الفاروق بلخير. وتستضيف إسرائيل مؤتمر القمة العالمية\nلمكافحة الإرهاب والذي يشارك فيه قادة وخبراء عسكريون من العديد من دول العالم. وكان\nالمغرب قد أبرم اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 تحت رعاية إدارة\nالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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التطبيع: المفتش العام للجيش المغربي الفاروق بلخير يشارك في مؤتمر عسكري تنظمه إسرائيل
وصل إلى مدينة تل أبيب قائد الجيش المغربي للمشاركة في مؤتمر عسكري تنظمه إسرائيل في إطار تطبيع البلدين العلاقات المشتركة.
وكان رئيس الأركان العامة الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخاف في استقبال المفتش العام للقوات المسلحة المغربية الجنرال الفاروق بلخير.
وتستضيف إسرائيل مؤتمر القمة العالمية لمكافحة الإرهاب والذي يشارك فيه قادة وخبراء عسكريون من العديد من دول العالم.
وكان المغرب قد أبرم اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 تحت رعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.