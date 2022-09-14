مقتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين في اشتباكات بالضفة الغربية، وتأييد الحكم بسجن مدونة مغربية بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي"

العمالة المنزلية في السعودية: مانيلا تسمح بعودة العمالة الفلبينية إلى المملكة
رفعت السلطات في الفلبين الحظر
الذي كانت قد فرضته العام الماضي على إرسال عاملات المنازل إلى السعودية ، بعد أن وافقت الرياض على حماية
حقوق العمال الفلبينيين الوافدين.
وتوقفت مانيلا عن السماح لمواطنيها بالعمل في
المملكة العربية السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ، بعد تزايد التقارير من
السعودية عن تعرَضهم لانتهاكات عنيفة وعدم دفع أجورهم.
وكان ما يقرب من نصف مليون فلبيني يعملون في المملكة العربية السعودية قبل الحظر، يعمل الغالبية
منهم عاملات في المنازل وفي
البناء وكعمال يدويين وفنيين
وبائعات.
وغيَرت وزارة العمل السعودية القوانين
حتى يتسنَى للعمالة الوافدة مغادرة وظائفهم قبل انتهاء عقودهم إذا كانوا يعانون من
سوء المعاملة، ومُنح العاملون أيضا عطلة مدفوعة
وتأمينًا يضمن تقاضيهم رواتبهم في حال عدم دفعها لهم.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مقتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين في اشتباكات قرب مدينة جنين بالضفة الغربية
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ضابطا في
الجيش قتل خلال تبادل إطلاق نار مع مسلحين فلسطينيين الليلة الماضية، وإن
مُسلَّحين فلسطينيين قُتِلا عند حاجز الجلمة قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رصدت قوات
الجيش اثنين من المسلحين في منطقة التماس بالقرب من الجلمة، وحاصرتهما وبدأت
إجراءات في محاولة لاعتقالهما، فبادر المسلحان بإطلاق النار، وردت القوات بالمثل.
من ناحيتها نعت المساجد في قرية كفر دان الشابين
أحمد عابد وعبد الرحمن عابد، وقالت إنهما قتلا في اشتباك مسلـح مع الجيش
الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن جهات أمنية
إسرائيلية تواصلت مع عائلة الشاب عبد الرحمن عابد، من بلدة كفردان قضاء جنين، وطالبتها الحضور لحاجز سالم للتعرف
على هوية ابنها دون الإفصاح عن أي معلومات. وأضافت المصادر الفلسطينية بأن الشابين
أقارب (أولاد خال) وأحدهم يعمل في الزراعة والثاني يعمل في الأجهزة الأمنية
الفلسطينية (جهاز الاستخبارات).
فاطمة كريم: محكمة استئناف مغربية تؤيد الحكم بسجن المدونة عامين بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي"
تفيد التقارير الواردة من المغرب بأن محكمة
استئناف في المملكة أيدت حكما بسجن مدونة لمدة عامين بتهمة "الإساءة للدين
الإسلامي".
ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامي حبيب عادي
القول إن الحكم الذي صدر بحق موكلته فاطمة كريم "قاس للغاية".
وكانت النيابة العامة قد أمرت في يوليو تموز
الماضي بتوقيف فاطمة كريم بسبب تدوينات على موقع فيسبوك "تعبّر فيها عن
آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي"، بحسب ما نقلته وكالة
فرانس برس عن شقيقها الذي قال إن شقيقته "لم يكن لديها أي نية للإساءة للدين".
ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حقّ "كلّ من أساء إلى الدين الإسلامي".
لكنّ العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذ اارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية، "بما فيها
الوسائل الإلكترونية".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
رفعت الأسد: عم الرئيس السوري يقول إنه أعاد وسام جوقة الشرف إلى باريس بعد أسبوع من تثبيت القضاء الفرنسي الحكم بسجنه
قال محامي
رفعت الأسد إن عم الرئيس السوري أعاد وسام
جوقة الشرف إلى فرنسا، بعد أسبوع من تثبيت القضاء الفرنسي حكم السجن نهائيا بحقه في
قضية "مكاسب غير مشروعة".
وأعلن
محاميه إيلي حاتم في بيان "يشعر رفعت الأسد بأن فرنسا خذلته، البلد الذي كان
يقدره كثيرا وقدم له العديد من الخدمات مما أكسبه وسام جوقة الشرف، الأسمى في
بلادنا. دفعته خيبة الأمل إلى إعادة هذا الوسام إلى فرنسا".
وكانت
محكمة التمييز في باريس قد رفضت في الأسبوع الطعن القانوني الأخير المتاح أمام
رفعت الأسد وجعلت عقوبة السجن أربع سنوات الصادرة في حقه نهائية بعدما بنى بطريقة
غير مشروعة امبراطورية عقارية تقدر بحوالي تسعين مليون يورو.
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العمالة المنزلية في السعودية: مانيلا تسمح بعودة العمالة الفلبينية إلى المملكة
رفعت السلطات في الفلبين الحظر الذي كانت قد فرضته العام الماضي على إرسال عاملات المنازل إلى السعودية ، بعد أن وافقت الرياض على حماية حقوق العمال الفلبينيين الوافدين.
وتوقفت مانيلا عن السماح لمواطنيها بالعمل في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ، بعد تزايد التقارير من السعودية عن تعرَضهم لانتهاكات عنيفة وعدم دفع أجورهم.
وكان ما يقرب من نصف مليون فلبيني يعملون في المملكة العربية السعودية قبل الحظر، يعمل الغالبية منهم عاملات في المنازل وفي البناء وكعمال يدويين وفنيين وبائعات.
وغيَرت وزارة العمل السعودية القوانين حتى يتسنَى للعمالة الوافدة مغادرة وظائفهم قبل انتهاء عقودهم إذا كانوا يعانون من سوء المعاملة، ومُنح العاملون أيضا عطلة مدفوعة وتأمينًا يضمن تقاضيهم رواتبهم في حال عدم دفعها لهم.
مقتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين في اشتباكات قرب مدينة جنين بالضفة الغربية
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ضابطا في الجيش قتل خلال تبادل إطلاق نار مع مسلحين فلسطينيين الليلة الماضية، وإن مُسلَّحين فلسطينيين قُتِلا عند حاجز الجلمة قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رصدت قوات الجيش اثنين من المسلحين في منطقة التماس بالقرب من الجلمة، وحاصرتهما وبدأت إجراءات في محاولة لاعتقالهما، فبادر المسلحان بإطلاق النار، وردت القوات بالمثل.
من ناحيتها نعت المساجد في قرية كفر دان الشابين أحمد عابد وعبد الرحمن عابد، وقالت إنهما قتلا في اشتباك مسلـح مع الجيش الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن جهات أمنية إسرائيلية تواصلت مع عائلة الشاب عبد الرحمن عابد، من بلدة كفردان قضاء جنين، وطالبتها الحضور لحاجز سالم للتعرف على هوية ابنها دون الإفصاح عن أي معلومات. وأضافت المصادر الفلسطينية بأن الشابين أقارب (أولاد خال) وأحدهم يعمل في الزراعة والثاني يعمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية (جهاز الاستخبارات).
فاطمة كريم: محكمة استئناف مغربية تؤيد الحكم بسجن المدونة عامين بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي"
تفيد التقارير الواردة من المغرب بأن محكمة استئناف في المملكة أيدت حكما بسجن مدونة لمدة عامين بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي".
ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامي حبيب عادي القول إن الحكم الذي صدر بحق موكلته فاطمة كريم "قاس للغاية".
وكانت النيابة العامة قد أمرت في يوليو تموز الماضي بتوقيف فاطمة كريم بسبب تدوينات على موقع فيسبوك "تعبّر فيها عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن شقيقها الذي قال إن شقيقته "لم يكن لديها أي نية للإساءة للدين".
ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حقّ "كلّ من أساء إلى الدين الإسلامي". لكنّ العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذ اارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية، "بما فيها الوسائل الإلكترونية".
رفعت الأسد: عم الرئيس السوري يقول إنه أعاد وسام جوقة الشرف إلى باريس بعد أسبوع من تثبيت القضاء الفرنسي الحكم بسجنه
قال محامي رفعت الأسد إن عم الرئيس السوري أعاد وسام جوقة الشرف إلى فرنسا، بعد أسبوع من تثبيت القضاء الفرنسي حكم السجن نهائيا بحقه في قضية "مكاسب غير مشروعة".
وأعلن محاميه إيلي حاتم في بيان "يشعر رفعت الأسد بأن فرنسا خذلته، البلد الذي كان يقدره كثيرا وقدم له العديد من الخدمات مما أكسبه وسام جوقة الشرف، الأسمى في بلادنا. دفعته خيبة الأمل إلى إعادة هذا الوسام إلى فرنسا".
وكانت محكمة التمييز في باريس قد رفضت في الأسبوع الطعن القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد وجعلت عقوبة السجن أربع سنوات الصادرة في حقه نهائية بعدما بنى بطريقة غير مشروعة امبراطورية عقارية تقدر بحوالي تسعين مليون يورو.