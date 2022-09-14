مقتل ضابط إسرائيلي وفلسطينيين في اشتباكات بالضفة الغربية، وتأييد الحكم بسجن مدونة مغربية بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي"

رفعت السلطات في الفلبين الحظر الذي كانت قد فرضته العام الماضي على إرسال عاملات المنازل إلى السعودية ، بعد أن وافقت الرياض على حماية حقوق العمال الفلبينيين الوافدين.

وتوقفت مانيلا عن السماح لمواطنيها بالعمل في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ، بعد تزايد التقارير من السعودية عن تعرَضهم لانتهاكات عنيفة وعدم دفع أجورهم.

وكان ما يقرب من نصف مليون فلبيني يعملون في المملكة العربية السعودية قبل الحظر، يعمل الغالبية منهم عاملات في المنازل وفي البناء وكعمال يدويين وفنيين وبائعات.

وغيَرت وزارة العمل السعودية القوانين حتى يتسنَى للعمالة الوافدة مغادرة وظائفهم قبل انتهاء عقودهم إذا كانوا يعانون من سوء المعاملة، ومُنح العاملون أيضا عطلة مدفوعة وتأمينًا يضمن تقاضيهم رواتبهم في حال عدم دفعها لهم.