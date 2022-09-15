واشنطن ستحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب حقوق الإنسان، و"غالبية مشجعي المونديال يؤيدون تقديم الفيفا تعويضات للعمال الوافدين في قطر"

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن غالبية مشجعي كرة القدم من 15 دولة سيدعمون تعويض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) العمال الوافدين في قطر عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال استعدادات البلاد لبطولة كأس العالم 2022.

وأظهر استطلاع أجرته شركة (يوجوف) لآراء أكثر من 17 ألف مشجع من 15 دولة، عشر منها أوروبية، بتكليف من منظمة العفو الدولية، أن نحو 75 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع سيؤيدون الاقتراح بينما يعارضه عشرة بالمئة.

كما قال 67 بالمئة من المشاركين، أي أكثر من الثلثين، إن اتحادات كرة القدم الوطنية يجب أن تتحدث علنا عن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بكأس العالم في قطر وكذلك المطالبة بتعويض العمال الوافدين.

وقال رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، "الناس متحدون في جميع أنحاء العالم في رغبتهم في رؤية الفيفا يتقدم ويعوض عن المعاناة التي تحملها العمال المهاجرون في قطر".

وأضاف "لا يمكن إلغاء الماضي، لكن برنامجا للتعويض يمثل طريقة واضحة وبسيطة يمكن للفيفا وقطر بواسطتها أن يقدما على الأقل قدرا من التعويض لمئات الآلاف من العمال الذين جعلوا إقامة هذه البطولة ممكنة".

وكانت منظمة العفو وجماعات حقوقية أخرى قد دعت الفيفا، في مايو/ أيار الفائت، إلى تخصيص 440 مليون دولار لتعويض العمال الوافدين في قطر عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال الفيفا في نفس الشهر إنه يقيّم اقتراح منظمة العفو وإنه عوَّض بالفعل عددا من العمال، الذين حصلوا على 22.6 مليون دولار اعتبارا من ديسمبر كانون الأول 2021.

وكانت حكومة حكومة قطر قد قالت إن العمل لا يزال جاريا على تطوير النظام الخاص بالعمل لديها لكنها نفت تقريرا لمنظمة العفو الدولية لعام 2021 يقول إن آلاف العمال الوافدين لا يزالون يتعرضون للاستغلال.