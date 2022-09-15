واشنطن ستحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب حقوق الإنسان، و"غالبية مشجعي المونديال يؤيدون تقديم الفيفا تعويضات للعمال الوافدين في قطر"

أُثارت تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، موجة من الغضب بين أوساط المعارضين السوريين، بعدما اعتبر أنه "من الضروري تحقيق مصالحة بين المعارضة والنظام في سوريا" فما خلفيات تصريحات الوزير التركي؟ وكيف تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟
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مقتل فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب جنين
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل الفتى عدي طراد صلاح، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية كفر دان قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وأضافت وزارة الصحة أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، منذ بداية العام، في الأراضي الفلسطينية ارتفع إلى 149 بينهم 34 من محافظة جنين.
وقالت مصادر محلية فلسطينية إن مواجهات عنيفة اندلعت في كفر دان بعد اقتحام القوات الإسرائيلية للبلدة ومداهمة منازل ذوي الشابين أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذيْن قتلا، أمس الأربعاء، قرب حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين، بعد تنفيذهما عملية إطلاق نار قتل فيها ضابط إسرائيلي.
وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية أخضعت ذوي الشابين لتحقيق ميداني، كما اعتقلت الشاب أحمد عباد، وهو ابن عم أحد الشابين.
كأس العالم 2022: العفو الدولية تقول إن غالبية المشجعين يؤيدون تقديم الفيفا تعويضات للعمال الوافدين في قطر
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن غالبية مشجعي كرة القدم من 15 دولة سيدعمون تعويض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) العمال الوافدين في قطر عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال استعدادات البلاد لبطولة كأس العالم 2022.
وأظهر استطلاع أجرته شركة (يوجوف) لآراء أكثر من 17 ألف مشجع من 15 دولة، عشر منها أوروبية، بتكليف من منظمة العفو الدولية، أن نحو 75 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع سيؤيدون الاقتراح بينما يعارضه عشرة بالمئة.
كما قال 67 بالمئة من المشاركين، أي أكثر من الثلثين، إن اتحادات كرة القدم الوطنية يجب أن تتحدث علنا عن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بكأس العالم في قطر وكذلك المطالبة بتعويض العمال الوافدين.
وقال رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، "الناس متحدون في جميع أنحاء العالم في رغبتهم في رؤية الفيفا يتقدم ويعوض عن المعاناة التي تحملها العمال المهاجرون في قطر".
وأضاف "لا يمكن إلغاء الماضي، لكن برنامجا للتعويض يمثل طريقة واضحة وبسيطة يمكن للفيفا وقطر بواسطتها أن يقدما على الأقل قدرا من التعويض لمئات الآلاف من العمال الذين جعلوا إقامة هذه البطولة ممكنة".
وكانت منظمة العفو وجماعات حقوقية أخرى قد دعت الفيفا، في مايو/ أيار الفائت، إلى تخصيص 440 مليون دولار لتعويض العمال الوافدين في قطر عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال الفيفا في نفس الشهر إنه يقيّم اقتراح منظمة العفو وإنه عوَّض بالفعل عددا من العمال، الذين حصلوا على 22.6 مليون دولار اعتبارا من ديسمبر كانون الأول 2021.
وكانت حكومة حكومة قطر قد قالت إن العمل لا يزال جاريا على تطوير النظام الخاص بالعمل لديها لكنها نفت تقريرا لمنظمة العفو الدولية لعام 2021 يقول إن آلاف العمال الوافدين لا يزالون يتعرضون للاستغلال.
واشنطن تقرر حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب حقوق الإنسان
قال مسؤولون أمريكيون، مساء أمس، إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية عن مصر؛ بسبب عدم وفائها بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها سمحت ببعض الأموال بسبب جزمها أن القاهرة أحرزت تقدما على صعيد الاعتقالات السياسية.
وأضاف المسؤولون أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قرر أن القاهرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات السجناء.
وضغطت جماعات حقوقية من أجل حجب كامل حصة المساعدات التي ربطها الكونجرس الأمريكي بشروط والبالغة 300 مليون دولار.
وعزت الجماعات الحقوقية ذلك إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل التعذيب والاختفاءات القسرية.
وتمثل المساعدات التي قرر بلينكن حجبها عشرة بالمئة من 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنويا. وقال مسؤول إن محامي وزارة الخارجية قرروا أن نسبة عشرة بالمئة هي الحد الأقصى الذي يمكن حجبه هذا العام.
وستسمح واشنطن بالإفراج عن 75 مليون دولار لمصر، مشيرة إلى التقدم المحرز على صعيد الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إطلاق سراح نحو 500 معتقل سياسي هذا العام.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية إن القاهرة ستتلقى 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود و"منع الانتشار".
وقال أحد كبار مسؤولي الوزارة في إفادة للصحفيين "النهج المتبع هنا يعكس مخاوف الإدارة إزاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، مع السعي في الوقت نفسه للحفاظ على التفاعل والحوار الذي أجريناه على مدار العشرين شهرا الماضية".
ويقول مسؤولون أمريكيون إن العلاقة مع مصر معقدة. وتعد الدولة العربية الأكثر سكانا حليفا أساسيا ولا تزال واشنطن ملتزمة بدعمها "لاحتياجاتها الدفاعية المشروعة"