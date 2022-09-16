برلين تضع يدها على نشاطات مجموعة روسنفت النفطية الروسية في ألمانيا، ومنظمات حقوقية تعتبر قرار واشنطن حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن مصر "غير كاف"

أُثارت تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، موجة من الغضب بين أوساط المعارضين السوريين، بعدما اعتبر أنه "من الضروري تحقيق مصالحة بين المعارضة والنظام في سوريا" فما خلفيات تصريحات الوزير التركي؟ وكيف تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟
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هيومن رايتس ووتش تنتقد قرار واشنطن حجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار الإدارة الأمريكية تعليق جزء من المساعدات العسكرية لمصر، معتبرة إن الإجراء "غير كاف"، وأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يجب أن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، لإظهار وقوفه مع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
و كانت الإدارة الأمريكية قد قررت، الأربعاء، حجب مساعدات عسكرية قدرها 130 مليون دولار عن مصر بسبب ما اعتبرته فشل مصر في الوفاء بشروط حقوق الإنسان وذلك للسنة الثانية على التوالي، لكنها أفرجت في الوقت نفسه عن 75 مليون دولار بسبب ما اعتبرته تقدما في ملف الاعتقالات السياسية، وإطلاق سراح حوالي 500 سجين رأي هذا العام، بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.
وقالت المنظمة، في بيان صدر الخميس، إن الولايات المتحدة احتجزت نفس المبلغ العام الماضي، لكن ذلك لم يكن كافياً لتغيير ما اعتبرته المنظمة فشلا لمصر في تحسين وضعها الحقوقي.
واستشهد البيان بعدم إغلاق القضية رقم 173 التي بدأت التحقيقات فيها مع عدد من منظمات المجتمع المدني منذ نحو 10 سنوات، واستمرار منع عدد من النشطاء من السفر.
وتمنح الولايات المتحدة مصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليارات دولار سنويا، يربط الكونغرس جزء منها بأوضاع حقوق الإنسان، يبلغ 300 مليون دولار، وهو الجزء الذي تطالب منظمات حقوقية بوقفه بشكل كامل.
وتعتبر الحكومة المصرية تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش غير دقيقة وغير محايدة، وانتقدت هذا الأسبوع تقريرا للمنظمة الدولية بشأن التضييق على الناشطين في مجال البيئة باعتباره يستند إلى منظمات مجهولة ويفتقر إلى أي وقائع محددة.
وتنفي مصر دوما وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وقامت بالإفراج عن المئات من سجناء الرأي، خلال الأشهر الماضية، من خلال لجنة رئاسية تعمل على إعداد قوائم بالسجناء والمحبوسين، قبل أن تعفو السلطات عن بعضهم.
القبض على مسلح اقتحم بنكا في جنوب لبنان لاستعادة مدخراته
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني القول إن رجلا مسلحا اعتُقل بعد اقتحامه بنكا لبنانيا في مدينة الغازية، جنوب البلاد، صباح اليوم الجمعة، أثناء محاولته استعادة مدخراته المجمدة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
وأضاف المصدر أن الرجل نجح في استعادة جزء من مدخراته المودعة في بنك بيبلوس في الغازية قبل اعتقاله.
ويعد هذا ثالث حادث، على الأقل، هذا الأسبوع يشمل اقتحام مودعين لبنوك لبنانية لاستعادة مدخراتهم بالقوة.
وقيدت المصارف في لبنان وصول عملائها إلى ودائعهم بعد تفاقم الأزمة المالية، التي مازالت مستمرة منذ ثلاث سنوات، والتي أدت إلى إفقار ثلاثة أرباع السكان.
وتسمح معظم البنوك بسحب مبالغ محددة من العملة الصعبة.
وفي يناير/كانون الثاني احتجز عميل غاضب عشرات الرهائن في أحد المصارف في سهل البقاع، مطالبا بتمكينه من استعادة أمواله بالدولار الأمريكي.
ومازال لبنان غارقا في أزمة اقتصادية عميقة منذ عام 2019، عندما بدأت القيمة السوقية للعملة المحلية في الانخفاض، وبدأت البنوك في فرض قيود صارمة على عمليات سحب العملات الأجنبية والمحلية. كما مُنع المقرضون من تحويل الأموال إلى الخارج.
برلين تضع يدها على نشاطات مجموعة روسنفت النفطية الروسية في ألمانيا
أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، وضع يدها على نشاطات شركة روسنفت في ألمانيا، حيث تدير المجموعة النفطية الروسية الكثير من المصافي، من أجل "ضمان" إمدادات الطاقة الوطنية.
وأفادت وزارة الاقتصاد، في بيان، أن فروع روسنفت في ألمانيا التي تمثل 12 في المئة من القدرات الوطنية لتكرير النفط وضعت تحت "وصاية" الوكالة الوطنية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء "تقديم مساهمة كبرى لضمان مستقبل مصفاة شفيت" في شرق البلاد على الحدود مع بولندا.
وتسيطر المجموعة الروسية على هذه المصفاة التي تؤمن إمداد العاصمة برلين ومنطقتها بالمنتجات النفطية.
وتسجل نشاطات المصفاة بلبلة كبيرة حاليا، بعدما قررت الحكومة الحد بشكل كبير من واردات النفط الروسي، على أن تستغني عنها بالكامل بحلول نهاية السنة.
وبوضع يدها على الموقع، سيكون بوسع السلطات الألمانية التحكم بنفسها بإمدادات المصفاة بالنفط المستورد من موردين غير روسيا.
ويشمل قرار وضع اليد فروع روسنفت ألمانيا و"آر إن ريفاينينغ إند ماركتينغ" التي تملك أسهما في ثلاث مصاف كبيرة في البلد، هي شفيت وميرو وبايرن أويل.