لندن تستعد لجنازة الملكة إليزابيث الثانية

لمسات شخصية للملكة إليزابيث الثانية في ترتيبات يوم الجنازة

من المرجح أن تكون الجنازة الرسمية في دير وستمنستر آبي يوم الاثنين واحدة من أكبر الأحداث الرسمية الفردية التي تقام في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.