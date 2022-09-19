Queen Elizabeth II
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لندن تستعد لجنازة الملكة إليزابيث الثانية

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  1. لندن تتأهب لجنازة الملكة إليزابيث الثانية

    تقام في وقت لاحق من اليوم جنازة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن.

    وستشهد الجنازة حضور ملك بريطانيا تشارلز الثالث والعائلة المالكة بجانب العديد من زعماء دول العالم.

    وتوفيت الملكة يوم الخميس 8 سبتمبر/أيلول عن 96 عاما.

    لندن
    Copyright: Reuters
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