لندن تستعد لجنازة الملكة إليزابيث الثانية

تقام في وقت لاحق من اليوم جنازة ملكة\nبريطانيا إليزابيث الثانية في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن. وستشهد الجنازة حضور ملك بريطانيا\nتشارلز الثالث والعائلة المالكة بجانب العديد من زعماء دول العالم. وتوفيت الملكة يوم الخميس 8 سبتمبر/أيلول\nعن 96 عاما.
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لندن تتأهب لجنازة الملكة إليزابيث الثانية
تقام في وقت لاحق من اليوم جنازة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن.
وستشهد الجنازة حضور ملك بريطانيا تشارلز الثالث والعائلة المالكة بجانب العديد من زعماء دول العالم.
وتوفيت الملكة يوم الخميس 8 سبتمبر/أيلول عن 96 عاما.