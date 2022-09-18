إعصار يضرب سواحل اليابان ويتسبب في نزوح الملايين

ضرب أحد أقوى الأعاصير التي تشهدها اليابان على الإطلاق سواحل البلاد مما تسبب في انهيارات أرضية في جزيرة كيوشو الجنوبية.

وزادت سرعة الرياح التى تضرب الساحل بسبب الإعصار عن مائة وخمسين كيلومترًا في الساعة.

وتقول السلطات إن الأمطار الغزيرة تشكل أكبر خطر حيث تتسبب في ارتفاع معدلات المياة في الأنهار ، مما يهدد بانهيارات أرضية وطينية.

ومع تحرك إعصار نانمادول شمالًا ، طُلب من أربعة ملايين شخص على الأقل في مسار العاصفة مغادرة منازلهم والذهاب إلى مراكز الطوارئ.

و يعد هذا الإعصار هو الرابع عشر الذى يضرب اليابان هذا الموسم، وهو الأكبر حتى الآن.

و يقول العلماء إن تغير المناخ يجعل الأعاصير أكبر وأكثر تدميراً.