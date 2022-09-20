السلطات التونسية تحتجز رئيس الحكومة السابق علي العريض، وحماس تندد بإلقاء الأمن الفلسطيني القبض على اثنين من عناصرها

قتل ستة أطفال على الأقل وأصيب 17 آخرون في هجوم نفذه جنود باستخدام طائرات هليكوبتر على مدرسة في إقليم ساجينغ الواقع شمال غرب ميانمار.

وتشير التقارير إلى أن الجنود أطلقوا النار من الهواء على المدرسة الواقعة في معبد بوذي في قرية ليت يت كوني.

وقال الجيش إنه هاجم المدرسة لأن متمردين يستخدمون المبنى لاستهداف الجنود.

واندلعت أعمال عنف في ميانمار منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في أوائل العام الماضي.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ثقوب رصاص وبقع دماء في المدرسة.