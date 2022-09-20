السلطات التونسية تحتجز رئيس الحكومة السابق علي العريض، وحماس تندد بإلقاء الأمن الفلسطيني القبض على اثنين من عناصرها

الانقلاب في ميانمار: مقتل ستة أطفال على الأقل في هجوم للجيش على مدرسة
قتل
ستة أطفال على الأقل وأصيب 17 آخرون في هجوم نفذه جنود باستخدام طائرات هليكوبتر
على مدرسة في إقليم ساجينغ الواقع شمال غرب ميانمار.
وتشير التقارير
إلى أن الجنود أطلقوا النار من الهواء على المدرسة الواقعة في معبد بوذي في قرية
ليت يت كوني.
وقال
الجيش إنه هاجم المدرسة لأن متمردين يستخدمون المبنى لاستهداف الجنود.
واندلعت
أعمال عنف في ميانمار منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في أوائل
العام الماضي.
وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل
الاجتماعي ثقوب رصاص وبقع دماء في المدرسة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الأزمة الاقتصادية في لبنان: تراجع قياسي جديد لليرة اللبنانية أمام الدولار
في لبنان سجلت الليرة اللبنانية تراجعا قياسيا جديدا مقابل الدولار، فقد بات سعر الدولار الواحد في السوق يوازي تسعة وثلاثين الف ليرة لبنانية.
وكان لبنان
قد سجل في عام 2021 تضخما بنسبة اكثر من مائة وخمسين في المائة بحسب البنك الدولي،
الا انه منذ ذلك الوقت تدهورت العملة بشكل اكبر بكثير .
يأتي ذلك في
ظل غياب اي معالجات او خطط للتعامل مع الانهيار المالي والاقتصادي الذي بدأ عام 2019
ولا يزال متواصلا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
حماس تندد باعتقال الأمن الفلسطيني لاثنين من عناصرها في نابلس
اتهمت حركة حماس
فجر اليوم الثلاثاء السلطة الفلسطينية بالعمل على افشال الجهود الجزائرية الرامية
لتحقيق المصالحة وذلك باختيارها هذا الوقت لاعتقال اثنين من عناصر الحركة المسلحين
في مدينة نابلس الليلة الماضية.
وقال
فوزي برهوم الناطق باسم حماس إن "اختطاف أجهزة أمن
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية للمجاهد مصعب اشتية وعميد طبيلة جريمة وطنية، وضعت
السلطة نفسها وكيلا حصريا للاحتلال في مواجهة شعبنا
الفلسطيني".
وكانت مصادر طبية فلسطينية قدأعلنت عن مقتل رجل يبلغ 53 عاما إثر إصابته بالرأس، فيما أصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة، خلال مواجهات بين محتجين وأجهزة الأمن الفلسطينية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد منتصف الليل، وذلك عقب اعتقال أجهزة الأمن للشابين مصعب اشتية وعميد طبيلة.
ReutersCopyright: Reuters
علي العريض: النيابة التونسية تأمر بالاحتفاظ برئيس الوزراء السابق على ذمة التحقيق في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر"
أمرت النيابة العامة في تونس بالاحتفاظ
برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض على ذمة التحقيق في قضية متعلقة
بسفر إسلاميين تونسيين للانضمام إلى جماعات متطرفة خارج البلاد.
كما
أجلت النيابة الاستماع إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والتي ينتمي إليها
العريض، في نفس القضية التي تُعرف بـ"قضية التسفير إلى بؤر التوتر"
ويمثل
العريض والغنوشي منذ أمس أمام الإدارة الوطنية للوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.
ووصفت
حركة النهضة في بيان لها ما حدث أمس بـ"الممارسات
المشينة" وأكدت وجود نية التنكيل والتشفي من طرف السلطة الحالية حيث لم
يُستمع لراشد الغنوشي بعد أكثر من اثني عشر ساعة حسب ما ورد في نص البيان.
واتهمت أحزاب علمانية في تونس النهضة بالتساهل مع إسلاميين متشددين أثناء فترة حكمها بعد الثورة وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الجهاد في سوريا، وهو أمر ينفيه الحزب باستمرار.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الانقلاب في ميانمار: مقتل ستة أطفال على الأقل في هجوم للجيش على مدرسة
قتل ستة أطفال على الأقل وأصيب 17 آخرون في هجوم نفذه جنود باستخدام طائرات هليكوبتر على مدرسة في إقليم ساجينغ الواقع شمال غرب ميانمار.
وتشير التقارير إلى أن الجنود أطلقوا النار من الهواء على المدرسة الواقعة في معبد بوذي في قرية ليت يت كوني.
وقال الجيش إنه هاجم المدرسة لأن متمردين يستخدمون المبنى لاستهداف الجنود.
واندلعت أعمال عنف في ميانمار منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في أوائل العام الماضي.
وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ثقوب رصاص وبقع دماء في المدرسة.
الأزمة الاقتصادية في لبنان: تراجع قياسي جديد لليرة اللبنانية أمام الدولار
في لبنان سجلت الليرة اللبنانية تراجعا قياسيا جديدا مقابل الدولار، فقد بات سعر الدولار الواحد في السوق يوازي تسعة وثلاثين الف ليرة لبنانية.
وكان لبنان قد سجل في عام 2021 تضخما بنسبة اكثر من مائة وخمسين في المائة بحسب البنك الدولي، الا انه منذ ذلك الوقت تدهورت العملة بشكل اكبر بكثير .
يأتي ذلك في ظل غياب اي معالجات او خطط للتعامل مع الانهيار المالي والاقتصادي الذي بدأ عام 2019 ولا يزال متواصلا.
حماس تندد باعتقال الأمن الفلسطيني لاثنين من عناصرها في نابلس
اتهمت حركة حماس فجر اليوم الثلاثاء السلطة الفلسطينية بالعمل على افشال الجهود الجزائرية الرامية لتحقيق المصالحة وذلك باختيارها هذا الوقت لاعتقال اثنين من عناصر الحركة المسلحين في مدينة نابلس الليلة الماضية.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس إن "اختطاف أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية للمجاهد مصعب اشتية وعميد طبيلة جريمة وطنية، وضعت السلطة نفسها وكيلا حصريا للاحتلال في مواجهة شعبنا الفلسطيني".
وكانت مصادر طبية فلسطينية قدأعلنت عن مقتل رجل يبلغ 53 عاما إثر إصابته بالرأس، فيما أصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة، خلال مواجهات بين محتجين وأجهزة الأمن الفلسطينية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد منتصف الليل، وذلك عقب اعتقال أجهزة الأمن للشابين مصعب اشتية وعميد طبيلة.
علي العريض: النيابة التونسية تأمر بالاحتفاظ برئيس الوزراء السابق على ذمة التحقيق في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر"
أمرت النيابة العامة في تونس بالاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض على ذمة التحقيق في قضية متعلقة بسفر إسلاميين تونسيين للانضمام إلى جماعات متطرفة خارج البلاد.
كما أجلت النيابة الاستماع إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والتي ينتمي إليها العريض، في نفس القضية التي تُعرف بـ"قضية التسفير إلى بؤر التوتر"
ويمثل العريض والغنوشي منذ أمس أمام الإدارة الوطنية للوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.
ووصفت حركة النهضة في بيان لها ما حدث أمس بـ"الممارسات المشينة" وأكدت وجود نية التنكيل والتشفي من طرف السلطة الحالية حيث لم يُستمع لراشد الغنوشي بعد أكثر من اثني عشر ساعة حسب ما ورد في نص البيان.
واتهمت أحزاب علمانية في تونس النهضة بالتساهل مع إسلاميين متشددين أثناء فترة حكمها بعد الثورة وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الجهاد في سوريا، وهو أمر ينفيه الحزب باستمرار.