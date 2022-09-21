أول لقاء بين أردوغان ورئيس وزراء إسرائيلي منذ 14 عاما، واكتشاف إصابات جديدة بجدري القرود في السودان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه وقع مرسوما بشأن التعبئة الجزئية اعتبارا من اليوم الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول، "للدفاع عن الأراضي الروسية التي يريد الغرب تدميرها" حسب تعبيره.

وقال بوتين في خطاب متلفز مسجَل للأمة إن هذه خطوة ضرورية لضمان وحدة الأراضي، بعد يوم من إعلان الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا التصويت على الانضمام إلى روسيا.

وقال بوتين إن الغرب يرغب في رؤية اليوم الذي ستنهار فيه بلاده، بالطريقة نفسها التي أسقط بها الاتحاد السوفييتي.

وشدد الرئيس الروسي على أنه سيتم فقط استدعاء أولئك الموجودين بالفعل في الاحتياط ولديهم خبرة عسكرية سابقة، وقال إن بلاده ستستخدم "جميع الوسائل المتاحة" لحماية أراضيها، وأمر بتوفير المزيد من التمويل لزيادة إنتاج روسيا من الأسلحة و العتاد.

وقال بوتين إن الغرب قد دخل في عمليات ابتزاز نووي ضدَ روسيا، لكن بلاده تمتلك "الكثير من الأسلحة اللازمة الرد".

وفي أعقاب إعلان بوتين قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد.

وقال رداً على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية "سيتم استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط"، وأكد الوزير أن لدى روسيا القدرة على استدعاء نحو 25 مليون شخص.

وقد اعتبرت السفيرة الأميركية في أوكرانيا أن التعبئة الروسية هي "مؤشر ضعف".