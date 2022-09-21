أول لقاء بين أردوغان ورئيس وزراء إسرائيلي منذ 14 عاما، واكتشاف إصابات جديدة بجدري القرود في السودان

وقال بوتين إن الغرب قد دخل في عمليات
ابتزاز نووي ضدَ روسيا، لكن بلاده تمتلك "الكثير من الأسلحة اللازمة
الرد".
وفي أعقاب إعلان بوتين قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذا لا
يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد.
وقال رداً على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية "سيتم
استدعاء 300 ألف من جنود
الاحتياط"، وأكد الوزير أن لدى روسيا القدرة على استدعاء نحو 25 مليون شخص.
وقد
اعتبرت السفيرة الأميركية في أوكرانيا أن التعبئة الروسية هي "مؤشر ضعف".
جدري القرود: تسجيل خمس إصابات جديدة في السودان
اعلنت وزارة الصحة
السودانية عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بمرض جدري القرود في أربع ولايات.
وقالت في بيان إن
الحالات المكتشفة في الخرطوم وكسلا وغرب وشمال دارفور، مشيرة الى أن إجمالي
الاصابات وصل الى سبع حالات.
وتعتبر ولاية غرب دارفور
التي تقع على الحدود المشتركة مع تشاد الأكثر تضررا بتسجيل أربع حالات إصابة بها
منذ اكتشاف أول إصابة بها في يوليو / تموز الماضي.
وهنالك مخاوف جدية في
البلاد بشأن زيادة عدد الإصابات بشكل كبير في ظل ضعف نظام الرعاية الصحية وقلة
الكوادر العاملة خاصة في المناطق الحدودية والنائية.
وما يفاقم الأزمة الصحية
في السودان انتشار الأمراض التي تنتقل عبر المياه، مثل الملاريا والحميات في مناطق
واسعة في البلاد مثل الجزيرة وشمال كردفان وكسلا حاليا بعد اجتياح سيول وفيضانات
غير مسبوقة في تلك المناطق.
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أردوغان يلتقي يائير لابيد في نيويورك في أول اجتماع بين قادة تركيا وإسرائيل منذ سنوات
التقى رئيس
الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في نيويورك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،
فيما يعتبر أول لقاء قمة بين قادة البلدين منذ سنوات، بجانب كونه أول لقاء للرئيس
التركي برئيس وزراء اسرائيلي منذ العام 2008.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في
بيان إنّ لبيد "أثار قضية إسرائيليين مفقودين أو أسرى، وأهمية إعادتهم إلى
ديارهم".
ويُعتقد أنّ حماس تحتجز أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان تقول الدولة
العبرية إنهما قُتلا خلال حرب 2014 لكنّ الحركة الإسلامية لم
تكشف أيّ تفاصيل عن مصيرهما.
هذا وأعرب
لابيد عن شكره لتركيا على ما وصفه بالتعاون الاستخباراتي لمواجهة إيران التي سعت
بحسب وصفه لتنفيذ هجمات على الأراضي التركية ضد أهداف إسرائيلية.
وشهدت
العلاقات بين البلدين تدهورا متزايدا منذ عام 2010 عندما هاجمت البحرية
الإسرائيلية سفينة تركية كانت تقصد غزة
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روسيا وأوكرانيا: بوتين يعلن تعبئة عسكرية جزئية وواشنطن تعتبر ذلك موشرا على "ضعف موسكو"
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه وقع مرسوما بشأن التعبئة الجزئية اعتبارا من اليوم الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول، "للدفاع عن الأراضي الروسية التي يريد الغرب تدميرها" حسب تعبيره.
وقال بوتين في خطاب متلفز مسجَل للأمة إن هذه خطوة ضرورية لضمان وحدة الأراضي، بعد يوم من إعلان الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا التصويت على الانضمام إلى روسيا.
وقال بوتين إن الغرب يرغب في رؤية اليوم الذي ستنهار فيه بلاده، بالطريقة نفسها التي أسقط بها الاتحاد السوفييتي.
وشدد الرئيس الروسي على أنه سيتم فقط استدعاء أولئك الموجودين بالفعل في الاحتياط ولديهم خبرة عسكرية سابقة، وقال إن بلاده ستستخدم "جميع الوسائل المتاحة" لحماية أراضيها، وأمر بتوفير المزيد من التمويل لزيادة إنتاج روسيا من الأسلحة و العتاد.
وقال بوتين إن الغرب قد دخل في عمليات ابتزاز نووي ضدَ روسيا، لكن بلاده تمتلك "الكثير من الأسلحة اللازمة الرد".
وفي أعقاب إعلان بوتين قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد.
وقال رداً على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية "سيتم استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط"، وأكد الوزير أن لدى روسيا القدرة على استدعاء نحو 25 مليون شخص.
وقد اعتبرت السفيرة الأميركية في أوكرانيا أن التعبئة الروسية هي "مؤشر ضعف".
جدري القرود: تسجيل خمس إصابات جديدة في السودان
اعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بمرض جدري القرود في أربع ولايات.
وقالت في بيان إن الحالات المكتشفة في الخرطوم وكسلا وغرب وشمال دارفور، مشيرة الى أن إجمالي الاصابات وصل الى سبع حالات.
وتعتبر ولاية غرب دارفور التي تقع على الحدود المشتركة مع تشاد الأكثر تضررا بتسجيل أربع حالات إصابة بها منذ اكتشاف أول إصابة بها في يوليو / تموز الماضي.
وهنالك مخاوف جدية في البلاد بشأن زيادة عدد الإصابات بشكل كبير في ظل ضعف نظام الرعاية الصحية وقلة الكوادر العاملة خاصة في المناطق الحدودية والنائية.
وما يفاقم الأزمة الصحية في السودان انتشار الأمراض التي تنتقل عبر المياه، مثل الملاريا والحميات في مناطق واسعة في البلاد مثل الجزيرة وشمال كردفان وكسلا حاليا بعد اجتياح سيول وفيضانات غير مسبوقة في تلك المناطق.
أردوغان يلتقي يائير لابيد في نيويورك في أول اجتماع بين قادة تركيا وإسرائيل منذ سنوات
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في نيويورك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فيما يعتبر أول لقاء قمة بين قادة البلدين منذ سنوات، بجانب كونه أول لقاء للرئيس التركي برئيس وزراء اسرائيلي منذ العام 2008.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إنّ لبيد "أثار قضية إسرائيليين مفقودين أو أسرى، وأهمية إعادتهم إلى ديارهم".
ويُعتقد أنّ حماس تحتجز أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان تقول الدولة العبرية إنهما قُتلا خلال حرب 2014 لكنّ الحركة الإسلامية لم تكشف أيّ تفاصيل عن مصيرهما.
هذا وأعرب لابيد عن شكره لتركيا على ما وصفه بالتعاون الاستخباراتي لمواجهة إيران التي سعت بحسب وصفه لتنفيذ هجمات على الأراضي التركية ضد أهداف إسرائيلية.
وشهدت العلاقات بين البلدين تدهورا متزايدا منذ عام 2010 عندما هاجمت البحرية الإسرائيلية سفينة تركية كانت تقصد غزة
إلا أن العلاقات بدأت في التحسن بشكل كبيرة في الفترة الأخيرة